Vítkovický tajfun Polášek: Bez fandů to bude jako příprava v Polance

Přes půl roku nehrál mistrovský zápas, na ledě s týmem poprvé trénoval minulou neděli. Přesto vítkovický obránce Adam Polášek (29) vlétl do Tipsport extraligy jako tajfun. Ve dvou zápasech nasázel tři branky. „Měl jsem super letní přípravu, po kondiční stránce jsem se cítil nejlépe, jak jen to šlo, takže už jsem se těšil, až do toho skočím,“ líčil po dramatické předehrávce 9. kola s Plzní (4:5p) .

S Plzní jste dvakrát prohrávali o dvě branky, ukázali jste sílu alespoň v tom, že jste dokázali dvakrát vyrovnat?

„Ano, je to tak. Hodně mi to připomínalo náš páteční zápas v Budějovicích (Ostravané vedli 2:0, vyhráli 3:2 v prodloužení), protože jsme do něj nastoupili stejně, jako Motor v pátek na nás. Přehrávali jsme je, ale do šatny jsme šli s dvoubrankovým mankem, což ale bohužel na výkonu nepřidá.“

Po dvou zápasech máte tři góly, dva z nich jste vstřelil po zapojení do rychlého protiútoku. Je to čtením hry, nebo jde o požadované akce?

„Jakmile je tam situace, kdy je to padesát na padesát a vy cítíte, že máme navrch, tak do toho kopnete ještě více. Je z toho velká šance, přečíslení tři na dva, tři na jednoho... A pak už je to jen na zakončení.“

Máte pro takové situace v obranné dvojici s Lukášem Kovářem domluveno, kdo spíš podporuje útok a kdo víc zajišťuje?

„To vyplyne ze hry. Kdybych v té situaci nebyl já, ale můj parťák, cítil by se na to a měl sílu, tak by vyrazil on. Myslím, že by to podpořil každý.“

S Plzní jste dvakrát prohrávali, vyrovnali v 58. minutě při vlastním oslabení. Bod berete?

„Já to řeknu takhle. Byli bychom rádi za víc, protože náš výkon dával smysl a šli jsme do toho, dařilo se nám. Myslím, že jsme mohli uhrát víc. Ale bylo to o šancích. Zklamaní určitě nejsme.“

Vy máte ze dvou zápasů na kontě tři góly, to je hodně slušný pěkný začátek sezony, souhlasí?

„Hokej není individuální sport, nebo je, ale sám to nehraju. Já jsem do toho musel skočit tak, že to byly hned moje první mistráky, ale taková je doba. I kluci byli po dlouhé pauze, po nemoci. Jako byste vynechali letní přípravu, to vás semele, musíte se s tím vyrovnat. Byli jsme na tom s klukama úplně stejně.“

Ve Vítkovicích jste zpátky po jedenácti letech, v čem jsou jiné?

„To je těžké říct, je to jiné. Já jsem odcházel v době, kdy kluci, kteří jsou teď ve vedení, ještě hráli a měl jsem ještě možnost je poznat na střídačce. Nebo lidé, co teď stojí na střídačce za mnou. Třeba takový Darek Stránský (asistent trenéra) mě přivedl k hokeji. Takže všechno se to sešlo a dává to smysl. Myslím, že to tady jde dobrým směrem.“

Následujících čtrnáct dní se bude hrát bez diváků, co na to říkáte?

„Zažil jsem takhle vlastně poslední zápas ve Finsku (Tappara). Na jednu stranu je fajn, že můžete vůbec hrát, ale dýchá na vás takový tréninkový pocit. Jako by si člověk přišel jen zahrát. Je to o motivaci týmu, musíte si uvědomit, že to je opravdu mistrák, že na tom záleží. Že to není příprava tady někde v Polance. Bez fanoušků to tak nějak nemá cenu. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se to uvolnilo, my mohli hrát ob den před plným hledištěm. Takhle to budeme hrát pro sebe a o tom hokej není.“

