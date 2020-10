Nespokojenec Ujčík počítá s následky. Na názor má právo, říká šéf extraligy

On sám rizika svého „podnikání“ připouští. „Vím, že mé názory mě mohou stát místo, a počítám s tím. Nedivil bych se, kdyby k tomu došlo. Pokud jsem měl nějaké iluze, v neděli jsem je zákrokem policie všechny ztratil,“ říká Ujčík a dodává: „Jen se domnívám, že nedělám něco špatného, nezákonného, pouze říkám svůj názor v prostředí demokratické společnosti. Kde mám za to, že bychom si to měli dávat na rovinu.“

Šéf Tipsport extraligy Josef Řezníček Sportu přiznal, že jej Ujčíkova aktivita nepřekvapuje. „Viktora znám. On určitě nebyl ten, kdo by tam chodil zahalený, provokoval policii ke konfliktu a házel na někoho dlažební kostky,“ soudí.

Ujčíkovu přítomnost na demonstraci jako komplikaci ve snaze získat od členů vlády zelenou Řezníček nevnímá. „Vyjádřit svůj názor snad není žádná komplikace. Problémem jsou agresivní výpady fyzického násilí. To situaci komplikuje. Ale vyjádření názoru… Na to má každý právo. Lékaři, politici i sportovci,“ míní Řezníček.

Otevřený rozhovor Sportu z minulého týdne s Ujčíkem, jenž vyvolal jisté pozdvižení kvůli ostrým názorům vůči lídrům země, Řezníček četl. Co si o něm myslí? „Článek byl hodně vyhraněný. Názory byly trochu zavádějící, protivládní. Každý má na to právo. Viktora všichni známe, i jeho názory. Úplně mi to s ním koresponduje. Nedělal nic, co by nedělal už před tím.“

Na pořádání a způsob nedělní demonstrace má Řezníček jasný názor. „Z mého pohledu je naprosto zbytečné, abychom takto vyčerpávali složky záchranných sborů a policie.“