Rekordní Oceláři! Ovládli bitvu titánů, smekli nad plzeňskou dvojkou

Do vzájemného souboje vstoupili dva neporazitelní titáni, vítězně z něj vyšli Třinečtí Oceláři. Stále úřadující mistři z roku 2019 v přímé bitvě gigantů skolili Plzeň 3:1. Zapsali deváté vítězství v řadě, což je nejlepší start Třince do sezony za 26 let klubové historie v elitní soutěži. „Super zápas, vyhrocený, hodně fyzický, se vším všudy,“ pochvaloval si třinecký útočník Matěj Stránský. „Takové bych chtěl hrát pořád.“

Každý moment, každá situace, každá akce měla napětí, grády, úroveň. Oceláři a Plzeň sehráli v 19. kole vynikající představení. I bez tradičních gólových nášupů. Roli hrála doslova každá vteřina. Přesně tak padla vítězná branka duelu. Třinecký útočník Lukáš Jašek dával gól na 2:1 v čase 19:59.

„Slyšel jsem sirénu až po střele, byl jsem si celkem jistý, že jsem to stihnul a gól bude platit,“ usmíval se Jašek. „Ale nikdy nevíte. Naštěstí to platilo, gól do šatny, dobře pro náš tým.“ Jašek dodatečně přiznal, že přesný pojem o čase neměl. Na kostku stihnul kouknout až ve chvíli, kdy už se hnal v brejku na brankáře Dominika Pavláta. „V našel obranném pásmu vzal Michal Kovařčík puk, dal mi ho do brejku. Nevěděl jsem, že zbývá jen pár sekund, ještě jsem se podíval, jestli mi někdo nejede, ale nikdo tam nebyl. Všimnul jsem si, že gólman stál trochu špatně, naštěstí jsem to trefil. V poslední sekundě.“

Jedenadvacetiletý brankář Pavlát si po trefě v poslední vteřině drbal hlavu. Sebekriticky uznal, že podobné střely by chytat měl. „Trefil to na vzdálenou tyč, čekal jsem střelu na přední, asi bych to měl pohlídat,“ pokrčil rameny. „Navíc vteřinu před koncem. Když si nabíral puk, věděl jsem, že má asi deset vteřin, takže jsem počítal s tím, že bude střílet a nepůjde do kličky. Trefil to hezky o tyčku, škoda.“

Nasazením mladého Dominika Pavláta šéfové plzeňské střídačky Oceláře překvapili. Ti počítali, že do brány půjde Dominik Frodl, který dosud nechyběl jedinou minutu. Stejně jako v minulé sezoně ho ale Plzeňští nechali v Třinci pouze na střídačce.

Oceláři smekli před Pavlátem

A Pavlát zářil. Při své extraligové premiéře v plzeňském dresu pochytal 35 střel. Ve 40. minutě například zázračně vychytal Martina Růžičku bleskovou lapačkou na brankové čáře nebo se pohotově dokázal vrátil při střele Patrika Hrehorčáka do prázdné, když už ujížděl na střídačku před power play. Pavlát se skokem vrhnul po puku a podržel Plzeň ve hře.

„Věděl jsem, že na mě půjde hodně střel,“ popisoval plzeňskou premiéru Pavlát. „Za to jsem byl rád, že to nebyl zápas s patnácti zásahy. Jsem rád, že se mi premiéra vydařila, i když je to bez bodů.“

Parádní výkon mladého gólmana ocenili i Oceláři. „Nečekali jsme, že bude chytat, počítali jsme s Frodlíkem, překvapilo nás to,“ přiznal třinecký útočník Martin Růžička. „Byl výborný, klobouk dolů před ním, spoustu šancí nám chytil. Vůbec bylo znát, že se potkaly dva týmy, co jim to lepí a vyhrávají. Mělo to tempo, bylo to i ostřejší. Připravovali jsme se poctivě, šli jsme za vítězstvím a dopadlo to dobře.“

Fyzickým hokejem se ostatně nechal strhnout i Martin Růžička, který nepatří mezi ranaře. Jeho síla není v hitech nebo dohrávání u mantinelů, přesto hned v první třetině tělem sestřelil Filipa Suchého. Podobných ran bylo z obou stran k vidění hned několik. „Moje hra to není, to je pravda, ale chtěli jsme uspět. A pro úspěch je třeba se i obětovat,“ komentoval Růžička. „Vyplynulo to ze hry, prostě jsem se opřel do protihráče. V konečném důsledku je jedno, kdo dá góly, každý něco přiložil a povedlo se vyhrát.“

Podle plzeňského asistenta Jiřího Hanzlíka brali Oceláři body zaslouženě. „Vyhrál lepší tým, jeho kvalita je vysoká a my jsme v některých pasážích hráli s velkým respektem. To na led nepatří, lepší tým vyhrál.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:1. Souboj titánů pro Oceláře. Triumf vystřelil Jašek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. Chmielewski, 19:59. Jašek, 59:39. M. Doudera Hosté: 00:24. Suchý Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Pavlát (Frodl) – Lang, Stříteský, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Malát. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE