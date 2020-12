Král padl, ať žije král Granát! Hronka střídá na špici třinecký bek

Příjmení si klidně může poupravit na Granát. Třinecký obránce Martin Gernát v duelu 28. kola Tipsport extraligy proti Karlovým Varům (3:4 sn) útočil na hattrick. Dvě vteřiny před koncem základní hrací doby si klasicky z obrany nabruslil do solidní palebné pozice, ale vynikajícího Filipa Novotného nepřekonal. Trenéři ho pak poslali i do nájezdů, ale v nich už se neprosadil. I tak se Gernát díky dvěma brankám dotáhl na Filipa Hronka, 23 body jsou na špici bodování mezi obránci. Hronek už další body nepřidá, odcestoval do Detroitu. Gernátovi celkově v bodování extraligy patří šesté místo za pět branek a 18 asistencí, které nastřádal ve 20 zápasech.