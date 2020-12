ONLINE + VIDEO: Sparta ovládla šlágr s Plzní, Motor - Hradec 3:4

Plzeň - Sparta 2:6

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:51. Kodýtek, 33:53. Čerešňák Hosté: 03:26. Horák, 12:29. Říčka, 31:44. Rousek, 41:06. Buchtele, 52:32. Řepík, 57:49. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Malát, Stach, Šuhaj. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 1:2sn. Těsnou bitvu rozhodl Flynn až v 9. sérii nájezdů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:27. Černoch Hosté: 30:05. Šidlík, . Flynn Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Allen, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Lunter (C), R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen (A), A. Zbořil, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Lacina, Veselý – Ganger, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Liberec - Pardubice 1:2

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 1:2. Rozjeté Dynamo vítězí pod Ještědem po více než dvou letech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:46. P. Jelínek Hosté: 35:11. Camara, 52:48. Svačina Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, Havlín, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), Filippi, Lenc – A. Musil, Bulíř, R. Pavlík – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), J. Vlach – Průžek, Hrabík, Pekař. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Blümel – Machala, Claireaux, Matýs. Rozhodčí Pražák, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva Bez diváků diváků

První triumf pod Holaněm, zářil Mallet

Domácí, kteří do defenzívy povolali ze Šumperka Petra Gewieseho, se mohli uklidnit vcelku rychlým gólem. Už po necelých pěti minutách se blýskla pohlednou akcí třetí řada a Dočekalovi stačilo proti Malletově pobídce jen správně přiložit hůl k ledu, aby puk umístil do prázdné branky. Vítkovičtí zůstali při chuti, ale po nevyužité přesilovce je na chvíli omráčil Irving trefou na 1:1.

Ostravané si vedení vzali zpátky v začínající 16. minutě. Kalus nedlouho poté, co při hře pět na pět pálil do tyče, podruhé - podobně jako Dočekal - lehce zblízka poslal do branky Mikyskovu přihrávku a v přesilovce vstřelil svůj druhý gól v třetím utkání po příchodu do Ostravy.

Ve druhé části domácí podnikli frontální útok na tři body. Dej hned po 78 sekundách přelstil Godlu bekhendem, přesto Pospíšil ještě rychle odpověděl a za 42 vteřin znovu snížil na 2:3.

Silnou disciplínou domácích však dneska byly přesilovky. Nejlepší vítkovický kanonýr Lakatoš podtrhl svou pozvánku do národního týmu zásahem do odkryté branky při hře pět na čtyři. V 34. minutě pak Mallet obral na modré čáře litvínovského beka a v přečíslení poslal další přihrávku jako na zlatém podnosu tentokrát na Werbika, jenž znovu pohodlně zavěsil.

Svoboda pak ostravské barvy podržel při sólu Hübla a naopak ještě v závěru druhé části využil třetí vítkovickou přesilovku Mallet, který se po dvou finálních asistencích sám trefil příklepem.

Vítkovičtí v závěru kontrolovali výsledek a utkání bez většího vzruchu další změnu skóre nepřineslo. Nepovedlo se to ani Heltovi, který dvě minuty před koncem prohospodařil i trestné střílení.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:50. Dočekal, 15:02. M. Kalus, 21:18. Dej, 25:54. Lakatoš, 33:59. Werbik, 38:26. Mallet Hosté: 10:03. Irving, 22:00. Pospíšil Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Gewiese – Schleiss (A), Hruška (C), Lakatoš – Dej (A), Marosz, M. Kalus – Dočekal, Werbik, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Válek, Gerhát, Jícha – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rampír, Špringl Stadion Ostravar aréna

České Budějovice - Mountfield HK

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:43. Forman, 36:09. Jonák, 43:40. Z. Doležal Hosté: 00:43. Šalda, 03:30. Smoleňák, 07:48. Smoleňák, 09:35. Perret Sestavy Domácí: Patera (10. Strmeň) – Slováček, Vydarený, Pýcha, Plášil, Lytvynov, Pavel, Roth, Suchánek – Christov, Venkrbec, Jonák – Forman, Raška I, Z. Doležal – Michnáč, Gilbert, D. Voženílek – Karabáček, Prokeš. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Jank, Zámorský, Čáp – Kelly Klíma, Cingel, Orsava – Smoleňák, M. Zachar, J. Sklenář – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Lev, R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna

Zlín - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:33. Okál Hosté: 24:41. J. Káňa, 25:01. Bambula, 45:49. J. Knotek, 48:44. J. Káňa Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Ferenc, Řezníček, Gazda, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Karafiát, Herman, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Poletín – Šlahař, Pšurný, Sebera. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Rozhodčí Hodek, Pilný – Kajínek, Hynek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Kometa - Třinec

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil (A), Pyrochta, Hájek, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena