Ve Státech se pekl krocan, a tak Vladař nemohl chytat proti Litvínovu

Vysvětlení, proč Daniel Vladař poprvé od srpnového utkání play off Stanley Cupu, nenastoupil do zápasu, ačkoli původně měl, byl prozaický. Statní svátek v USA. Den díkůvzdání, kdy tamní lid nechodí do práce, rodiny se scházejí a doma se pečlivě připravuje v troubě krocan.

„Dan nechytal, protože v Americe včera (ve čtvrtek) nepracovali, takže ze Států přišel vyřízený transfer někdy před hodinou, během zápasu s Litvínovem,“ vysvětloval kouč Richard Král s tím, že v neděli se Vladař do branky postaví. Nehledě na vydařený Kantorův výkon.

Vladařovým příchodem a domluveným angažmá do konce roku se v pardubickém brankovišti ocitli tři gólmani. Jak bude nahuštěný kout v kabině kouč řešit? „Jsme domluveni, že Dan s Pavlem Kantorem dostanou zhruba stejnou příležitost. Milan Klouček teď bude chytat i za Vrchlabí, aby se dostal do fazony. Kanty s Danem si to tady rozdělí plus minus rovnocenně. Takový je náš plán, kterého se, věřím, budeme držet. Záleží samozřejmě i na výkonech,“ připojil Král.

Vydřené tři body Krále samozřejmě potěšily. Po svém nástupu Dynamo z devíti bodů sebralo pět. „Viděli jsme vyrovnaný zápas, do jeho půlky jsme byli lepší, pak jsme tam měli ve druhé půlce druhé třetiny nějaké závary, kdy jsme to se štěstím ustáli. Třetí třetina přinesla gól, tedy dobrý začátek, pak jsme se dobrou defenzivou snažili uhrát výsledek. Litvínov tam nějaké šance měl, ale podržel nás Kanty. Od týmu to byl bojovný dobrý výkon, který nás zase může zvednout výš. Je to cenné vítězství,“ mnul si ruce Richard Král.

SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 2:1. Dynamo přetlačilo Vervu a dotáhlo se na Severočechy v tabulce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:38. Paulovič, 40:58. Mikuš Hosté: 11:39. Jarůšek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Rohlík, Paulovič – Kusý, Anděl, Zeman – Matýs. Hosté: Godla (Honzík) – Demel, Irving, L. Doudera, Balinskis, Ščotka, Kudla, Březák – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – V. Hübl (C), F. Lukeš, Myšák – Petružálek, Gerhát, Látal – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Pešina, Šindel – Šimánek, Zíka Stadion enteria arena Návštěva Bez diváků diváků

