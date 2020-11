ONLINE + VIDEO: Liberec vede 3:2 v Boleslavi, Dynamo - Sparta 1:2

Kaše a Flek vyloupili Litvínov

Hned v úvodu mohl otevřít skóre Kadlec, ale v úniku ztroskotal na Godlovi. Za Litvínov zahrozil Zygmunt a velkou možnost měl po Jarůškově akci Zdráhal, ale minul odkrytou branku. V čase 6:29 už změnil bezbrankový stav Hanzl, který se prosadil z dorážky po Ščotkově střele odražené od zadního mantinelu.

Domácí se ubránili při Havelkově vyloučení, ale ve 13. minutě už Karlovarští vyrovnali. Po Kašeho přihrávce se z pozice mezi kruhy trefil nejlepší střelec Energie Flek, který si připsal šestý gól v sezoně. Otočit stav mohl o dvě minuty později Kaše. Strážce hostující branky Novotný si poradil s Myšákovým pokusem.

Hned po pauze zahrozil litvínovský Helt. Severočeši se ubránili při dvou vyloučeních za příliš mnoho hráčů na ledě a po faulu Hübla, který zmařil Redlichovu šanci. Energie přestála oslabení po Kadlecově faulu a ve 33. minutě mohla otočit stav, jenže Flek v úniku na Godlu blafákem do bekhendu nevyzrál.

Na přelomu druhé a třetí části Litvínov odolal při Heltově pobytu na trestné lavici. Ve 45. minutě se přes Myšáka dostal opět sám před Godlu Flek, ale litvínovský gólman jeho forhendové zakončení zlikvidoval. V čase 47:59 se radovali Západočeši. Kaše se po průniku od levého mantinelu dostal před Godlu, blafákem do bekhendu dosáhl první branky v sezoně a v šesti duelech si polepšil na šest bodů.

Verva nedokázala odpovědět při Mikúšově trestu a stav se nezměnil ani v závěrečné power play, v jejímž závěru si domácí vytvořili tlak.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): "Zápas se hodnotí těžko, protože nemáme žádné body a prohráli jsme. Měli jsme dost velký problém s jejich rychlými útočníky. Věděli jsme, že je to brejkové mužstvo, ale i přesto jsme je pouštěli do brejkových situaci. Dlouho jsme byli blízko k nějakému bodovému zápisu, měli jsme i nějaké šance, ale musíme při nich být daleko důraznější. Prohra mrzí, protože body z venku jsou dobré, jen když to potvrdíme doma. Látal doléčuje zranění, Sam Mahbod s Petrym (Jakubem Petružálkem) trénují a v případě potřeby je vytáhneme zpět. Je to samozřejmě signál do mužstva. Máme v mužstvu rozdílové hráče, kteří momentálně rozdíloví nejsou. Očekáváme od nich nějaké věci a samozřejmě nad nimi nelámeme hůl."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Myslím si, že jsme dokázali využít toho, že jsme v pátek nehráli a domácí měli v nohou těžké utkání v Plzni. Měli jsme lepší pohyb a víc šancí, ale díky Godlovi byl zápas až do konce vyrovnaný. Museli jsme se strachovat do poslední chvíle o výsledek a je zarážející, že jsme jeli asi čtyřikrát nebo pětkrát sami na bránu a nedokázali jsme z toho vstřelit branku."

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 1:2. Kaše a Flek zařídili Energii výhru v derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:29. M. Hanzl Hosté: 12:15. Flek, 47:59. D. Kaše Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich (A) – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Kika, Kubičík – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:51. Pláněk, 34:40. J. Stránský Hosté: 32:19. Lenc, 36:00. Rosandić, 37:09. Lenc Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Rychlovský. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zika, Zemánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Mountfield HK - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:01. F. Pavlík Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Blain, Hronek, F. Pavlík (A), Jank, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), A. Rutar, Ondrušek (A), T. Černý – V. Tomeček, J. Knotek (A), Burian – Kucsera, Nahodil, J. Káňa – Bambula, Čachotský, Olesz – Mácha. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Vítkovice - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:48. Marosz Hosté: Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dočekal, Dej, Šišovský – Werbik, J. Mikyska, Bernovský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Freibergs, J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Klepiš – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion Ostravar aréna

Pardubice - Sparta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:12. Poulíček Hosté: 04:35. Říčka, 07:42. Tomášek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, Vála, Bučko, Ďaloga, J. Kolář (A), J. Zdráhal, Nakládal (C) – Zeman, Tybor, Blümel – Anděl, Machač, Claireaux – Svačina, Poulíček, Paulovič – Kusý, Mandát (A). Hosté: Machovský (Neužil) – Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, M. Jandus, Piskáček (A), Němeček – Rousek, Dvořáček, Vitouch – Kudrna, Pech (A), Sukeľ – Řepík (C), Buchtele, Horák – Říčka, Forman, Tomášek. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Bryška Stadion enteria arena

České Budějovice - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 09:05. Kracík Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Plášil, Vydarený (A), Slováček, Pýcha (C), Allen, Pavel – Beránek, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, M. Novák (A) – D. Voženílek, Raška I, Michnáč – Karabáček, Prokeš, Jonák. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Jiříček, Budík, Čerešňák, Vráblík, Stříteský – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Přikryl. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Budvar aréna

Třinec - Zlín

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:52. O. Kovařčík, 07:03. O. Kovařčík Hosté: 08:18. Honejsek Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Huf (Kašík) – Řezníček, Nosek (A), Ferenc, Žižka (C), Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Václavek, Herman, Karafiát – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí R.Svoboda, Pražák – J. Svoboda, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec

