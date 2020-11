Naštvaný Poulíček po další porážce: Neodvádíme práci, za kterou nás platí

Vedli jste od 12. sekundy, nedalo se z prvního velkého úderu vytěžit víc?

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale absolutně jsme pak nechytli nástup Sparty. Vůbec nechápu, jak jsme mohli tu třetinu vydržet jen s výsledkem 1:2, předváděli jsme tam ostudný výkon. Měli jsme štěstí, že to tam skončilo jen takhle.“

Co podle vás chybělo?

„Nedohrávali jsme souboje, neměli jsme bruslení, neměli jsme absolutně nic. Pak jsme začali být vyrovnanějším soupeřem, přišly nějaké šance, jenže je bohužel neproměňujeme. Tím trpí celá naše hra.“

Proti vám stál soupeř s velkou hloubkou v sestavě, kvalitními a pohyblivými beky. Cítíte, že jste narazili na sílu, se kterou prostě Pardubice aktuálně nepohnou?

„Nemůžeme zpochybňovat kvalitu Sparty, velkou sílu vepředu, jejich útočníci jsou výborní na puku a mají velké dovednosti. Využijí prostor, který jim dáte, v každém střídání jsou schopni si vytvořit šanci. Tohle všechno beru, ale my je musíme eliminovat našim pohybem, a ten jsme neměli. Plus musíme téhle síle čelit naší tvrdou hrou, kdy je potřeba po vstupu soupeře do našeho pásma k němu přistupovat, dohrávat ho.“

Z tribuny to vypadalo, že při prvním gólu brankář Pavel Kantor silně podcenil střelu Roberta Říčky, puku uhnul. Zase jste dali soupeři gól úplně zadarmo, což je vaše tradice, většinou někdo udělá obří hrubku. Zacvičilo to s vaší psychikou?

„Možný to je, že tyhle momenty naši psychiku zasáhnou. Ale stejně, jak jsme dostali blbej gól, mohli jsme dostat i normální gól z toho, že nás někde přehráli. Nemůžeme tyhle momenty na sebe nechat takhle působit, to nejde. Když nás taková věc, která se prostě někdy stane, vyřadí na 15 minut ze hry, je s naší současnou střeleckou potencí po zápase.“

Z minulých let znáte tlak, když jsou Pardubice poslední a mluví se, jak hrozí sestup. Ten ale teď nehrozí, obří tlak fatálních následků taky ne. Může být snadnější utéct z posledního místa, než tomu bývalo dřív?

„Sestupový strašák teď není, to je pravda. Ale od tohohle týmu se očekávají nějaké výsledky, na ně je určitě tlak, na předvedenou hru taky. A tohle nám chybí, výsledky dobré nejsou, hra taky ne. Neřekl bych, že by na nás měl působit nějaký stres, spíš bychom měli být zdravě nasraný, že neodvádíme práci, za kterou jsme tady placení, a kterou od nás všichni čekají.“

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 1:3. Gól za 12 vteřin Dynamu nestačil, rozhodl Tomášek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:12. Poulíček Hosté: 04:35. Říčka, 07:42. Tomášek, 58:49. Rousek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, Vála, Bučko, Ďaloga, J. Kolář (A), J. Zdráhal, Nakládal (C) – Zeman, Tybor, Blümel – Anděl, Machač, Claireaux – Svačina, Poulíček, Paulovič – Kusý, Mandát (A). Hosté: Machovský (Neužil) – Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, M. Jandus, Piskáček (A), Němeček – Rousek, Dvořáček, Vitouch – Kudrna, Pech (A), Sukeľ – Řepík (C), Buchtele, Horák – Říčka, Forman, Tomášek. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Bryška Stadion enteria arena Návštěva Bez diváků diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE