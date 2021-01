Rána pro Vítkovice. Kapitán Polák může být až měsíc mimo hru

Roman Polák se zranil v dohrávce 1. kola Tipsport extraligy. Litvínovský obránce Janis Balinskis mu zezadu podrazil nohu, z ledu museli vítkovickému bekovi pomáhat spoluhráči. „Jestli to hráč chtěl, nebo nechtěl, to těžko posoudím,“ vrací se k nešťastnému momentu Holaň. „V každém případě se jednalo o moment, kdy se možná celý zápas zlomil. Neodpískaný faul a z toho Litvínov z brejku dal gól na jedna dva. Ale mě tam spíše, když se na to díváme teď s odstupem, mrzí ztráta klíčového hráče.“

Hned po zápase Polák absolvoval první vyšetření. Odhalilo svalové zranění. „Jenže jde o Romana Poláka, který má na sobě velký svalový objem, takže náš doktor se přes ty svaly nemohl k postiženému místu až tak dobře dostat,“ říká Holaň. „Proto jsme raději zvolili variantu, kdy jsme ještě zařídili magnetickou rezonanci. Výsledky budeme znát ve čtvrtek odpoledne, večer.“

Zkušený obránce po návratu z NHL odehrál za Vítkovice 33 zápasů, nasbíral v nich 6 bodů (2+6), v hodnocení účasti na ledě je na čísle +7. Patří ke klíčovým borcům. „Je to obrovská ztráta. Roman je nasazován na nejlepší pětky soupeřů, na oslabení. Osobnost v kabině. Takže bude chybět v mnoha aspektech. Ale tak taková už je situace a musí se o to porvat další hráči v kabině. My s tím už nic neuděláme. Je to smůla,“ dodal Holaň.