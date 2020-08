Straka o hokeji v Plzni: Teď nemá cenu hrát. Můžeme přijít až o 20 milionů | iSport.cz

Co vám dělá největší starosti?

„Nikdo neví, co bude. Jsme v nejistotě, hlavně s fanoušky, protože příjmy ze vstupného tvoří výraznou část rozpočtu. Kdyby to mělo být za současné situace, bylo by lepší, kdyby se nehrálo vůbec.“

Kolik lidí maximálně by mohlo být na vašem zimáku?

„Asi tak 1200, protože to je jedna čtvrtina kapacity na sezení.“

Jaký by to byl ekonomický výpadek, když se do plzeňské arény v běžném režimu vejde přes sedm a půl tisíce fanoušků?

„Asi tak patnáct až dvacet milionů korun. To je obrovské číslo, které by musel někdo zasanovat, zafinancovat ztráty. Jinak by to nešlo. Teď všechno teprve sčítáme, jsou ještě dovolené, finalizuje se to na konci srpna a na začátku září. Takže to ještě nechci hodnotit. Určitě bude pokles, ale nedokážu odhadnout, jak velký.“

Věříte, že se opatření okolo COVID-19 změní? Budete jako majitelé lobovat?

„Bude o tom jednat valná hromada APK (Asociace profesionálních klubů), věřím, že se na něčem shodneme. Všichni jsme v nejistotě, nikdo neví. Možná se začne hrát, ale co když budou někteří hráči nakažení? Není to legrace.“

Zkusíte víc zatlačit na Národní sportovní agenturu, kterou vede Milan Hnilička, váš někdejší spoluhráč z Nagana?

„Už jsme měli poradu majitelů, jak reagovat, co dělat, ale to teď nechci víc komentovat.“

Máte strach o budoucnost klubu?

„Není to nic veselého. Co vám budu povídat… Musíme to ale nějak ubojovat. Věřím, že to zvládneme. Nejde jenom o nás.“

Jsou to největší starosti od doby, kdy jste se do Plzně v roce 2008 vrátil?

„To je situace, se kterou nikdo dopředu nemohl počítat. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Copak by někdo tušil, že virus ohrozí extraligu i celý sport? Když jsem do Plzně přicházel, taky jsme měli starosti sehnat peníze, abychom klub zajistili, ale tohle je zas jiné. Jak už jsem říkal, největší problém je ohledně fanoušků. Nejdřív to měla být čtvrtina sektorů na sezení, pak polovina, ale kdo ví, co zas přijde. Navíc to zas vypadá, že lidi by měli mít roušky. Pořád se to mění. Museli jsme i pozastavit prodej permanentek.“

Co říkáte na to, že fanoušci spontánně vybrali prostřednictvím transparentního účtu přes 227 tisíc korun na pomoc klubu?

„To je úžasné, moc si toho vážím. Modrobílý hokej spojuje. Je vidět, že fanouškům na něm záleží, stejně jako nám. Moc děkujeme.“

Máte obavy o osud profesionálního sportu v Česku?

„Pořád jsem pozitivní, doufám, že se to uklidní. Protože takhle by to dál nešlo. Není to jenom sport, ale i herci, muzikanti, další profese.“

Jako majitel absolvujete spoustu jednání, snažíte se při nich chránit před virem?

„Teď už to nemá moc cenu řešit. V rámci možností na sebe dávám pozor, v práci máme teploměry, jíme vitamíny. Ale během dne potkám tolik lidí, že bych se musel zbláznit, kdybych na to musel pořád myslet. Navíc bych musel sedět jenom doma.“

Jak apelujete na hráče, aby se chovali zodpovědně?

„Mluvili jsme s nimi. Vědí, co mají dělat, na co si dávat pozor. Aby moc nikam nechodili, když to není úplně nutné. Ale i kluci mají svoje rodiny, které se s někým scházejí. To by člověk nemohl dělat nic.“

Ale na případ Techtle Mechtle jste je jistě upozorňovali.

„To jo. Do podobných nočních podniků nebo hospod, kde je moc lidí, nemají chodit. I když chápeme, že i oni se jdou někam najíst. Ale když už musejí, ať aspoň nepijí ze stejné skleničky. Tohle si musejí hlídat.“

Od nadcházející sezony působíte jako asistent u národního týmu, ovšem hned úvodní srpnový turnaj byl zrušený.

„Udělali správně, že to odpískali. My, Plzeň, jsme měli hráče na mládežnických akcích a pět z nich se nakazilo. Proto máme dorost i juniorku v karanténě, což je další komplikace. První akcí áčka by měl být až turnaj v listopadu, což kvituju. Doufejme, že se to do té doby nějak uklidní.“

Alespoň máte víc času na chod klubu.

„To jo. Abych byl upřímný, je to všechno na prd. (povzdychne si) Snad se to zlepší. Děláme maximum, abychom se na sezonu nachystali. Snad to začne i s diváky.“

OČIMA BOSSE KOMETY: HOKEJ PŘIŠEL O 480 MILIONŮ „Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud někomu vypadne generální partner plus příjmy od diváků, může to mít fatální důsledky. Je spočítáno, že v minulé sezoně bez play off přišel hokej o 480 milionů korun. Vznikly nám i obrovské ztráty ze zrušených koncertů. Klíčová by měla být role Národní sportovní agentury v čele s Milanem Hniličkou. Jenže pokud mám správné informace, z miliardového grantu si profesionální sport asi na moc nesáhne. Je otázkou, zda můžeme mít nějaké legitimní požadavky na tuto agenturu. Ale když si asociace hotelů a penzionů dokáže s ministrem průmyslu vyjednat státní podporu na lůžko, proč bychom se my nemohli bavit o podpoře na sedadlo? Bez pomoci vlády bude profesionální sport obrovsky na úbytě. Může to dopadnout jednou velkou katastrofou.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 1:5. Jasnou výhru Pražanů pečetil gólem mladík Klimo

Plekanec končí v Kometě. Budoucnost? Momentálně nad hraním nepřemýšlí, říká agent