Rozpočet Boleslavi klesl o 20 %. Snížení mezd? Abychom přežili

Po třech operacích během dvou let se gólman Jan Růžička chce znovu probít do branky Mladé Boleslavi • profimedia.cz

Škrtá celá republika, koronavirus se výrazně dotkl i hokejové sféry. V Tipsport extralize se jde se mzdami dolů, výpadky hlásí i movité kluby. Tvrdé rány příklepem do rozpočtu utrpěli i v Mladé Boleslavi. V týmu pasovaném na horkého kandidáta vysokého umístění a moderní hry. „Bohužel se obávám, že COVID-19 do průběhu sezony zasáhne,“ soudí Jan Plachý, spolumajitel Bruslařů.

Ambice a cíle jsou v extralize vždycky, jen letos se jaksi víc mluví o strašáku koronaviru, který zaneřádil řadě týmů přípravu pozitivními testy a následnou karanténou. Středočeši z celého humbuku kolem čínské chřipky vyletěli bez vlastního gólu, ale zůstávají při zemi. Nikdy nevíte…

Je pravdou, že na extraligové mapě na nejedné adrese řezali mzdy výrazně více než ve městě automobilů. Tady srážky dosáhly podle Sportu 12 procent. Roční budget poklesl podle Jana Plachého výrazněji. „Covid do toho zasáhl obrovským způsobem, potýkají se s tím všechny kluby. Naši partneři včetně nejvyšších upravovali smlouvy směrem dolů, což se bohužel výrazně projevuje na rozpočtu, který je ponížený zhruba o 20 procent,“ uveřejnil spoluvlastník klubu s tím, že se vedení nevyhnulo přiškrcením mezd, byť se snažilo, aby řez byl co nejmenší.

„Jednali jsme s nimi, potřebovali jsme z jejich strany podporu, snížit jim výplaty, abychom přežili, za což hráčům a všem v klubu patří dík. Věřím, že dál snižovat nebudeme, že to vydržíme do konce sezony. Každopádně situace je velmi složitá…“

Nejvíc v tom, že nikdo dnes nevidí dál než na konec týdne. Dál nemá cenu hledět. I v hokejových kancelářích se těžko odhaduje, zda či kdy se zpřísní vládní opatření. „Trošku se obávám, že nikdo neví, co máme čekat,“ přikyvuje Plachý. „Osobně si myslím, že se odehraje celá nesestupová sezona. Bude se sice bojovat jenom o play off, o přední příčky, což možná trochu ztratí na náboji, ale kdyby to bylo jenom takhle, bylo by to skvělé,“ přeje si boss otevřeně.

Jen si není jistý, zda se mu tužba vyplní. „Bohužel se obávám, že do dění zasáhne COVID19, že se asi budou odkládat některé zápasy nebo se nebudou vůbec hrát. Možná se body v tabulce budou přepočítávat koeficientem a podle toho vznikne pořadí do play off …“ Čtvrtý celek posledního extraligového ročníku je rád, že do své arény na základě posledních svolení může umístit 2600 fanoušků.

To je o pár set méně než průměrná návštěvnost stadionu. Původní prognózy přitom byly mnohem chmurnější, napříč extraligou. „Je to pro nás solidní číslo,“ je rád generální manažer Jan Tůma za potvrzené numero. Ale je to něco za něco, pohodlí diváků půjde do jisté míry stranou.

„Změnili jsme trochu systém rezervace, víme, že to nebude jednoduché, ale taková je situace. Dnes nestačí vlastnictví permanentky, divák se musí zaregistrovat tři dny před utkáním, vyzvednout si vstupenku na zápas, pak se sem dostane. Víme, že s tím budou problémy, ale musíme splňovat kapacitu jednotlivých sektorů, není možnost se tomuto postupu vyhnout,“ napůl se omlouvá Tůma a dodává, že totožně či podobně nastavenou distribuci lístků používá více týmů v extralize.

„Je namístě poprosit fanoušky, aby byli shovívaví, všichni se učíme za pochodu, na druhou stranu děláme maximum, aby se zápasy konaly…“