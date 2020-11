ONLINE + VIDEO: Liberec vede nad Hradcem 3:1, Kometa - Boleslav 3:2

Šílený zkrat Pražanů, triumf dokonal Marosz

I když úvod utkání přineslo vyrovnaný boj, stačilo 14 sekund v polovině první části a skóre se naklonilo na stranu Pražanů. Hned první přesilovku zužitkoval v 10. minutě Řička, který se z pravého kruhu ukázkově opřel do Pechovy přihrávky z rohu hřiště.

Už za 14 sekund sehráli sparťané takřka identickou kombinaci po druhé straně a Zikmundovu přihrávku přetavil v druhý zásah pohotovým nápřahem Forman.

Dva slepené góly přišly domácí hodně draho, protože ve druhé části byli znatelně aktivnější. Palebnou převahu ale nedokázali vyjádřit brankově, z velké šance minul hostující branku Schleiss. V 31. minutě navíc v přesilovce zapomněli na Rouska, který dlouhé sólo od červené čáry ve vlastním oslabení proměnil v třetí gól.

Všechno se obrátilo v třetí části. Hosté ještě ve 45. minutě vedli 3:0, ale pak se zblízka dorážkou prosadil Dočekal a Spartě se slibně rozehraný zápas rozpadl pod rukama.

Lakatoš v 50. minutě podobně jako Rousek ujel v oslabení a snížil na 2:3. Dej po závaru před Machovským v 51. minutě doklepával do odkryté branky a Hruška o 55 sekund později dokonce otočil skóre, když nenápadnou střelou na bližší tyč překvapil Machovského.

I z takového direktu se Pražané, které už z lavičky opět vedl i Josef Jandač, otřepali. Pomohla jim přesilovka, v níž Rousek v 54. minutě propasíroval kotouč za Svobodu a vyrovnal.

Poslední část byla jako na houpačce. Sparta v závěru řádné doby mohutně tlačila a měla nakolik šancí, které však stejně jako v úvodu prodloužení pochytal Svoboda. Vítkovice naopak z ojedinělého kontru rozhodly, Marosz svůj únik zakončil zkušeným blafákem.

Ohlasy trenérů

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zajímavé utkání. V prvních dvou třetinách soupeř vstřelil branky ze všeho, co jsme mu nabídli. Naše zakončení v prvních dvou třetinách nemělo gólové parametry, i když to na střely bylo snad 19:5 pro nás. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s maximálním odhodláním, že i za toho stavu se dá zápas otočit, když přidáme důraz. To se nakonec povedlo a máme zasloužený bod korunovaný lahůdkou Rosti Marosze v prodloužení."

Josef Jandač (Sparta): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si rychlé vedení. Od druhé třetiny, i když jsme vedli 3:0, už ta hra neměla parametry, které si představujeme. Hráli jsme špatně a lehkovážně, možná pod dojmem toho vedení. Soupeř si za obratem šel a zaslouženě zápas otočil. Extra bod pro něj je asi spravedlivý, protože zápas nezabalili a donutili nás k chybám. My si nějaké systémové věci budeme muset vyříkat. Vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo pustit."

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta 5:4p. Pražané vedli o tři góly, přestřelku rozsekl Marosz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:47. Dočekal, 49:18. Lakatoš, 50:37. Dej, 51:32. Hruška, 62:25. Marosz Hosté: 09:20. Říčka, 09:34. Forman, 30:15. Rousek, 53:54. Rousek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, R. Černý, Kubeš – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Malý, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Dosud neporažené Oceláře táhl Růžička

Třinec udeřil z první přesilové hry - Gernát se prosadil střelou od modré čáry. V osmé minutě zvýšil Hrehorčák, který se z pravého kruhu trefil přesně k bližší tyči nad lapačku Lukáše. Výborný vstup domácích završil Stránský, na něhož obrana Olomouce úplně zapomněla na hranici brankoviště. Elitní kanonýr zakončil mezi betony a připsal si sedmý gól a jedenáctý bod v šestém utkání sezony.

Olomouc se Ocelářům vyrovnala v první třetině v počtu střel (12:12), gólovou šanci měla ale jen jednu a spálil ji za stavu 0:2 Burian. Ani začátek prostřední části nenasvědčoval žádnému dramatu. Hostující Olesz pokazil přečíslení dva na jednoho špatnou přihrávkou a následující minuty patřily domácím. V největší příležitosti Růžička neproměnil v polovině zápasu sólový únik, ve kterém si bekhendovým blafákem položil Lukáše, ale přestřelil.

Hanáky postavily na nohy přesilové hry, ve kterých snížili ve 34. a 40. minutě po podobných akcích. V době, kdy se vracel z trestné lavice Jaroměřský, který do Třince přišel po sedmi letech služeb v Olomouci, zamířil Kucsera z levého kruhu do vzdálenějšího horního rohu. Druhou početní výhodu už hosté stihli další pěknou střelou využít Tomečkem včas.

Třinec ve svém jediném domácím utkání sezony promarnil s Brnem vedení 3:0 a moc nescházelo, aby se situace opakovala i s Olomoucí. Při čtyřminutovém vyloučení Gernáta trefil tyč Ostřížek a po něm rozezvučel brankovou konstrukci i Tomeček. Odpor hostů definitivně zlomil z brejku Ondřej Kovařčík a ve 45 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři stanovil konečnou podobu výsledku Růžička.

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 5:2. Oceláři dál bez porážky, třemi body zazářil Růžička

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:33. Gernát, 07:10. Hrehorčák, 13:56. M. Stránský, 54:34. O. Kovařčík, 58:16. Martin Růžička Hosté: 33:35. Kucsera, 39:39. V. Tomeček Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil (A), Galvinš (C), Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík (A), Ondrušek, A. Rutar (C), T. Černý – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa (A), Nahodil, Kucsera – Olesz, Čachotský, Mácha – Burian, Kořenek, Bambula. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zíka, Šimánek. Stadion WERK ARENA, Třinec

Zlín - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:35. J. Ondráček, 30:33. Řezníček, . Šlahař Hosté: 02:45. Poulíček, 58:04. Kusý Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Řezníček, Gazda, Ferenc, M. Novotný, Žižka (C), Suhrada – J. Ondráček, Fryšara, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, Herman, Sebera – Václavek, P. Sedláček, Kubiš (A). Hosté: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Bučko – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Tybor – Paulovič, Anděl, Kusý – Machač, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Kika, Kubičík – Ganger, Klouček Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín

Plzeň - Litvínov 2:1sn

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:49. Suchý, . Gulaš Hosté: 38:08. Zygmunt Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Lang, L. Kaňák, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – P. Zdráhal, V. Hübl (C), Pospíšil – Válek, Gerhát, Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Kometa - Mladá Boleslav

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:01. Klepiš, 23:47. Plášek ml., 34:53. L. Horký Hosté: 47:54. Jääskeläinen, 50:28. R. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, O. Němec (A), J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Vincour, Rákos, T. Svoboda – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Matěj Svoboda, Gajarský, Kunc. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Klikorka, Fillman, Vacík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – Lunter, R. Zohorna, Šťastný. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena

Liberec - Mountfield HK

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:17. Gríger, 24:48. Gríger, 39:05. Birner Hosté: 03:23. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Šír. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík (A) – R. Pilař, Orsava, Cingel – Smoleňák (C), J. Sklenář, V. Růžička – Kelly Klíma, Perret, Kevin Klíma – Lev, R. Pavlík, Koukal – M. Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Lučan – Pilný, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec

