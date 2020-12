Holaně "uvítal" ve Vítkovicích Polákův blikanec: Vyříkali jsme si to

Jako trenér se jistě chcete opírat o borce jako Roman Polák. Nicméně jeho blikanec a faul na litvínovského Havelku ze 43. minuty poslal váš tým na sedm minut do oslabení. Po onom incidentu ho asi nepochválíte, viďte?

„Vyříkali jsme si to už v kabině. Takové věci se nemůžou akceptovat. Zápas se mohl otočit na stranu Litvínova, kluci však odvedli fantastickou práci, včetně gólmana. Paradoxně jsme utkání v tom oslabení mohli vyhrát. Rosťa (Marosz) to při trestném střílení udělal fantasticky, ale ten zákrok byl na highlight. Noha vykopnutá zezadu, neskutečné.“

Viděl jste, co se před Polákovým vyloučením stalo?

„Přesně ne, musím se podívat na videu. Ovšem byl to chvilkový zkrat. Je jasné, že to je borec, neskutečná osobnost celé extraligy a kdekdo se na něj chce ukázat a vytáhnout. Nemá to jednoduché, v tom bych možná pro něj hledal trošku omluvu. Je obrovský profík, věřím, že to zvládne. Nejsem typ, který by na hráče ječel, mám k nim úctu. Ale tohle se stávat nesmí.“

Litvínov - Vítkovice: Marosz odmítl výhru z trestného střílení. Godla byl proti

Jaký jste měl z týmu pocit?

„Dobrý. Kluci strašně chtěli ukázat, že kvalitu mají. Myslím, že to chce trochu času, než si zvykneme na nové trenéry a možná nový styl. Už v tréninku jsem viděl, že to chtějí změnit. Díky bojovnosti a zarputilosti si vezeme bod. Odehráli jsme dobré utkání. Třetí třetina byla naše nejlepší, i když jsme hráli dlouho v oslabení. Tam jsme odvedli obrovský kus práce, včetně gólmana. Vydrželi jsme celou dobu bez inkasovaného gólu a ještě měli šanci gól vstřelit. V prodloužení se rozhodlo z první akce šťastným odrazem od beka.“

Co jste stihl udělat, když jste nastoupil v pondělí a měl málo času?

„Času málo, myšlenek hodně. Takže se to muselo nějak skloubit. Spíš jsme upozornili, kam bychom se chtěli hrou dostat, což tak rychle to nejde. Hráči mají něco zažitého, chtěli jsme je v tom nechat pokračovat, teď se dostaneme k analýzám a na to budeme reagovat.“

Jak jste si návrat užil vy sám?

„Cítil jsem před zápasem tu správnou nervozitu, měl takové příjemné šimrání v břiše. To k tomu patří. Nejsem flegmatik, prožívám to. Jak jsem se dostal do toho koučinku, všechno ze mě spadlo. Strašně jsem si zápas užil, bavil mě ten adrenalin, který člověku chyběl.“

Váš návrat do Vítkovic byl ve hře už loni, kdy jste skončil v Porubě. Přednost dostala jiná varianta, rok jste nikde netrénoval. Sledoval jste mužstvo už před svým nástupem?

„To nemůžu říct. Mám rodinu, staral jsem se o jiné věci. Já jsem nepočítal, že se v této sezoně budou měnit trenéři, protože sezona je opravdu zvláštní, těžká. Ano, jakmile jsem měl šanci, hokej jsem sledoval, ale spíš obecně, nezaměřoval se jen na Vítkovice. Nějaké ambice jsem si nedělal a jejich hru určitě podrobně nestudoval.“

Nicméně v čem vidíte největší týmovou bolest?

„Koncovka, přesilovky a větší sehranost pětic. Trošku vázne spolupráce obrany a útoku, jsme hodně roztažení. Ale to se dá natrénovat a zlepšit. Zatím je všechno narychlo, nebyl čas. Pokud jde o přesilovky, doufám, že během příštích dnů se to ustálí. Taky se vrací Lukáš Krenželok, který je vynikající před bránou. Musíme hledat různé varianty. Ale napřed chci komunikovat s hráči, poznat je blíž, mluvit o systému hry. Nacestovali jsme hodně kilometrů., musíme si odpočinout, a pak se vrhneme do plného tréninku.“

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 1:0p. Zkrat Poláka, neproměněný nájezd, zápas rozhodla jedna branka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60:14. P. Zdráhal Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Štich (A), Cibulskis, Kudla, Demel, L. Doudera – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Látal, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Trška, Koch, R. Černý, Kubeš – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, M. Kalus – Dočekal, Werbik, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pilný, Pražák – Šimánek, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

