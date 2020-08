Dynamo se rozjíždí. Poprvé vytasilo letní eso, Zacharčuk je pořád v Rusku | iSport.cz

Doufáme. Přejeme si. Věříme. A teď už se jenom modlíme. Takhle se vyvíjely poslední pardubické sezony. Na začátku vždycky svítila naděje, že se startem od nuly se výsledkové trápení i problémy v organizaci smažou. Na konci už to bylo dvakrát za sebou o záchraně na poslední chvíli a oživování polomrtvého pacienta. Teď by se měl už hrát jiný příběh. Mnohem veselejší a plný života. Aspoň to jsou plány nového majitele Petra Dědka.

Proč ne. Hlavní zbraní má být stejná osa týmu, která klub zázračně zachránila na konci minulé sezony. Stejní trenéři, stejné vedení. Vlastně konečně se v Dynamu nekonalo žádné turbulentní léto, které by někoho v šatně smetlo a jiné kusy přiválo. Větší sílu má dodat příchod bombarďáka ze Zlína Valentina Claireauxe, defenzivu by zase měl ucpat Jakub Nakládal.

„Poslední roky je srpen pro mě takový těžší. Dostáváte se do formy, pilujete určité věci, aby to bylo dobré v sezoně. Nemůžu určitě mluvit o tom, že by bylo teď všechno ideální. Občas jsem se sžíval s jiným hokejem. Ale ve výsledku? Vyhráli jsme, takže dobrý,“ rozebíral Nakládal svoje první utkání za Pardubice po osmi letech.

Od Dynama se v sezoně čeká hodně. Možnosti ukázalo, i když se toho bude pořád dost ladit a vychytávat. Logicky. Velmi dobře vypadaly bleskové úprky dravého Ondřeje Machaly. Když se rozjela první útočná lajna s Kousalem, Vondrkou a Tyborem do útočné třetiny, drželi se blízko sebe, rychle si přehazovali puky, i dobře bruslící Olomouc měla najednou problémy. Tudy se rýsuje pardubická cesta. První trojka z minulé sezony zůstala pohromadě. Claireaux zase dodá útočné sestavě hloubku, měl by mít i o hodně živější pohyb než Johan Harju, který v klubu působil v minulé sezoně.

A taky jste si všimli, jak obránci jen nejistili modrou čáru, aktivně se v útočné třetině vytahovali ke kruhům, chodili si pro střelu. „Jsou to věci, které teď trénujeme a občas to bylo vidět. Jestli z ničeho jiného, aspoň z toho budou mít trenéři radost. Pár situací se nám povedlo do zápasu přenést, ale pořád je to jenom příprava. Liga bude o něčem jiném,“ pronesl Nakládal. Pardubice se snažily být hodně aktivní. Olomouc se jim v pohybu ovšem minimálně vyrovnala, výsledek byl dlouho těsný, Dynamo odskočilo dvěma góly na 5:2 až v posledních dvou minutách.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 5:2. Dynamo ve formě, dva góly vstřelil Mandát

„S výsledkem spokojeni jsme. Na to, že to šlo teprve o druhý zápas, hrálo se ve vysokém tempu s velkým počtem osobních soubojů. Soupeř byl v bruslení velmi agresivní, na nějaké hračičky jsme neměli čas,“ hodnotil zápas domácí asistent Michal Mikeska. Z velkých jmen chyběli v sestavě jen dva beci. Jan Kolář dostal volno po zápase v Brně, Stěpan Zacharčuk je zatím pořád ještě v Rusku.

Je pořád jen léto. Přesto má pro Pardubice smysl, aby už teď najely na vítěznou vlnu. „Po minulých sezonách je potřeba tady pěstovat vítězného ducha, být naladěni na správné vlně. Má smysl, když jdete z přípravy do ostré soutěže s tím, že si věříte a že máte dobrý tým,“ uvědomoval si Nakládal. A ano, pak je ve vzduchu i milionová odměna pro vítěze letního turnaje. „Aha, vážně? Tak to je novinka,“ usmál se pod rouškou po zápase. „No, v pátek si v klubu asi ještě promluvíme,“ dodal vesele.

