Extraligový Hronek. Bek Sparty kraluje v plus/minus, pomohl mu i Prospal

Když si v analytickém systému extraligových statistik Hockey Logic vyberete možnost srovnání hráčů a jako hlavní proměnnou zvolíte Filipa Hronka, zjistíte hodně zajímavá fakta. Na první pohled třeba ne tak patrná. Kdo se herním číslům vyjadřujícím styl reprezentačního bombarďáka blíží nejvíc? Vzhledem k předchozím řádkům je vám to zřejmě jasné. Obránce pražské Sparty Martin Jandus.

Nevysoký bek se ve 23 letech konečně naplno prosadil do sestavy mateřského klubu. A zatím odvádí fantastickou práci. Vinou otřesu mozku vynechal dva extraligové týdny. Stihl odehrát 29 utkání, posbíral v nich 14 bodů (2+12). Nic oslnivého, můžete si pomyslet. Na průměrných šestnáct minut za utkání, kdy z celkového počtu času na ledě strávil pouhých šest procent v přesilovce, už je to ale hodně slušné.

MARTIN JANDUS Narozen: 2. prosince 1997 (23 let) v Praze Výška/váha: 180 cm/79 kg Pozice: obránce Klub: HC Sparta Praha Kariéra: Sparta (2016-?), Benátky nad Jizerou (2016/17), Nymburk (2017), Litoměřice (2017/18), Ústí nad Labem (2018), České Budějovice (2018/19), Kadaň (2019/20), Prostějov (2020), Sokolov (2020) V extralize: 47 zápasů, 15 bodů (2+13) V reprezentaci (mládež): 17 zápasů, 1 bod (0+1)

Přínos pro nadupaný celek ovšem rozhodně nespočívá jen v bodech. Jandus je maximálně komplexní obránce moderního typu. Nebojí se podpořit útok, zároveň za poslední roky udělal velký posun v defenzivě. Víc než cokoli jiného o tom svědčí tzv. statistika pravdy – plus/minus. V ní má 21 plusových čárek a je v tomto ohledu nejlepším hráčem celé soutěže.

Zkostnatělá statistika v době Corsi, Fenwick a dalších analýz? Ne tak docela. „Nevím, jak moc se na to v dnešním hokeji kouká. Pokud bych tam ale měl minus patnáct, určitě by se na to někdo podíval a nebyl by rád,“ směje se Jandus.

Čtyři roky, sedm klubů

První šanci za áčko Sparty dostal v sezoně 2016/17. Odehrál jediný zápas. Za rok to byly zápasy tři, pak čtyři. V ročníku 2019/20 odehrál utkání deset. Jinak lítal mezi kluby první ligy jako hadrová vlákna násady mopu. Během čtyř let prošel sedmi týmy Chance ligy!

Nikde se nemohl zabydlet. Těžko u nás najdete většího experta na druhou nejvyšší soutěž. „Je to pravda, dělám si z toho srandu. Kluci mi říkají, že tam snad není klub, ve kterém bych nehrál. A skoro je to pravda. Je to hodně dáno tím, že Sparta měla každý rok v první lize spolupráci s někým jiným. Nebylo to tak, že bych sám nikde nechtěl vydržet, ale Sparta mě vždycky někam poslala, nebo o mě měl zájem někdo jiný,“ krčí rameny stále lehce zakřiknutý a vyjukaný mladík.

Rok co rok slyšel, že pro něj nahoře není místo. „V prvních letech jsem s tím počítal. Věděl jsem, že pro mě bude lepší vyhrát se o patro níž. Na Spartě byl v té době silný tým, nebyl tam prostor zkoušet mladé hráče. Minulé sezony už mě to mrzelo víc. Nedostal jsem tolik prostoru, kolik bych chtěl. Pořád jsem to ale bral tak, že jsem stoprocentně makal, ať jsem hrál kdekoli. Naštěstí jsem všude hrál hodně, takže mě hokej bavil. Říkal jsem si, že šance jednou přijde a že hlavně musím být dobře připravený.“

Zásadní zlom a posun? Ročník 2018/19. Hned dvě třetiny sezony strávil v Českých Budějovicích. Pro trenéra Václava Prospala byl prvním obráncem. Věřil mu, poskytl moře prostoru. Posílal ho na přesilovky i oslabení.

„Když si mě vytáhly Budějovice, byl to zlom. Absolutně top tým. Hráli jsme ten rok i baráž o extraligu, dalo mi to strašně moc zkušeností. Z Ústí nad Labem, kde jsme byli poslední, jsem přišel k lídrovi soutěže. Rok tam se mi povedl, byl jsem tam moc spokojený. Pod trenérem Prospalem se hrálo výborně. Strašně moc mi to dalo,“ přiznává vděčně Jandus.

Hronek jako vzor

Až s příchodem nového sparťanského vedení v čele s Petrem Tonem a Jaroslavem Hlinkou o něj domovská organizace projevila zájem. Umetenou cestu však neměl, i aktuální sezonu začínal o soutěž níž. Trenéři ho po přípravě poslali do Sokolova. „Nadšený jsem z toho nebyl. Chtěl jsem začít hned v extralize, věřil jsem si, že by se mi to mohlo povést. Trenéři ale prostě na startu věřili někomu jinému. Nakonec jsem byl v Sokolově jenom týden. Teď si to užívám moc! Jsem fakt strašně rád, že jsem si místo získal,“ dodává spokojeně.

Rád podpoří útok, což plyne z toho, že až do staršího dorostu byl forvard. Stejně jako Hronek.

Kdo je v extralize statisticky nejpodobnější Filipu Hronkovi jméno podobnost 1. Martin Jandus (Sparta) 76 % 2. Tomáš Kundrátek (Třinec) 72 % 3. David Němeček (Sparta) 71 % 4. Martin Gernát (Třinec) 69 % Pozn.: statistikami ke srovnání byly například body, vlastní střely, přihrávky na střely

Útočení má prostě v sobě. „Jsme s Filipem stejný ročník, v mládeži jsme se často potkávali. Hrávali jsme proti sobě ještě jako útočníci,“ vzpomíná Jandus. „Hodně obránců, kteří v mládeži dlouho hráli útok, z toho pak dokáže těžit. Rádi se zapojí do útoku. Nějaké situace jsou pro ně pak přirozenější, nebojí se jich. Naopak je třeba vyhledávám.“

S Hronkem jsou také podobně (ne)vysocí. Bek Detroitu měří 183 centimetrů, Jandus o tři méně. Že by byl ještě v dnešním hokeji nižší vzrůst handicapem? Podle sparťana trochu ano.

„Pořád si myslím, že vyšší obránci mají výhodu. Když se podíváte do NHL, většina beků tam má kolem 190 centimetrů. Už to ale není jako dřív, kdy byly ideální míry obránce dva metry a sto kilo. Je to hodně o rychlosti, šikovnosti, nahrávce, myšlení. Už nemusíte nutně věšet soupeře po mantinelech, spíš se klade důraz na přehled a hru s hokejkou. V tomhle se hokej hodně posunul. Dneska už těžko postavíte svoji hokejovou kariéru výhradně na velké postavě,“ tvrdí a přidává: „Právě Hróňa je ideálním příkladem toho, kam to můžete dotáhnout, i když zrovna nevážíte metrák.“

Klidná síla Hořava

Práci s obránci má ve Spartě na starost kouč Miloslav Hořava. „Je hodně aktivní. Jakmile vidí nějakou situaci, která by šla řešit jinak, hned je u mě a radí mi. Podává to skvěle, úplně v klidu. Po nikom neřve, nevynadá mi, že jsem to zahrál blbě, ale prostě mi vysvětlí, jak jsem to mohl vyřešit líp. To mi moc vyhovuje. Mám pocit, že všem obráncům u nás už toho hodně předal. Je taková klidná síla. Po nikom nehuláká. Opravdu výborný trenér,“ uznává Jandus.

A další krok, který by mohl talentovaného obránce čekat? Národní tým. Předpoklady k tomu má všechny. „Zatím se soustředím na to, abych si získal pevné místo ve Spartě. Snažím se jít zápas od zápasu, nechci podlehnout dojmu, že už mám své jisté,“ doplňuje skromně.

Srovnání s extraligovými obránci (rovnovážný stav, min. čas na ledě 100 minut) CF/60 sCF/60 ON.Sh% GF/60 střelecké pokusy pro tým za 60 minut hry střelecké pokusy ze slotu pro tým za 60 minut hry podíl vstřelených gólů ze všech střel na branku pro tým góly pro tým za 60 minut hry 1. Marek Hrbas (Ml. Boleslav) - 63,2 1. Guntis Galvinš (Třinec) - 26,3* 1. David Jiříček (Plzeň) - 15,4 1. Martin Jandus (Sparta) - 5,5 2. Martin Ševc (Ml. Boleslav) - 62,5 2. Martin Gernát (Třinec) - 24,9 2. Martin Jandus (Sparta) - 15,1 2. David Jiříček (Plzeň) - 4,4 3. Lukáš Pulpán (K. Vary) - 62,1 3. Martin Jandus (Sparta) - 24,6 3. Ondřej Dlapa (Ml. Boleslav) - 13,2 3. Ondřej Dlapa (Ml. Boleslav) - 4,1 4. Martin Jandus (Sparta) - 61,2 4. Filip Pyrochta (Vítkovice) - 24,1 4. Tomáš Havlín (Liberec) - 12,8 4. Matěj Stříteský (Plzeň) - 3,8 * Galvinšova statistika pouze za působení v Třinci, ve Vítkovicích jeho čísla rapidně klesla (18,1)

Srovnání s obránci Sparty SAF/60 ENF/60 přihrávky na střelecké pokusy pro tým za 60 minut hry kontrolované vstupy do pásma pro tým za 60 minut hry 1. Martin Jandus - 33,7 1. Martin Jandus - 50,3 2. Tomáš Dvořák - 31,9 2. Jan Piskáček - 48,1 3. Tomáš Pavelka - 30,7 3. Tomáš Dvořák - 46,4 4. Jan Košťálek - 29,5 4. Jan Košťálek - 46,3

Dvojče na šanci čeká Na české hokejové mapě se pohybují Jandusové dva. Kromě obránce Martina je to také útočník Tomáš, jeho dvojče. V extralize odehrál o dvě minuty mladší sourozenec zatím jen dva zápasy v dresu Sparty. Aktuálně kroutí druhou sezonu v Prostějově. „Fandí mi. Sleduje každý zápas, pak si vždycky voláme, probíráme to. Říkal, že ho to hodně žene dopředu, když u mě vidí, že to vytrvalostí může přijít. Maká, chce mě dohnat. Doufám, že se mu to povede,“ přiznává Martin.

