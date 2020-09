Mertl po výhře nad Spartou: Pomohly i tyčky, ale můžeme hrát s každým

Plzeň si to při vstupu do extraligové sezony rozdala stejně jako loni opět se Spartou, tentokrát na svém ledě. Normálně by se dlouho před začátkem rojily u haly davy lidí a měli by plný dům. Jenže doba normální není. Kvůli nařízením smělo na stadion jen tři a půl tisíce majitelů permanentek. Indiáni zvítězili 5:3, ačkoli přišli o dvoubrankový náskok. „Důležité bylo, že jsme snad minutu po vyrovnání šli zase rychle do vedení,“ poznamenal autor dvou přesilovkových zásahů Tomáš Mertl. Pro Indiány cenný vstup, pro Pražany trochu prošustrovaný zápas.

Plzeň - Sparta Praha: Domácí přesilovková klasika - Gulaš doprostřed na Mertla a gól, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Atmosféra přes omezený počet diváků a taky absenci hudebního doprovodu nebyla až tak komorní. Jak se v ní hrálo?

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to tak být nemuselo, kdyby to bylo jako za starých časů a lidi by nás hnali ještě víc. Ale jsme rádi, že přišli a v tomhle počtu nás taky podporovali. Pořád hrajeme v domácím prostředí a vnímali jsme to. V rámci možností to bylo dobré.“

Hned na úvod extraligy jste porazili jednoho z favoritů na titul. Co to znamená?

„Pro nás to je určitě cenné vítězství. Sparta je silný soupeř, jsme rádi, že nám podařilo na domácím ledě vyhrát. Takhle jsme si přáli do sezony vstoupit. Dokázali jsme si, že můžeme hrát se všemi, že jsme konkurenceschopní a chceme porážet všechny týmy.“

Začátek nevypadal asi úplně podle vašich představ. Co se stalo od druhé třetiny?

„První gól jsme dostali při naší přesilovce, to není nic dobrého. Ale to nás neodradilo, chtěli jsme si jít za vítězstvím. V kabině jsme si to taky řekli, že vedou jen o jeden gól, chyba se stala. Vzápětí jsme hned na začátku druhé třetiny měli přesilovku my a tu se nám podařilo využít. Od té doby se obraz hry trošku otočil.“

V početní převaze jste skórovali dvakrát. Můžete být až na ten inkasovaný gól spokojení?

„My samozřejmě nechceme dostávat góly při vlastní přesilovce, toho se musíme vyvarovat, aby se to už neopakovalo. Ale dvakrát jsme výhodu využili a jsme rádi.“

Naopak všechna oslabení jste úspěšně ubránili…

„Sparta má v přesilovce sílu. Gól jsme nedostali, ani když vyndali ke konci brankáře a docela nás mačkali. I tyčka nám pomohla. Bylo to trošku se štěstím, pár chyb se tam vyskytlo. Ale podíváme se na to a hlavně, že jsme vyhráli.“

Obě přesilovkové branky jste obstaral vy. Tu první na 1:1 jste dal po samostatné akci, což u vás nebývá úplně typické, viďte?

„Sparťani nám vyhodili puk a myslím, že šli střídat. Frodo (brankář Frodl) to dobře viděl a hned to rozehrál. Já to vzal tak nějak na sebe, vystřelil jsem a jsem rád, že to pomohlo. Trefil jsem to tam, kam jsem chtěl. Samozřejmě…“ (usmívá se)

Druhý váš gól padl po parádní přesilovkové akci. Zatrnulo vám, když Sparta pár vteřin poté snížila na 3:2 a na začátku třetí části vyrovnala?

„Tam jsme mohli Spartu vysadit na koně. Nic příjemnýho. Ovšem zase jsme pak využili jejich chybu a snad minutu po vyrovnání dali rychle na 4:3 a šli do vedení. To bylo důležité.“