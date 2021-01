Oceláři pokazili Hüblovi jubileum. Kouč smekl: Je jen o rok a půl mladší!

Už před utkáním varoval třinecký centr před silou Litvínova. „Pokaždé je to velmi nevyzpytatelný soupeř,“ říkal Petr Vrána. A měl pravdu. Rozdíl deseti tabulkových schodů mezi oběma soupeři znát nebyl.

Verva se dostala zásluhou Františka Lukeše do vedení, Oceláři ale ve druhé třetině zápas otočili. Na 1:1 srovnával Tomáš Marcinko. Třinec jeho zásluhou bleskově využil přesilovou hru, stihl to za pouhé dvě sekundy! Kotouč ke slovenskému forvardovi doputoval hned po vhazování. „Bylo to o štěstí. Oba jsme na buly bouchli do puku, ten se odrazil přímo Tomášovi do jízdy,“ popsal Vrána, který u gólu zapsal asistenci.

SESTŘIH: Litvínov - Třinec 1:2. Obrat řídil Vrána. Oceláři na dostřel Spartě

Vítěznou branku pak dal sám, když tečoval střelu obránce Mariana Adámka. Trefil se poprvé po třinácti zápasech s nulou. „Trochu jsem to v hlavě měl, snažil jsem se to zlomit,“ přiznal. Naposledy skóroval 13. prosince minulého roku. V tentýž den také zapsal své na dlouho poslední vítězství brankář Ocelářů Jakub Štěpánek. Ze tmy vyskočil stejně jako Vrána až ve středu v Litvínově.

Třinečtí dál pokračují v extrémní sezoně. Dvacet výher, pak deset duelů bez plnotučného vítězství. Teď uspěli potřetí v řadě. Lepší aktuální formu mají pouze Pardubice.

„Byly nějaké série, ale my na to nekoukáme. Fakt jdeme zápas od zápasu. Víc se teď soustředíme na to, abychom soupeře nepouštěli do přečíslení, do našeho obranného pásma. Nebyla ani dobrá naše produktivita. To jsme zlepšili. Poslední tři utkání jsme hráli opravdu dobře. Musíme v tom ale pokračovat dál, neuspokojit se. Tabulka je hodně našlapaná,“ přidal centr elitní ofenzivní lajny Slezanů.

Skvělý Zajíček, Roth začne v první lize

Hned dvojité jubileum prožil v duelu domácí matador Viktor Hübl. Odehrál 900. zápas v dresu Litvínova a celkově 1200. ve své bohaté extraligové kariéře!

„Vůbec to neřeším. Ani jsem o tom nevěděl, kluci mi to řekli až před zápasem. Ale jo, dobrý. Teď je to ale jedno, až skončím, tak si to můžeme spočítat,“ usmál se. Pro sebe tak typicky. Skromně. Další ohromný milník? No a co… Pak ale zvážněl. „Mrzí mě výsledky. Nebyl to úplně špatný zápas. Třinec to ale odehrál zkušeně. Dostali se do vedení a zavřeli to, moc šancí nám nedali.“

Slova obdivu přidal i trenér Vladimír Országh. „Pro mě je Vanta naprosto neuvěřitelný hráč. Hrát tak strašně dlouho na nejvyšší úrovni… Vždyť on je jen o rok a půl mladší než já. Neumím si představit, že bych pořád jezdil v takovém tempu a v takovém zápasovém vytížení. Klobouk dolů před ním, snad mu to vydrží co nejdéle,“ pokýval uznale hlavou.

Skvělý zápas za Vervu odchytal teprve 19letý gólman Šimon Zajíček. Za hosty se naopak v sestavě zatím neobjevil navrátivší se bek Vladimír Roth. „Má tréninkové manko, začne ve Frýdku-Místku,“ popsal kouč Václav Varaďa.

Litvínov - Třinec: Zajíček se zaskvěl dobrým zákrokem! Pohotově zakročil proti Leierovi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:38. F. Lukeš Hosté: 28:52. Marcinko, 36:12. P. Vrána Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich (A), D. Zeman – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký (A) – Kofroň, Rodewald, Kurovský. Rozhodčí Šír, Úlehla – Kis, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

