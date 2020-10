Třinec vs. COVID. Oceláři škrtli „jen“ prémie: Nemůžeme kluky vypnout

O slušné prémie přišli. Bez zápasů nemají Oceláři šanci vydělat na bonusech za výhry a hokejové úspěchy. Ještě před pozastavením extraligy byli deset dní v karanténě, v novém ročníku stačili odehrát pouze dva zápasy. Vyhráli v Karlových Varech (5:2) a v Litvínově (6:3). To je zatím vše, co stihli. Pak se i jejich kabinou prohnal COVID-19.

„Hráčům jsme na plat nesahali,“ říká Marek Chmiel, výkonný ředitel Ocelářů. „Prozatím není důvod. Sice nehrají, ale trénují. Před pozastavením soutěže byli v karanténě a na to se to taky nevztahovalo. Pořád věřím, že odehrajeme, co máme odehrát. Až bude hůř, nebude se hrát a budou se rušit utkání, bude to potom zase o dalším jednání s klukama.“

Třinečtí hráči aktuálně pobírají základní plat, který mají stanovený ve svých smlouvách. Bez zápasů nemají šanci si ho vylepšit na bonusech a prémiích. To pocítí významně, protože v tomto mají smlouvy postavené vyloženě motivačně.

„To ale není nic nového, takhle to máme dlouhodobě,“ říká Marek Chmiel. „I u vás ve Sportu přece byl titulek: Vyhrávej a vyděláš si. Kluci jsou teď na svých základech, bití jsou na prémiích. Nehrají, nemají si na co sáhnout a výdělky jim pochopitelně klesly. A pokud ještě nějaký čas hrát nezačnou, tak přijdou o velké peníze.“

Platy hokejistů jsou výraznou položkou, ale zdaleka ne jedinou. Řešit je třeba i další zaměstnance klubu. Ať už v kancelářích nebo v provozu obou WERK AREN. „Malá hala je od pondělí vypnutá, led jsme tam rozpustili, abychom minimalizovali náklady. Celá osádka šla domů,“ popisuje Chmiel. „Ve velké hale držíme služby, ledaři hlídají chod agregátů po jednom na směně, zbytek je doma. Podobně zaměstnanci nahoře v kancelářích. Střídají se v minimálním počtu, většina pracuje z domova.“

Ani na platy zaměstnanců Oceláři nesahali. „Razíme stejnou teorii jako u hokejistů,“ říká Marek Chmiel. „Zápasy se prozatím pouze odkládají a třeba marketing má ještě víc práce, než by měl za normální situace. Dnes a denně se bavit se sponzory, aby nám vůbec zachovali přízeň.“

Oceláři mají ohromnou výhodu v tom, že klub drží Třinecké železárny a Moravia Steel. Nejsou závislí na hromadě menších partnerů. I ty však potřebují. „Máme věrné a spolehlivé partnery, kteří za námi stojí i v těchto nelehkých časech,“ komentoval prezident klubu Ján Moder v rozhovoru pro hokej.cz. „Jsou to velcí milovníci hokeje, kteří Oceláře chtějí podporovat za každé situace. Nevím, jak to ale bude dál, protože mnozí z nich se v důsledku poklesu výkonu ekonomiky taky potýkají s problémy.“

Jak dlouho je nouzový stav bez tréninků ve vlastní hale a zápasů udržitelný? „Netuším, opravdu neřeknu,“ krčí Marek Chmiel rameny. „Pro mě je to tristní situace, nemyslel jsem, že ji v hokeji zažiju. Vím, že se hlavně řeší pandemie, ale hráči, stejně jako i jiní lidé, musí řešit svou práci. Hokej není běžná práce. Nejde si vzít volno měsíc nebo dva a potom přijít a podávat své maximum.“

V Třinci mají připravené bezpečné podmínky pro trénování i pro zápasy. „WERK ARENA je vybavena germicidními světly, která ničí bacily a viry, pravidelně všechny prostory dezinfikujeme,“ popisuje Marek Chmiel. „Tým si prošel nákazou, kterou si pravděpodobně přivezl z venkovních zápasů. Kluci jsou promoření, potřebují trénovat a hlavně hrát. Ať mají fanoušci alespoň v televizi možnost se na ně koukat. Fotbal a hokej, to je přece zábava pro dospělé. Doufám, že se to brzy spustí.“

Je pochopitelné, že i hráči jsou nervózní. „Vydržme tohle období, není lehké jak pro nás hráče, tak ani pro fanoušky,“ říkal útočník Martin Růžička. „Žijeme v nejistotě, hokej nám chybí. Alespoň, že můžeme jezdit do polského Těšína, led člověku dodá sebevědomí, tohle nás nabíjí.“

Marek Chmiel přístup hráčů ocenil. „Musím říct, že kluky obdivuju, jsou strašně pozitivní, v dobrém slova smyslu, ne v tom dnešním,“ pousmál se hořce. „Že mají chuť do trénování, byť dostávají kapky. Byli čtrnáct dnů v karanténě, takže za poslední dva týdny je to taková další předsezonní příprava, dřina. Žijeme v naději, že Milanova (Hniličkova) jednání s nejvyššími vládními představiteli budou úspěšná a budeme hrát, takže musíme být připravení kdykoliv naskočit. Nemůžeme kluky „vypnout“. Věřím, že brzo budou trénovat ve WERK ARENĚ a bavit lidi hokejem.“