Kanonýři v bolesti! Schneider odmítl nosítka, Lakatoš neohne zápěstí

Dohromady nasázeli 29 branek, jsou v elitní pětce nejlepších extraligových střelců. Vítkovický Dominik Lakatoš byl se 13 trefami v tabulce střelců pátý, Peter Schneider z Komety s 16 zásahy dokonce třetí. Pro oba skončil poslední zápas kalendářního roku 2020 předčasně. Museli na podrobná vyšetření.

Lakatoš odehrál jen šest a půl minuty čistého času, z první formace vypadnul po ukryté sekeře. „Zatím máme jen takovou informaci, že nemůže ohnout zápěstí, jde na vyšetření,“ komentoval vítkovický trenér Miloš Holaň. „Koncovka nás v posledních zápasech hodně trápí, tři góly za tři zápasy jsou velice slabé. A ještě nám vypadl Dominik Lakatoš, kterému se jedinému střelecky daří. Hlavně v závěru a při přesilovkách nám hodně chyběl.“

Na Lakatošově místě se točilo hned několik hráčů, ale spolehlivého Karla Vejmelku nedokázal překonat nikdo. Nejblíže ke gólu měl Alexandre Mallet, ve 40. minutě trefil tyčku.

„Zbytečná dřina,“ štvalo zkušeného Lukáše Krenželoka. „Musíme si víc dovolit, víc zariskovat, i střelby je málo. Člověk je sedřený, je to 0:1, šílený. Brno taky nemělo moc šancí, ale pomohlo si z přesilovky, my ne. Hrajeme je moc opatrně, sebevědomí chybí. Místo aby to bylo bim, bim, střela, tak už na začátku hledáme nějaký signál. To nefunguje! Musíme to zjednodušit. Krosovka, střela, dorážka...“

Koncovka Vítkovice trápí. A bude hůř, protože 5. ledna v Ostravě končí kreativní centr Rostislav Marosz. Vrací se do Kladna, odkud byl ve Vítkovicích na hostování. „Zájem o jeho pokračování je obrovský, ale dohoda s Kladnem je jasná, nemůžeme nic udělat,“ pokrčil rameny Holaň. „Musíme sehnat někoho dalšího. Rosťa je druhý, potažmo první centr, klíčový hráč do přesilovek, obrovská ztráta. Musíme někoho přivést. Pracujeme na tom, máme vytipovaná jména, ale není to jednoduché. Jednak ohledně financí a potom, volní hráči nejsou.“ Na měsíční zkoušku zatím přišel obránce Lukáš Doudera, proti Kometě naskakoval jako sedmý bek.

Rakouský kanonýr Peter Schneider se nepříjemně zranil v 52. minutě. Po srážce v rohu útočné třetiny ošklivě narazil do mantinelu. Nezvedal se, nosítka už byla v akci, ale Schneider nakonec led opustil v předklonu a v bolestech. „Narazil na mantinel, ale nevím, co přesně se stalo,“ pokrčil rameny brankář Karel Vejmelka. „Je to náš klíčový hráč, pokud by vypadl na delší čas, byla by to pro nás samozřejmě velká ztráta.“

I Kometa řeší rozšíření kádru. Už před zraněním Schneidera ladila případný návrat pětatřicetiletého Vojtěcha Němce z druholigového Znojma. Zkušený útočník, který s Kometou oslavil titul v roce 2017, hrál v prosinci za Třebíč. Ta s Brnem úzce spolupracuje, v šesti zápasech nasbíral Němec pět asistencí. Klub by měl jeho návrat oficiálně potvrdit.

Góly Domácí: Hosté: 33:37. Zaťovič Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, L. Doudera – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, M. Kalus – Mallet, Werbik, Dočekal – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Mlčák, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, Schneider – Kusko, Brabenec, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal – Vincour. Rozhodčí Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion Ostravar aréna

