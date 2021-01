Kosticyn s Barulinem poprvé za Pardubice? Prohra. Ale zahřívají se

Pardubickému gólmanovi Konstantinu Barulinovi propadl kotouč do brány • Michal Beránek / Sport

Vypadá to, že budou výrazní. Hodně! Andrej Kosticyn má za sebou kariéru v NHL, Konstantin Barulin zase roky v KHL. Pardubice si pro play off zajistili bělorusko-ruskou spojku, která má pomoci vyřešit marodku v útoku, plus dodat klid do brány. Efekt v prvním představení? Dynamo prohrálo s Kometou 2:3. Barulin měl pár výjimečných zákroků, likvidoval Kometě přesilovky. Ale taky dostal jeden laciný gól. Kosticyn může dávat lekce v přehledu, hned nahrál na dva góly.

Docela rychle jste si mohli všimnout, že pověsti o střele Andreje Kosticyna nelžou. Hned při první přesilovce se s pukem moc nemazal, dvakrát rychle pálil směr Karel Vejmelka. Pokaždé vedle, ale byl to signál, že v Česku, kde se nehraje úplně divoký hokej ve velkém pohybu, může nechat slušný dojem. Když dostane místo, musíte si na něj dávat pozor.

„Je vidět, že Andrej je hokejista, má přehled, umí si pokrýt kotouč. Víc jak měsíc nehrál, takže samozřejmě trochu pokulhávalo bruslení,“ poznamenal k výkonu běloruského veterána kouč Richard Král. Kosticyn do roku 2012 střílel góly v NHL, celkem jich napočítal 103, pak působil už jen v KHL. A měl stoprocentní bilanci při pardubických brankách. Za stavu 0:2 vymyslel dvě gólové nahrávky. První s klikou a odrazem, ale druhá byla výstavní, když od mantinelu rýsoval prudký pas na Anthonyho Camaru před bránou. „Andrej je výborný na puku, umí rozdávat nahrávky. Těším se na další spolupráci,“ poznamenal Ondřej Roman, který srovnával na 2:2.

Kouč Král ho umístil do středu prvního útoku s Kosticynem a Camarou. „Takhle to zatím cítím jako nejlepší variantu,“ pokrčil jen rameny. „Mám takovou novou roli, že hraju spíš před brankou, ale vůbec mi to nevadí,“ doplnil Roman. „Spíš se bavíme v angličtině, Andrej umí docela dobře a když něco neví, zeptá se kluků v obraně, kteří zase umí výborně rusky,“ prozradil, jak probíhá komunikace.

Tahle trojka může být do budoucna hodně silná v útočném pásmu. Camara umí vymyslet nestandardní řešení, která nepasují do šablon, vytvoří přečíslení, šance. Kosticyn má zase dobrou střelu, plus velký přehled o hře. Navíc u něj nepozorujete tradiční extraligové nedostatky. Nemusí puk zpracovat, hraje ho hned prvním dotekem, k tomu dovede vyslat hodně tvrdou přihrávku. Roman je dobrý bruslař, který dvě silné individuality má spojovat. A taky dobře bránit.

Nabízí se ale i pohled, že takhle složený útok může mít problémy ve vlastní třetině. Kosticyn není sprinter. Camara má styl založený na tom, že občas něco riskne. „V obranném pásmu není potřeba zase tak bruslit, musíte tam hlavně hrát dobře pozičně, nebýt v obloucích. A ano, Cam to samozřejmě někdy zkusí, riskne to dopředu. Ale kdyby tohle nedělal, nenastřílí tolik gólů a neměl tolik bodů. Sem tam u něj riziko je třeba za hranou, jenže takový je jeho hokej. My se s jeho chybami směrem dozadu musíme naučit žít,“ nevidí v téhle oblasti problém Král.

Víc ho štvalo, že Pardubice proti Kometě srovnaly na 2:2, ale pak jim zápas zase ujel: „Bohužel podal jejich brankář Karel Vejmelka velmi dobrý výkon a my nebyli tak důrazní v koncovce, nebo tam neměli takové štěstí.“

A když už jde o brankáře. Velmi dobrý byl i Konstantin Barulin, který poprvé v životě chytá na klubové úrovni mimo Rusko. Dojem kalí jen dva detaily, jeden hodně podstatný. V hromadě těžkých zákroků mu dva nevyšly. Dvakrát se puk vykutálel z výstroje za něj. Jednou přešel čáru (střela Jakuba Valského na 2:0), jednou za ním uhasil požár Patrik Poulíček. „Když tam Barulinovi puk propadl, říkali jsme si, že by to chtělo víc střílet. To bylo asi jediné, co jsme tam řešili,“ pronesl brněnský bek Filip Král.

Právě ofenzivní zadák přetahovanou rozhodl. Výsledek 3:2 nese jeho podpis. A jak přiznal, z pardubických posil Kometa nijak vyplašená nebyla. Úplně neřešila, že proti ní stojí brankář s nulovou historii v extralize: „Před zápasem jsme viděli nějaká videa z Ruska, kde chytal. Ale je nám to asi jedno, kdo na druhé straně chytá,“ jen se usmál.

Barulin dostane dost prostoru, aby se rozjel, poslední celý zápas totiž zvládl 9. prosince za Nižněkamsk. Kosticynova souhra s Camarou a Romanem vypadala slušně. „Myslím, že pro začátek to špatné nebylo,“ potvrdil i Roman. „Všechno ale stejně přebije ta prohra. Doufám, že v dalším zápase dáme třeba zase dva góly, ale už to bude mít i efekt v tom, že vyhrajeme,“ dodal.

