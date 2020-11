Zadinova premiéra za Třinec: gól, kličky i málem přelomená záda

Navíc se Filip Zadina stihnul i symbolicky zapsat do klubové historie. Svůj první extraligový gól za Oceláře vstřelil ve stejný den, kdy si jeho táta Marek, nyní asistent trenéra Václava Varadi, připsal první hattrick v třineckém dresu. Povedlo se mu to 7. listopadu 1995 v divokém duelu proti Spartě (7:5). O patnáct let později si jeho syn ve stejný den schovával puk za první třinecký gól v lize.

„1+1, vítězství 4:3 v prodloužení. Dobrý zápas, ale příště to může být ještě lepší. Slibuji,“ naťukal Filip Zadina po duelu s Kometou pro své fanoušky na twitterový účet. Bezprostředně po bitvě přidal do televizních kamer další postřehy. „Kvalitní zápas, i když Kometa nepřijela v plné sestavě,“ připomenul absence Petra Holíka, Petera Muellera nebo Stanislava Svozila. „Těžký zápas. Vedli jsme 3:0, to jsme bohužel ztratili, ale dva body bereme stoprocentně.“

Filip Zadina, šestka draftu roku 2018, zatím v NHL za Detroit odehrál 37 zápasů, nasbíral v nich 18 bodů (9+9). Klub si ho brousí jako jedinečný ofenzivní talent. Střelce. Takovou roli má i během extraligového rozjezdu v Třinci. Proti Kometě byl hladový. Sedmkrát vystřelil na branku. Měl několik velmi dobrých pozic, dlouho narážel na vynikajícího Karla Vejmelku. V jednu chvíli Zadina naštvaně máchnu rukou. Poselství bylo jasné: tohle měl být gól!

Ten přišel. Ve 33. minutě v přesilovce. Ovšem z netradiční pozice. Zadina ve vlastní obranné třetině sebral špatnou rozehrávku Vojtěch Střondaly, bleskově nabral rychlost, zbavil se soupeře a sólo zakončil suverénním bekhendovým blafákem mezi betony. První gól za Oceláře, třetí v elitní soutěži. Před odchodem do zámoří už se Zadina dvakrát trefil v pardubickém dresu.

Zvyšoval v tu chvíli na 3:0. I proto ho mrzelo, že Oceláři náskok neudrželi. „To je hokej, bohužel jsme si to nepohlídali před bránou, nechali soupeře za námi a byly z toho dva góly. Škoda, že jsme to takhle zkazili, ale po padesáti dnech, co jsme zase hráli zápas, dva body bereme. Dobrý výkon, jsem rád, že jsme v prodloužení rozhodli.“

Sám zatím stihnul pouze přípravu. V Generali Česká Cupu, který Oceláři před ligou vyhráli, odehrál 4 zápasy. Nasbíral v nich 4 body (3+1). Ofenzivně paráda, trenér Varaďa mu však důrazně vyčítal zbytečná vyloučení.

„S tím souhlasím,“ reagoval Zadina sebekriticky. „Asi je to tím, že jsem dlouho nehrál a jsem v týmu, který vyhrává. Chci pro to udělat maximum. Někdy je to moc, vím o tom a snažím se to zlepšit. Je to nefér vůči klukům, kteří jsou pak v oslabení. Pracuju na tom. Ono to odezní, až budu hrát pátý, šestý zápas. Teď je to ještě čerstvé, ale vím o tom, je to oslabení týmu a stydím se za to, co dělám. Odezní to a zas budu normální.“

V ligové premiéře za Třinec ukázal, že nemluvil do větru. Když ho ve 25. minutě zezadu a mimo hru (i mimo dohled rozhodčích) nešetrně krosčekoval Jakub Brabenec, nevztekal se, neoplácel. Vyloučený nebyl ani jednou. Chce hrát. A chce hrát doma. Nepřemýšlel, že by během blokády české soutěže uvažoval o přesunu do zahraničí podobně jako jeho spoluhráč Martin Kaut.

„Byl jsem zraněný, chtěl jsem se doléčit,“ popisoval v televizním rozhovoru. „Měl jsem info, že by se soutěž měla rozjet. Počkal jsem si, není kam spěchat. Já jsem rád, že můžu být v Třinci s klukama a hrát extraligu. Český hokej je kvalitní, jde nahoru, tak proč odcházet, když můžeme být doma a hrát za české kluby.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 7 5 1 1 0 31:18 18 2. Sparta 8 5 0 0 3 26:16 15 3. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. K. Vary 5 3 0 0 2 15:16 9 6. Třinec 3 2 1 0 0 15:8 8 7. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Brno 3 0 1 1 1 10:14 3 11. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 12. Č. Budějovice 6 0 0 2 4 14:26 2 13. Pardubice 5 0 1 0 4 7:21 2 14. Litvínov 4 0 0 0 4 7:17 0