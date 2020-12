Zrušit postup z první ligy? Nefér, nepřijatelné a nelogické, má jasno Král

Kují pikle. Kluby Tipsport extraligy ví, že příští rok na mnohé z nich naplno dolehnou finanční dopady krize koronaviru. V aktuální sezoně se sice sestupu bát nemusí, v té další by však mohly padat rovnou dva. Do ročníku 2021/22 by přibyl vítěz první ligy, hrálo by se v patnácti. Tím by se navíc snížil i balík peněž, které by přitekly od marketingové agentury BPA. Řešení? Zrušit postup z Chance ligy. Hned. Prezident Českého hokeje Tomáš Král však pro takové úvahy pochopení nemá. „Nelogické, neseriozní a nefér,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Jistě vám neuniklo, že se v týdnu na schůzi APK hlasovalo o možném zrušení postupu z Chance ligy po tomto ročníku. Je to tak?

„Oficiálně na stole zatím nic nemám, ale samozřejmě se ke mně doneslo, že taková debata měla na půdě APK proběhnout. Upřímně, nevím o tom, že se mělo rovnou i o něčem takovém hlasovat. Vím, že se řešily podoby dalších ročníků a zaznělo něco o nepostupu zespoda. Osobně jsem tam ale nebyl.“

Hlasovalo se. Výsledek byl 10:4 pro započnutí jednání o možném zaškrcení první ligy. Co na to říkáte?

„Čistě za sebe říkám, že je to absolutně nepřijatelné. Nedovedu si představit, že by se na tom něco v rozběhnuté sezoně mělo měnit. Bez diskuze.“

Takže není šance, že by něco takového prošlo přes další instanci, kterou je výkonný výbor svazu?

„Pokud nepřijde oficiální podnět, je zbytečné se o tom bavit. Tenhle krok mi však rozhodně smysluplný nepřijde, přes výkonný výbor soutěže by na 99 procent něco takového nemohlo projít.“

Neštve vás taková aktivita extraligových klubů?

„S ohledem na to, za jakých podmínek se aktuální model extraligy rodil, mi rozhodně přijde zvláštní, že v takové situaci přichází tahle debata. Komplikovat si už tak těžkou dobu nelogickými a neseriozními kroky mi nepřijde fér.“

Extraligové kluby nechtějí patnáctý tým, který by znamenal méně peněž od BPA a v další sezoně dva sestupující. To je velký strašák pro všechny.

„Je to všechno o systému extraligy. Ten je dvojí: sportovní, nebo ekonomický. Sportovní je o tom, že jeden nebo dva kluby spadnou. Stejný počet pak postoupí. Ať už napřímo nebo baráží, to je jedno. Pak je tu model ekonomický, který stanoví velmi přísné podmínky finanční a licenční takové, aby nemohlo dojít k tomu, že na to každý průměrný či podprůměrný klub dosáhne.“

Vy jste dlouhodobě pro sportovní cestu.

„Je to tak, mluvím o tom už tak deset let. Jiná cesta podle mě správná není. Abych to ale uzavřel: oficiální stanovisko mi na stole nepřistálo. Až se tak stane, budeme se jím zabývat. Pokud by mělo jít vyloženě o to, aby se zrušil postup z první ligy, to se nedovedu představit.“