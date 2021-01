Góly nám nepadají lehce, štve Gernáta. A doma jich nesmíme tolik dostat!

Po patnácti minutách jste prohrávali 0:3, co jste si říkali po první třetině?

„Gól, co jsme dali na konci třetiny, nám trošku pomohl. Řekli jsme si, že musíme všichni zabrat. Každé střídání, pomáhat si. Měli jsme pak tlak, ale dali nám zase góly a my se snažili dobíhat. Až ve třetí jsme to otočili. Pomohl nám gól z přesilovky, snažili jsme se házet puky do brány.“

Co v defenzivní práci vázlo? Chyběla vám pomoc od útočníků nebo jste se až moc hnali dopředu?

„Dva góly z prvních tří jsme dostali z přesilovky, to si musíme taky pohlídat. V posledních zápasech jsme góly z přesilovek dostávali, to musíme zlepšit. Nesmíme lítat, hrát kompaktně, pět nahoře, pět dole. Musíme si to prostě pohlídat, aby se nám tohle nestávalo. Budějovice taky mají kvalitu, ale v domácím prostředí nemůžeme dostat sedm gólů! Musíme si sednout a dát se dokopy.“

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 9:7. Gólová divočina pro Oceláře. Motor dvakrát ztratil třígólový náskok

Jste do obrany moc lehkovážní?

„Chyby z něčeho plynou. Velmi se snažíme tlačit do útoků, ale góly nám teď lehce nepadají. A naopak je dostáváme z lehkých situací pro soupeře. V tom se musíme zlepšit. Celá obrana to musí lépe uhlídat a hrát kompaktně.“

Vítězný gól na 8:7 dával Vladimír Dravecký poté, co se z útoku přesunul do obrany. Co říkáte na to, jak podobné záskoky zvládá?

„Tenhle rok to asi Vladovi víc padá v obraně, než v útoku. (usmívá se) Super. Je to kvalita hráče, když dokáže v půlce zápasu zaskočit na úplně jiném postu. Gól je za tohle taková třešinka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:25. Gernát, 21:05. Rodewald, 23:59. Leier, 36:36. Gernát, 37:47. M. Stránský, 46:45. M. Kovařčík, 47:54. M. Stránský, 53:46. Dravecký, 59:17. Hrehorčák Hosté: 04:02. Alderson, 09:59. Toman, 15:01. D. Voženílek, 27:40. Z. Doležal, 33:52. Lytvynov, 34:07. Z. Doležal, 42:40. Ville Sestavy Domácí: Kacetl (28. Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Kurovský, Rodewald, Leier – Hrňa, Marcinko, Hrehorčák – Dravecký (A), M. Kovařčík, Kofroň. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Kubíček, Štencel, Slováček, Lytvynov – Forman, Toman, Z. Doležal – M. Novák, R. Přikryl, Alderson – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, P. Novák, Ville. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Axman. Stadion WERK ARENA, Třinec

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 37 22 2 5 8 139:84 75 2. Třinec 35 19 4 5 7 124:93 70 3. M. Boleslav 36 17 5 6 8 116:86 67 4. Plzeň 36 17 4 6 9 118:92 65 5. Liberec 36 17 5 4 10 108:83 65 6. Mountfield 36 18 3 2 13 102:85 62 7. Pardubice 36 15 5 3 13 98:102 58 8. K. Vary 35 14 5 2 14 101:113 54 9. Brno 35 12 5 4 14 94:98 50 10. Litvínov 35 9 7 3 16 83:98 44 11. Vítkovice 35 10 4 5 16 78:98 43 12. Olomouc 36 10 3 4 19 70:106 40 13. Zlín 36 8 3 3 22 74:115 33 14. Č. Budějovice 36 4 3 6 23 91:143 24

Třinec - České Budějovice: Dravecký rychle dorazil Stránského střelu za Čiliaka, 8:7

Třinec - České Budějovice: Nahození Gernáta rychle dorazil Ondřej Kovařčík, 6:7