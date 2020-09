Kaut poprvé za Pardubice: Přestával jsem věřit. Pomohli Hejduk i Nedvěd

Martin Kaut se při návratu do pardubického dresu dostal i do potyčky s Tomášem Marcinkem • ČTK / David Taneček

Dlouho to vypadalo spíš bledě. Nakonec ale Colorado povolilo Martinu Kautovi, že může nastoupit v extralize. Stihl tak i druhé finále Česká Generali Cupu proti Třinci. „Z první půlky zápasu jsem měl radost, byli jsme lepší týmem, ale pak přišly zbytečné fauly, i já jsem tam měl jeden úplně nesmyslný. No a přestali jsme hrát,“ hodnotil remízu 3:3.

Definitivní potvrzení, že Martin Kaut může nastoupit za Pardubice, dorazilo z Denveru v sobotu dopoledne. Generální manažer Colorada Joe Sakic nakonec potvrdil transfer a dvacetiletý útočník má zelenou pro hokej v Česku. Po dvou letech se tak pracovité křídlo ukáže v extralize. Proti Třinci si Kaut připsal asistenci na druhý gól.

Pořád jste byl tak velký optimista jako v srpnu, že Joe Sakic nakonec povolí vaše nasazení v Pardubicích?

„Jsem za to moc rád, moc. Pomohl mi Milan Hejduk i pan Nedvěd, generální manažer reprezentace, když zavolal Sakicovi. Abych pravdu řekl, moc jsem tomu už nevěřil, když se každým dnem blížil start extraligy. Ale pak přišel telefonát a bylo to schválené, takže domluva tady už pak byla rychlá.“

Užil jste si, že jdete konečně do akce?

„Od začátku března jsem nehrál, takže to byla hodně dlouhá pauza a musím říct, že jsem docela zatavenej. Ale počítal jsem s tím. Dvě třetiny jsem se cítil super, ale pak jsem šel kondičně dolů. To zápasové tempo je něco jiného než trénink. Věřím, že teď se to bude každým zápasem zlepšovat. Musím na sobě víc máknout, abych byl pak i připravený do Ameriky.“

V Pardubicích si zvyknete rychle?

„Mám skvělé spoluhráče a jsem rád, že hraju s Kousim (Kousalem) a Tybošem (Tyborem), protože si dokážeme vyhovět. Škoda, že nám tam nic nepadlo. Málem jsem jel dvakrát do brejku, ale ta finální přihrávka nakonec nevyšla. Uvidíme, jak se nám bude dařit dál, ale hlavně chceme vyhrávat jako tým.“

Dostala vás do tempa přetahovaná s Tomášem Marcinkem?

„To jen vyplynulo ze hry. S Marcim se znám a nechtěl bych se s ním nějak moc prát. (usměje se) Ale chtěl jsem jen bránit gólmana a kluky, pak jsme si to v pohodě vyříkali.“

Tušíte, jak dlouho bude vaše extraligová mise trvat?

„Podepsal jsem smlouvu do půlky listopadu. V Americe zatím pořád neví, kdy začnou kempy a podobně. Kdybych tu ještě po dvou měsících byl, tak bych pak podepsal buď na další měsíc, nebo na celou sezonu, ale dal bych si tam klauzuli, že můžu odejít. Vůbec ale nevím, jaké mají plány za mořem. Když jsem poslouchal tady v Česku hygienu, že zima je pro ten COVID nejlepší na šíření, tak vůbec nevím, jak to bude v Americe.“

Colorado vám něco před prvním zápasem vzkázalo?

„Ani nevěděli, že hrajeme takhle brzy, kdy je u nich ještě ráno. Asi mi budou ještě volat. Měl jsem hlavně zprávy v tom směru, ať prostě makám a připravím se na sezonu, právě proto jsem tady. Chci pomoct hlavně Pardubicím, ale také sobě, abych se dobře nachystal.“

