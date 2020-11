Lencův vydařený večer: vítězná bitka i gól pečetící výhru nad Hradcem

Asi po zápase cítíte velkou spokojenost, že?

„Odehráli jsme to velice dobře. V útoku se nám dnes dařilo, poměrně dobře jsme se dostávali do šancí. Jen je pro příště potřebujeme více využívat.“

Zápas opepřila vaše bitka s Kevinem Klímou. Kde to začalo?

„Začalo to mým střetem s Richardem Nedomlelem. Bohužel jsem ho nešťastně trefil na stehno, což rozhodně nebyl úmysl, chtěl jsem ho trefit čistě do těla. Bohužel se to nepovedlo. A zničehonic ke mně přijel jeden z Klímů a začal to se mnou řešit.“

Sám jste dal soupeři asi pět ran a žádnou nedostal. Očividně jste byl na bitku připraven dobře.

(směje se) „Tak dobře připravený, to nevím. Možná mi pomohlo, že jsem vůbec na nic nečekal a pustil jsem se do něj rychle. Většinou platí, že kdo začne první, tak má výhodu. Jsem rád, že to pro mě takhle dopadlo. Přestože jsem ho párkrát trefil jen do helmy, i to se cení.“

Kdy jste se naposledy takhle porval?

„Asi ještě při působení v Mladé Boleslavi. To už je nějaká doba. Jsem rád, že jsem tam očividně nějaké zkušenosti získal a nezapomněl jsem je.“

Liberec - Mountfield HK: Lenc přesně trefil horní růžek, 4:1

Komentátor České televize Robert Záruba o vás při jednom ze zápasů prohlásil, že jste jeden z nejslušnějších hráčů. Stává se z vás zlý muž?

„Ne, já s panem Zárubou naprosto souhlasím. (usměje se) Já se v těchto situacích rozhodně nepohybuju a ani je nevyhledávám. Jsem tu od jiných věcí, ale dnes to tak vyplynulo ze hry. Když tomu tak je, tak se k tomu dovedu postavit.“

V zápase proti sobě nastoupili dva nejlepší obránci v lize, Filip Hronek a Ladislav Šmíd. Proběhla u vás speciální příprava proti Hronkovým ofenzivním výpadům?

„Vlastně ani ne. Všichni ale víme, kde jsou jeho silné stránky. To jsme se snažili si pozorně hlídat. I to v zápase rozhodlo.“

K vítězství přispěla i vaše branka, očividně vám prospěl odpočinek na trestné lavici po zmíněné bitce.

„Je to možný, ale abych se přiznal, jak v hale nejsou lidi, tak je tam obrovská zima. Takže sedět na trestný je hrozný a je třeba se tam udržet alespoň dřepy v nějakém tempu. Ve třetí třetině jsem měl asi jen tři střídání, takže jsem rád, že i tak jsem gól dal.“

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 4:1. Hosté narazili. Gríger odstartoval severočeský obrat

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:17. Gríger, 24:48. Gríger, 39:05. Birner, 52:49. Lenc Hosté: 03:23. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Šír. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík (A) – R. Pilař, Orsava, Cingel – Smoleňák (C), J. Sklenář, V. Růžička – Kelly Klíma, Perret, Kevin Klíma – Lev, R. Pavlík, Koukal – M. Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Lučan – Pilný, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec

