Náhradník vynuloval Litvínov! Plzni pomohl po ztrátách vítr změn

Na konci zápasu Roman Vráblík sebral v rohu puk. Patřil Dominiku Pavlátovi, který v Litvínově vychytal Plzni výhru 3:0 a ve svém pátém startu v sezoně uhájil čisté konto. „Nechám si ho na památku. Je to krása, zvlášť tady na Severu. Bydlím kousek, sedm roků jsem působil v Chomutově. Pořád to je trošku derby, jsem rád, že jsme to zvládli a ukončili černou sérii,“ líčil 21letý gólman, který nastoupil místo jedničky Frodla a po pěti porážkách pomohl indiánům k vítězství.

Už první gól naznačil, že něco je jinak. Když Luboš Rob v 9. minutě po chybné rozehrávce litvínovského beka Aarona Irvinga svižnou ranou otevřel skóre, zalomil ruce a zvedl hlavu ke střeše Hlinkova stadionu. Tak konečně! Jeho první trefa v sezoně. Na tuhle chvíli čekal 23 zápasů. Bylo to i znamení, že po šňůře plzeňských nezdarů přichází vítr změn.

„První gól nás uklidnil. Litvínov pořád hrozil, ale Pavlát nás skvěle podržel. Sehráli jsme slušně dvě třetiny, ve třetí byli trochu nervózní, ale není se čemu divit. V předchozích zápasech se nám nedařilo. Pak jsme přidali druhý gól. Jsem rád, že jsme navázali na dobrý výkon z předchozího utkání proti Mladé Boleslavi a zlomili to. Na každý tým to někdy padne, vybíráme si krutou daň za zranění dvou klíčových hráčů. I přestože jsme pětkrát padli, pořád jsme věřili, že to změníme,“ hodnotil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Litvínov byl od začátku téměř ve všem horší. Ani při čtyřminutové přesilovce nic nevymyslel a víc v ní hrozil soupeř. Přijatelný stav držela Verva dlouho víceméně jen díky znamenitému Denisu Godlovi v brance. Špatný den naopak prožíval Irving, který byl u všech tří plzeňských zásahů. Nejprve špatně rozehrál, pak neudržel Filipa Suchého, při hře bez gólmana otevřel riskantní zadovkou Petru Strakovi cestu k prázdné bráně. I na straně Vervy nějaké tutovky byly, jen Viktor Hübl měl snad čtyři. Jenže Pavlát nikomu nic nedopřál. Dočkal se nuly, o kterou přišel právě v Litvínově už při srpnovém poháru.

„Dostal jsem gól půl minuty před koncem v naší přesilovce pět na tři, když proti mně ujeli dva na nikoho. Už to tedy mohlo přijít dřív. Jsem obrovsky šťastný, že jsem mohl pomoct týmu a že to vyšlo. Ale snažil jsem se na to nemyslet a nevytvářet tlak na kluky, kteří to zvládli výborně. Kdybych se na to upínal, gól bych určitě dostal,“ pokračoval plzeňský brankář.

Chytal pátý zápas v sezoně, v základní části extraligy celkem třináctý. Dvě třetiny toho na něj moc střel nešlo. „Musel jsem se v bráně udržovat, abych neprochladl a taky tam neproplula nějaká střela,“ popisoval. Do Plzně přišel před sezonou z Chomutova a poznal tam, co je vítězná mentalita. V Dominiku Frodlovi našel skvělého rádce, i když ho do branky moc často nepustí. „Ale nemůžu si vůbec stěžovat. Je to skvělý parťák, výborný kluk a hlavně brankář,“ řekl.

Po utkání za ním Frodl přijel, aby ho objal a pogratuloval. On čisté konto v tomto ročníku ještě nemá. „Celý zápas jsem slyšel, jak mě povzbuzuje a na konci burcuje kluky, ať to udrží hlavně pro mě. Jsem rád, že můžu vedle sebe mít takového parťáka a taky se od něj něco naučit,“ dodal Pavlát.

Góly Domácí: Hosté: 08:03. Rob, 49:00. Suchý, 56:55. Straka Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Demel, Štich (A), Kudla – P. Zdráhal, P. Svoboda, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, M. Hanzl (A), Látal – Jícha, Helt, Zygmunt. Hosté: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Straka (A), Kodýtek, Gulaš (C) – Kantner, Suchý, Eberle – Stach, Kracík (A), Pour – Slanina, Rob, Malát. Rozhodčí Kika, Micka – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 24 16 1 5 2 93:58 55 2. Sparta 26 16 1 3 6 99:57 53 3. M. Boleslav 25 13 4 3 5 91:61 50 4. Plzeň 25 13 3 3 6 85:60 48 5. K. Vary 24 12 5 1 6 73:73 47 6. Mountfield 25 13 1 2 9 75:61 43 7. Liberec 25 11 3 2 9 74:63 41 8. Pardubice 25 9 4 2 10 65:72 37 9. Brno 24 7 3 2 12 66:76 29 10. Olomouc 25 8 1 2 14 49:79 28 11. Vítkovice 24 5 4 4 11 55:75 27 12. Litvínov 24 4 5 3 12 49:70 25 13. Zlín 25 6 2 1 16 55:84 23 14. Č. Budějovice 25 2 1 5 17 59:99 13

