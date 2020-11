Kometa bez ledu a opor? Hrála i tak dobře, uznal Ocelář Stránský

Třinečtí Oceláři znovu naskočili do Tipsport extraligy po nejdelší pauze, stáli 47 dní. Ale na tři týdny si alespoň zařídili možnost trénovat na ledě polského Těšína. Na rozdíl od Komety Brno, která byla po nucené přestávce na ledě pouze tři dny. Navíc jí chyběli Petr Holík, Peter Mueller a Stanislav Svozil. V duelu 14. kola to ale až tak znát nebylo. Oceláři sice soupeře přestříleli, většinu času byli i herně výraznější, ale náskok 3:0 neuhájili. Devět vteřin před koncem v power play srovnal na 3:3 svým druhým gólem Tomáš Vincour. Bonusový bod v prodloužení pro Oceláře vystřelil Matěj Stránský.

Upřímně, Matěji, nečekal jste, že bude vidět větší rozdíl díky tomu, že Kometa nebyla během pauzy takřka vůbec na ledě?

„Kometa hrála dobře na to, že nebyla vůbec na ledě. Říkal nám to i trenér před zápasem, že tady přijela, neměla co ztratit, podle toho hrála. Brno má zkušené hráče, hráli jednoduše. My udělali osobní chyby a tím je dostali do zápasu. Podali dobrý výkon, takový velký rozdíl tam nebyl. Možná trošku v pohybu, že jsme je ze začátku přehrávali. Ale tím, jak jsme je dostali do zápasu, přenesly se váhy na jejich stranu.“

Jak se duel z vašeho pohledu vyvíjel?

„Ze začátku dobře, ale dali nám dva slepené góly po sobě, to je trošku dostalo na koně. Na konci nám to trošku propadlo, to jsme si měli pohlídat. Jsme rádi za dva body, nebylo to vůbec jednoduché, hrát po takové dlouhé době. Nějaká pozitiva tam byla, ale byly tam i věci, na kterých musíme zapracovat.“

Jaké to bylo, naskočit do extraligy znovu po 47 dnech?

„Složité. Z osobního pohledu jsem měl špatný timing, špatně jsem odhadoval situace, nebylo to úplně ono.“

Na čem bude třeba pracovat?

„Vázlo nám to trošku v komunikaci, dvakrát jsme si nechali hráče za zády. Tam si musíme křiknout a být víc v pozoru. Trošku zjednodušit hru. Nepůjdou nám ze začátku kombinace do prázdné. Je třeba se tlačit do brány, tečovat. Tak, jak jsme dali první dva góly. Až bude sebevědomí větší, tak můžeme zkoušet nějaké nacvičené signály a další věci.“

SESTŘIH: Třinec - Brno 4:3p. Hosté stáhli manko, domů ale vezou jen bod

Tréninky v Polsku jste během pauzy přivítal?

„Určitě to bylo pozitivní. Sedět doma nebo běhat venku je horší, než být na ledě. Jsme rádi, že jsme měli tu možnost tam trénovat tři týdny. Doufám, že nám to do budoucna pomůže. Že se do toho ze startu dostaneme třeba rychleji než ostatní týmy.“

Jak se teď těšíte na porci zápasů, co vás v rychlém sledu čekají?

„Pro mě osobně, a vnímají to tak všichni, je to natěšení. Cítíme se dobře fyzicky, jsme rádi, že se bude hrát takhle za sebou. Bude to fyzicky náročné, musíme síly rozložit, nepřetahovat střídání. Těšíme se. Bude to náročné na kondici, ale trénovali jsme hodně v létě, i teď v Polsku. Budeme na to připravení.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:11. Chmielewski, 30:21. P. Vrána, 32:10. Zadina, 61:12. M. Stránský Hosté: 36:45. Střondala, 37:21. Vincour, 59:51. Vincour Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Jašek – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Pyrochta (A), Zbořil, Kowalczyk – Zaťovič (C), Brabenec, Vincour – Kunc, Klepiš, Schneider – Valský, Rákos, Kusko – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr. Stadion WERK ARENA, Třinec

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 7 5 1 1 0 31:18 18 2. Sparta 8 5 0 0 3 26:16 15 3. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. K. Vary 5 3 0 0 2 15:16 9 6. Třinec 3 2 1 0 0 15:8 8 7. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Brno 3 0 1 1 1 10:14 3 11. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 12. Č. Budějovice 6 0 0 2 4 14:26 2 13. Pardubice 5 0 1 0 4 7:21 2 14. Litvínov 4 0 0 0 4 7:17 0

