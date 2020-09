Dva roky útrap gólmana Růžičky. Po třech operacích vyhlíží restart

Po třech operacích během dvou let se gólman Jan Růžička chce znovu probít do branky Mladé Boleslavi • profimedia.cz

Má za sebou dva roky plné útrap. Talentovaný boleslavský brankář Jan Růžička přitahoval vážná zranění, jako by měl na betonech lepidlo. Během dvou let musel hned třikrát na operaci s pravým kolenem, v minulé sezoně odchytal jen pět zápasů. Teď je zpátky a před dalším restartem má jediný cíl. „Soustředím se na to, abych byl zdravý,“ říká 23letý odchovanec Mladé Boleslavi.

Před dvěma lety měl převzít roli jedničky Mladé Boleslavi. Po odchodu svéráze Brandona Maxwella mělo brankoviště BK stát právě na Janu Růžičkovi. Jenže při letním týmovém fotbálku si vážné zranil pravé koleno. „Nešťastná náhoda. Prasknul mi křížový vaz, takže jsem podstoupil jeho plastiku,“ vrací se zpátky ke smolnému momentu.

V klubu všem zamrazilo. Předpokládaná jednička na dlouhou dobu mimo? Bruslaři museli narychlo hledat náhradu, jelikož do brankoviště zůstal už jen Pavel Kantor. Díru přišel trochu z nouze zalepit Slovinec Gašper Krošelj. Jeho angažování se nakonec ukázalo jako fantastický tah, jelikož zkušený olympionik se zařadil mezi extraligovou špičku.

Ale zpátky k Růžičkovi. Po půlroční rehabilitaci se do akce vrátil až na začátku roku 2019. Rozchytal se v první lize v dresu Slavie a stihl i závěr extraligové základní části. Předváděl skvělé výkony, díky kterým převzal roli jedničky pro play off, než ho po bídném startu čtvrtfinálové série proti Liberci vytlačil Krošelj. Po sezoně přišla druhá operace. „Byl jsem na přešívání menisku, což ale de facto neovlivnilo žádný průběh sezony. Vrátil jsem se zpátky na led a byl v pohodě,“ vysvětluje Růžička.

Zase to koleno...

Do minulého ročníku vtrhl jako uragán. Držel si skvělá čísla, než se v polovině října při domácím utkání s Vítkovicemi znovu zranil. Diagnóza? „Poškodil jsem si chrupavku, která mi praskla, takže mi ji museli spravovat,“ vzpomíná s hořkostí v hlase.

Třetí operace, opět pravé koleno. V průběhu sezony se sice spekulovalo, zda mladý gólman přece jen nestihne alespoň play off, reálné to ovšem příliš nebylo. Navíc extraligový vrchol pak škrtla pandemie koronaviru. „Kdybychom to trochu uspíšili, dalo by se to stihnout. S Radimem (Vrbatou) a Vencou Nedorostem jsme se ale domluvili, že tu sezonu obětujeme pro to, abych byl stoprocentně připravený na novou,“ zmiňuje boleslavský rodák.

Během sezony alespoň vyrážel podporovat spoluhráče, po zápasech si chodil užívat atmosféru kabiny. Ale chyběl kontakt s ledem, klasická denní rutina. „Psychicky to bylo náročné, čas vůbec neutíká. Ten proces je úplně jiný. Objížděl jsem doktory a fyzioterapeuty a snažil jsem se dát zpátky do pořádku.“

Ačkoliv rehabilitování po psychické stránce neprobíhalo ideálně, mentálního kouče či psychologa Růžička nepotřeboval. „Sám bych se s tím určitě nedokázal sžít, ale pomohli mi moji blízcí, přítelkyně, rodina, nejbližší kamarádi, s kterými jsem řešil úplně všechno. Ti mi odváděli myšlenky od hokeje, abych na něj pořád nemyslel. Těmhle lidem jsem obrovsky vděčný, byli můj hnací motor,“ říká gólman, který v mládí obdivoval Dominika Haška .

Před dvěma lety se měl Jan Růžička stát novou jedničkou Mladé Boleslavi. Při letním fotbálku si ale vážně poranil koleno







13 zobrazit galerii

Boj o jedničku

Nyní je Růžička zpátky. Absolvoval kompletní přípravu, v Generali Česká Cupu naskočil do dvou a půl zápasu. Vedl si solidně, dlouhá pauza na něm nebyla znát. „Cítím se výborně. Jsem rád, že můžu být zpátky na ledě, že můžu být s klukama v kabině a dělat, co mě baví. Maximálně si to užívám,“ těší ho.

Jeho návrat si pochvaluje i hlavní kouč Radim Rulík. „Výborný, skvělý. Pro nás je hlavně alfou a omegou jeho zdravotní stav. Udělal pro to úplný maximum. Všichni mu držíme pěsti, aby zdravotně držel.“

Zároveň si mladý brankář pochvaluje vstřícnost vedení klubu, které s jeho uzdravením nikam nespěchalo. „Zatím se to zdá jako dobrý tah. Věřím, že už budu jenom v pohodě,“ přeje si. „Na ledě se cítím dobře, ale pořád nějaké góly dostávám, takže je určitě prostor ke zlepšení. Každý den musím tvrdě makat. Před každým tréninkem chodíme s trenérem gólmanů pracovat, abychom byli pořád lepší a lepší. Takže spokojený jsem zatím tak nějak za tři, dobrý. Pořád je potřeba hodně věcí zlepšit.“

Růžičku teď čeká boj o post jedničky s Krošeljem. „Chytat chceme oba, ale může jen jeden. Nicméně Gašpi je pohodář, super kluk. Máme dobrý vztah. Kdo nechytá, tak vždy druhému přeje, aby pomohl týmu vyhrát a mohli jsme se po zápase radovat,“ mluví o zdravé konkurenci v podobě zkušeného Slovince. Minimálně v úvodu sezony dostanou podobný prostor oba, což při Růžičkově restartu může být jen pozitivní. „Jedničku určenou nemáme a myslím, že ani nebudeme mít. Máme dva výborné gólmany a rozložíme to mezi ně. Myslím, že bude jenom ku prospěchu mužstva, když budou nažhavení, a nebudou unavení,“ dodává Rulík. V záloze navíc číhá navrátilec Marek Schwarz .

Mladá Boleslav už v minulé sezoně měla nejlepší obranu v extralize, inkasovala jen 124 gólů. Růžičkův návrat znamená ještě větší sílu mezi třemi tyčemi. Meta mladého gólmana pro nadcházející sezonu je jednoznačná: Hlavně zůstat zdravý! A pak? „Cíle do budoucna si moc nedávám. Chtěl bych podávat dobré výkony a těmi si říct o nějaké zahraniční angažmá.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE