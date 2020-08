Nejlepší ligová lajna? Hitchcockovy třinecké „vrány“ budí hrůzu

Když se Vránova formace slétne na soupeře, budí podobnou hrůzu jako filmová klasika od slavného režiséra Alfréda Hitchcocka. V letním poháru spolu naskočili dvakrát, shodou okolností proti Vítkovicím. V Ostravě zařídili tři branky ze čtyř, v domácí odvetě čtyři z šesti.

„Hráli jsme spolu takhle už na konci minulé sezony, sehráli jsme se,“ připomněl Matěj Stránský. „Padá nám to tam, tak to snad vydrží i do sezony.“ Jejich plusem je i to, že nikdy nebudou spokojení. „Možná musíme přidat ještě trochu víc agresivity v soubojích, větší tlak do brány a více střel,“ přitakal Stránský.

Proti Vítkovicím byli neudržitelní. Každé střídání nebezpeční. Kreativní Petr Vrána v centru, na jednom křídle suverénní Matěj Stránský, na druhém nekompromisní Martin Růžička. Do klasické přesilovky k nim trenéři přidali hromotluka Tomáše Marcinka. A když měli krátkou výhodu proti třem, doplnil je střelec Erik Hrňa. Pět útočníků na ledě! Ke gólu jim stačilo 8 vteřin.

„V pěti útočnících se hraje dobře, dokážeme si vyhovět, ale nesmí nám nikdo ujet,“ usmíval se dvougólový Hrňa. „Přece jenom, obránci nejsme. Ale všechno kolem jsou zkušení kluci, dokážeme si vyhovět, najít překvapivou přihrávku, dát přesně puk. A také zakončit. Jo, v takové formaci se hraje přesilovka dobře.“

První útok mají Oceláři složený. Na tom by nic neměly měnit ani příchody talentovaných mladíků ze zámoří. Dohodnutý už je Filip Zadina z Detroitu a k podpisu míří i Lukáš Jašek z Vancouveru. Po ukončení karantény z národního týmu do dvaceti let se do hry poprvé zapojili i Jonáš Peterek (Kelowna Rockets, WHL) s Adamem Raškou (Rimouski Oceánic, QMJHL). Už dřív se vrátil Miloš Roman (Vancouver Giants, WHL).

„Všechno zlé je k něčemu dobré, což platí i o koronavirové krizi,“ říká sportovní ředitel klubu Jan Peterek. „V tomto případě je možnost zapojit do týmu i zajímavé hráče ze zámoří. Kádr je široký, všichni mají dostatečnou motivaci, aby předváděli svá maxima.“

Konkurenci Oceláři zvyšují i v bráně. Do týmu má namířeno Josef Kořenář (22) ze San Jose Sharks. Ladí se poslední detaily, aby se rodák z Pelhřimova mohl do tréninku zapojit. V zámoří za sebou má dvě sezony v AHL. V týmu San Jose Barracuda si vypracoval pozici jedničky, hned v premiérové sezoně (2018/19) se dostal do nominace na zápas All Star AHL.

V extralize zatím Kořenář odchytal za Jihlavu 13 zápasů (2017/18). A první inkasovaný gól v elitní soutěži si shodou okolností připsal před dvěma lety v Třinci. Po vystřídání Larse Voldena sice předváděl parádní výkony, ale dvě minuty před koncem ho z osmnácté střely na bránu překonal David Cienciala.

