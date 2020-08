Bitva Sparty s Plzní po půl roce měla grády. Žádný pouťák, chválil Čihák | iSport.cz

Hokej ožil už i v hlavním městě. Sparťané v úvodním zápase Generali Česká Cupu, který se konal s omezeným počtem diváků a s povinnými rouškami, vyzvali po šesti měsících pauzy rivala z Plzně. Do hry sice ještě nezasáhly největší hvězdy jako Milan Gulaš , Roman Horák , Michal Řepík či Marek Kvapil, obě mužstva ale podala solidní výkon. Trenéři Sparty Miloslav Hořava a Josef Jandač dali šanci pěti juniorům, Škodovka podle slov kouče Ladislava Čiháka přijela do holešovické haly s tím, co měla.

„Máme trochu užší kádr než Sparta, která si mohla vyzkoušet své mladé. Myslím si ale, že se hrálo v relativně slušném tempu na to, že jsou oba týmy v přípravě. Utkání nejspíš ukázalo na obě strany nějaké přednosti i nedostatky. Každý si z toho udělá svůj obrázek. Z naší hry se mi opravdu líbilo, že jsme dokázali zápas vyrovnat. V prodloužení nám to vyšlo, vítězství na Spartě si strašně moc cením,“ řekl vůdce plzeňské střídačky, se kterým po zápase souhlasil i Hořava.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 3:4pr. Pražané ztratili zápas v prodloužení, rozhodl Stach

První dvě třetiny zápasu patřily výběru trenérského tandemu ze Sparty. Až do 53. minuty si domácí drželi vedení 3:1. Plzeň se ale nevzdala a po zmatcích sparťanské obrany utkání poslala do prodloužení, ve kterém brzy rozhodl dvougólový střelec David Stach, jenž se k indiánům vrátil po roce stráveném v Kladně. Z herní úrovně byl docela překvapený. „Hrál jsem po půl roce, takže jsem byl trochu nervózní, ale jsem rád, že to dopadlo dobře. Zápas se musel divákům líbit. Myslím si, že v něm byly hezké akce,“ prozradil osmadvacetiletý forvard.

Trenéra Čiháka při pozápasových ohlasech těšilo, že hráči k utkání nepřistoupili jako k „pouhé“ přípravě. „Pořád je to sport a tak by se k němu mělo přistupovat. Hráči se respektovali, byli na sebe tvrdí, ale také féroví. Takhle by to mělo vypadat. Měl by to být zápas s nábojem, ne žádný pouťák,“ měl jasno muž, který vede Plzeň jako hlavní kouč od roku 2018.

Po porážce v prvním zápase před novou extraligovou sezonou byl docela zklamaný střelec prvního sparťanského gólu David Tomášek . Mrzely ho „blbé chyby“ a velké neproměněné šance. Následně však také uznal, že předvedená hra nebyla vůbec špatná. „I když to bylo těžké, tak se po dlouhé pauze musel těšit každý. Myslím si, že další zápasy všechno zahojí. Doufám, že se to všechno rozběhne a půjdeme si za nějakým cílem.“

Další duel Generali Česká Cupu odehraje Sparta v pondělí od 18.00, kdy by měla hostit České Budějovice, jejichž celé mužstvo muselo nedávno kvůli pozitivnímu testu na COVID-19 do karantény. O den později má proti Motoru nastoupit i Plzeň.

