Vítkovicím klesly permanentky. Polák: Překvapilo mě to, lidé asi vyčkávají

„Přiznám se, trošku mě to překvapilo,“ nezastírá zkušený obránce Polák, nový kapitán Vítkovic a jedna z nejvýraznějších osobností celé extraligy. „Ale bohužel, takhle to je. Koronavirus se asi nedotknul jenom klubů, ale i fanoušků. Třeba ještě vyčkávají, až budou vědět víc, tak si permanentku koupí. Osobně doufám, že se to zvedne a fanoušek si k nám najde cestu. Teď je ještě venku sluníčko, lidi asi na hokej nemyslí. Až přijde na Ostravsku první smog, tak se fanoušek zvedne a radši se půjde podívat na hokej.“ (usmívá se)

Jaký mančaft se podle vás ve Vítkovicích tvoří?

Velmi kvalitní, dobře poskládaný. Jsou tu starší hráči, kteří mají nějaké zkušenosti, jsou tu i mladí a draví, kteří chtějí zkušenosti získávat a učit se. Když se podívám do kabiny, vidím chtíč. Kluci už chtějí hrát hokej, jsou nažhavení a odvádějí skvělou práci na ledě i mimo. Ani v NHL jsem se nesetkal s takovou připraveností hráčů. Jak vše funguje i mimo led. Možná to není vidět na výsledcích, ale přípravné zápasy jsou k tomu, aby se zkoušely různé věci, obranné dvojice, útoky, systémy. Myslím, že to trenéři dělali velmi dobře a každý zápas jim něco dal.“

V čem by měla být síla Vítkovic?

„Je to o dravosti, o chtíči. Aby bylo opravdu vidět, že hráči chtějí a chtějí bojovat za mužstvo. Za region, za Ostravu. Hrát nejlepší hokej.“

Jak se ti líbí motto klubu pro nadcházející ročník: Znovu za Vítkovice! Je šité i na vás.

„Je to trochu tíha na hrudi. Když jsem se rozhodoval, zda přijít, jedna z myšlenek byla, že hráč, který je odsud, z Ostravy, má zodpovědnost nejen vůči klubu, ale i vůči fanouškům. I tohle je část, kterou jsem si chtěl vyzkoušet a nějak klubu vše vrátit. I za další kluky, kteří se vrátili, mohu říct, že jsme nepřišli kariéru jen dohrát. Chceme udělat výsledek a hlavně makat za tým.“

Stále se vedou debaty, zda začít extraligu v termínu, nebo počkat. Jaký se váš názor?

„Za mě asi není na co čekat, termín je daný. Děláme vše, abychom v termínu začali, tam to směřujeme. Koronavirus bude s námi napořád, jen se s ním musíme nějakým způsobem naučit žít. Není nač čekat.“

Jste nervózní, jestli se opravdu začne v termínu?

„Spíš jsem nervózní z toho, že můžeme skončit v karanténě. Ale ze začátku ligy nervózní nejsem. Spíš si jako většina kluků přeju, aby se konečně začalo a člověk se dostal do nějakého režimu. I když se režim může změnit a vypadat to úplně jinak.“

Jaký cíl si s Vítkovicemi dáváte?

„Ambice je - dohrát sezonu. To je asi největší ambice. Týmově chceme udělat co nejlepší výsledek a nejen výsledek. Chceme hrát pro tým. Když jsem podepisoval, říkal jsem, že chci, aby to mělo stoupající tendenci. Na to se zaměřím. Ať tam není žádné kolísání nahoru dolů. Ať se nastaví laťka a jdeme nahoru. Nejen v zápase, chci to vidět i na trénincích a mimo led.“