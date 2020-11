Lenc seknul Boleslav. Bez fanoušků to tady bylo příjemnější, usmíval se

V zápasech proti Mladé Boleslavi to neměl Radan Lenc nikdy lehké. Fanoušci neunesli jeho odchod z léta 2018 k úhlavnímu rivalovi z Liberce a dávali mu to pořádně sežrat. Při každém utkání si musel vyslechnout pár nadávek, během prvního návratu do města automobilů byl přivítán transparentem s nápisem „Zradan Lenc.“ V nedělním 18. kole Tipsport extraligy diváci na tribunách chyběli a dlouholetá opora Bruslařů pomohla dvěma góly k výhře Liberce 4:3 v prodloužení.

Je to pro vás pořád silnější zápas? Najdete si větší motivaci?

„Nevím. Silnější motivace bych asi neřekl. Každý zápas je pro mě velká motivace, protože v každém zápase chci pomoct týmu, abychom vyhráli. Je mi jedno, jestli je to v Boleslavi nebo jinde. Jsem rád za každou výhru, což jsme splnili.“

V neděli chyběli na tribunách fanoušci, nic jste si tentokrát nevyslechl. Bylo to příjemnější?

„Myslím, že ta situace už není tak žhavá jako na začátku. Takže těžko říct, jestli by ještě něco bylo, ale možná to bylo příjemnější. (usměje se) Protože tady když je plný zimák, tak umí udělat výbornou atmosféru, což samozřejmě u každého hokeje chybí, ale nějakým způsobem si na to zvykáme. Musím říct, že už to ani nijak nevnímáme, že nejsou lidi. Už nám to přijde takový běžný. Uvidíme, až nám zase pustí fanoušky na zimák, jak se to změní.“

Když se podíváme na zápas, tak vstup do něj se vám úplně nepovedl…

„Začátek zápasu hrála Boleslav výborně, aktivně napadali. My jsme si s tím těžko poradili, ale jsem rád, že první třetina skončila jenom 1:0 a měli jsme šanci to v průběhu utkání změnit. A jsem rád, že se to povedlo.“

Ve druhé třetině se vám nicméně povedlo vstřelit tři góly během necelých pěti minut. Jak je pro tým důležité, že si umí počkat na šanci a pak ji využít?

„Jak jsem říkal, Boleslav nám v jejich obranném pásmu nic nedovolovala, nepouštěli nás před bránu, respektive do žádné střely a těžko jsme se k něčemu dostávali. I naše produktivita v přesilovkách nebyla nějakým způsobem nebezpečná. To nám moc nepomohlo. Jsem rád, že jsme to ve druhé třetině zvedli, trošku jsme zatlačili v útoku a našli jsme si odražené puky.“

Vyhráli jste podruhé za sebou. Pomůže to, že páteční vítězství znovu nevystřídala prohra?

„Zápasy jdou rychle za sebou, takže je důležité se co nejdřív dostat do nějakého herního rytmu. Zápasy v rychlém sledu nám můžou jedině pomoct a věřím, že se to bude lepšit. Jak jsem mluvil o těch přesilovkách, tak i celková hra že bude jenom lepší. Jsem rád, že jsme potvrdili domácí výhru a byť v prodloužení, tak jsme vyhráli za dva body.“

Vstřelil jste dva góly, jak jste spokojen se svým výkonem?

„Nevím, jestli bych to teď hodnotil podle gólů. Hodnotím to podle toho, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Vyhráli jsme za dva body, což je super. A tak bych to asi zhodnotil.“

Trefil jste proti svému velkému kamarádovi Janu Růžičkovi. Potěší to? Dáte mu to teď sežrat?

„Hned po zápase asi určitě ne, protože si myslím, že tam jsou trochu horké hlavy. Určitě si k tomu něco řekneme časem, ale asi nebudeme hodnotit góly. Samozřejmě si ho rád popíchnu, ale uvidíme, jakým směrem se vydá naše konverzace.“

OČIMA KAMARÁDA Jan Růžička, brankář Mladé Boleslavi „Určitě to bude mít dohru. Myslím, že večer po zápase, až si zavoláme nebo napíšeme. Před zápasem jsme si akorát ráno popřáli hodně štěstí a víc jsme to neřešili. Kamarádi jsme 60 minut nebyli a myslím si, že dlouho ani nebudeme.“

Góly Domácí: 16:51. Pláněk, 34:40. J. Stránský, 45:54. Lunter Hosté: 32:19. Lenc, 36:00. Rosandić, 37:09. Lenc, 63:09. T. Hanousek

