Lauko čelil ranaři Vlachovi: Nebál bych se nikoho. Co si řekli po bitce?

Lauko sice končil ostřejší výměnu názorů s přetaženým dresem přes hlavu, ale obávaný liberecký bitkař krvácel z nosu. „Vnímal jsem, že je to Jarda Vlach, ale já bych se asi nebál jít s nikým. Myslím, že to bylo dobré pro oba týmy, že nás to povzbudilo. Hokej pak měl hned větší grády,“ prohlásil Lauko v rozhovoru po utkání.

Bitka vyplynula ze situace, kdy Laukův spoluhráč Lukáš Pulpán vyvážel puk, Vlach ho sekl holí přes ruku a na následná Pulpánova slova reagoval tím, že ho srazil k ledu. „Viděl jsem, že tam do něj nějak jde, jenom jsem ho zastoupil, protože on sám žádný obr není. Bylo to všechno s respektem, pak jsme si řekli 'dobrá bitka' a plácli jsme si, tak to má být,“ ocenil Vlachův přístup.

Následkem bitky však Lauko, který v NHL patří Bostonu, nemohl 14 minut na led. Trenéři v čele s šéfem střídačky Martinem Pešoutem ho v důležitých chvílích postrádali. „Bohužel, takhle to v Česku s těmi tresty je, s tím já nic asi neudělám. Není to příjemného pro nikoho, kdo se popere, když tam pak musí skoro celu třetinu sedět. Něco jsme si k tomu řekli, ale to zůstane v kabině,“ prohlásil Lauko.

Nejenže scházel jako jeden z tahounů mužstva, ale sám ztratil rytmus. „Není to samozřejmě jednoduché. Naskočil jsem na nějakých posledních dvanáct minut a snažil jsem se jen držet krok s klukama. Jednoduché to vážně nebylo,“ zdůraznil Lauko.

Nakonec ale mohli být všichni spokojení, neboť jeho celek prohrával ještě osm minut před koncem zápasu 1:3. „Myslím, že na sebe můžeme být hrdí, že jsme to otočili. Zápas jsme nehráli dobře, ale je vidět, že tým má velikou vnitřní sílu a i ve špatném zápasu to dokážeme otočit a vyhrát. Nebereme ohled na to, jaký je čas a jaké je skóre, prostě celých šedesát minut jdeme do toho, že vyhrajeme. Jsem rád, že se nám to zatím daří. A doufám, že se nám to bude dařit i dál,“ přál si Lauko.

Karlovarští dobře vědí, že by mohli být ještě o něco nebezpečnější a silnější, kdyby jim šly lépe přesilovky. „Nefunguje nám to delší dobu, naštěstí jsme v ní ale dali důležitý gól a myslím, že na tom můžeme stavět. Doufám, že se to jen zlepší,“ uvedl Lauko.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:27. Hladonik, 52:03. Koblasa, 57:38. Skuhravý, 58:37. D. Kaše Hosté: 04:41. P. Jelínek, 33:20. A. Musil, 37:19. A. Musil Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – M. Rohan (A), Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Kolmann, Havlín – Birner, Filippi, Pekař – T. Rachůnek, Bulíř, Lenc – A. Musil, P. Jelínek, Šír – J. Vlach, Hrabík, M. Zachar. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion KV Arena, Karlovy Vary