Vítkovický Hruška prolomil půst: Zkoušel jsem i hokejku napravo

„Perfektní tři body,“ oddechl si v prvé řadě čtyřiatřicetiletý útočník po týmovém vítězství. „Třikrát jsme prohrávali, pokaždé se nám to povedlo dorovnat a nakonec i otočit. Cenné vítězství.“ Hned poté se radoval po prolomení černé série bez bodu. Čekal na to devět zápasů. „Díky za připomenutí,“ čertil se naoko. „Není to nic příjemného, navíc když týmu góly chybí. O to víc je to ubíjející. Ale na druhou stranu jsme se herně docela zvedli, zápasy vypadají daleko lépe, snese to přísnější měřítko. Snažil jsem se sám sebe ubezpečit, že to je otázka času, kdy mi tam něco spadne.“

Na prolomení smůly vyzkoušel takřka všechno. Dočkal se až proti Plzni - na první gól přihrál, další dva vstřelil. Na ledě byl i u vítězné branky Dominika Lakatoše, který se blýsknul hned čtyřmi body (2+2). „Laky to na sebe bere celou sezonu, já jenom výjimečně.“

Vítkovice - Plzeň: Hosté pokazili rozehrávku. Hruška hbitě dokončil akci Svačiny, 2:2

Hruškovo vyrovnání na 3:3 bylo jedním z klíčových momentů. Trefil se v čase 39:59. „Byl to nakonec dost důležitý gól,“ přitakal Hruška. „Byl tam vyhozený puk, jestli už si soupeř myslel, že je málo času, nevím? Povedla se nám kombinace, byl jsem mezi kruhy sám, nikdo u mě, tak jsem se hlavně snažil vystřelit, abych to stihl.“

Kolik přesně zbývá na časomíře času, nevěděl. „Když vyhodili z pásma, bylo nějakých deset, patnáct vteřin... Chvilička, maximálně na to, abychom otočili. Říkal jsem si, že už Laky bude střílet od modré, nakonec to ještě vyšlo na kombinaci.“ Sám pak ještě chvíli trnul. Brankový rozhodčí u videa si totiž přivolal sudí ke konzultaci. „Všichni na střídačce říkali, že to byl gól, ale když bylo video na pokyn brankového, tak to až taková jistota nebyla,“ oddechl si Hruška.

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:3. Výborný Lakatoš! Čtyřmi body řídil výhru

Plzeňští sice v tu chvíli hráli oslabení, ale situaci na ledě podcenili. Prostřídávali a Hruška měl dost prostoru. Trenér Ladislav Čihák se taky na střídačce hodně rozčiloval. „Škoda, že jsme tahle inkasovali, kdyby se šlo s vedením do kabiny, hrálo by se nám pak lépe. Trošku nás to srazilo,“ přitakal dvoubrankový Jakub Pour. „Nehráli jsme špatný zápas, spoustu sil nás stála vyloučení a Vítkovice dvě přesilovky proměnily.“

Vítězství i Hruškovo bodové procitnutí ocenil i vítkovický trenér Miloš Holaň. „Jsem šťastný za něj. Dře, maká v tréninku a dlouho gól nedal. Jeho lajna se zvedla, zahrála dobře, věřím, že takhle budou pokračovat. Pochválit musím všechny, došli jsme si pro výhru poctivým výkonem.“

