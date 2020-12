Férový Kudrna odvolal faul. Skvělé gesto, ocenil kapitán Třince

Se vztyčenou hlavou se může postavit do stále delší řady hokejistů ctících fair play. Andrej Kudrna, útočník pražské Sparty, opravil ve 23. kole Tipsport extraligy v Třinci rozhodčí. V 52. minutě odvolal avizovaný faul obránce Jana Jaroměřského. Sparta prohrála 2:4, ovšem Kudrna za fair play gesto sklidil ocenění.

„Není to jednoduché, když váš tým prohrává a má možnost hrát přesilovku,“ přitakal třinecký kapitán Petr Vrána. „Skvělé gesto a štěstí pro nás.“

Sparta v 52. minutě prohrávala v Třinci 2:4. Kudrna sváděl souboj za třineckou bránou s Janem Jaroměřským, šel k ledu. Rozhodčím (Horák, Pražák) vystřelila ruka ke stropu, avizovali vyloučení. Jaroměřský se rozčiloval, hned naznačoval, že Kudrnu nepodrazil. Sparťanský útočník to také hned potvrdil.

„Byl jsem u toho, hned jsem pořvával, že tam nebyl kontakt,“ popisuje Petr Vrána s úsměvem. „Ne takový, aby to bylo na faul. Andrej to cítil stejně, to je fair a správně faul odvolal.“

Přestože tím Sparta přišla o přesilovku a možnost dát kontaktní gól, sklidil Kudrna uznání i ve své kabině. „Hezké gesto od něj,“ přitakal útočník Roman Horák. „Mohlo nám to sice dát šanci, ale gesto fair play do sportu patří. Pro něho jenom dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:16. Marcinko, 07:37. Hrňa, 16:24. Martin Růžička, 36:52. P. Vrána Hosté: 00:45. Horák, 34:38. Buchtele Sestavy Domácí: Kořenář (L. Daneček) – M. Doudera, Gernát, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Kudrna, Vitouch, Zikmund – Dvořáček. Rozhodčí Stadion

