Motor v Hradci. Jdu pro podpis! Pak gól 0,2 sekundy před koncem

Divných porážek už Motor nasbíral pytel. O bizarních ztrátách, jak utopit vítězný zápas, by mohla parta z jihu Čech psát dlouhé referáty. Výsledek z Hradce Králové tam patřit nakonec nebude, protože České Budějovice uspěly po nájezdech 2:1. Ale stejně měly zase divný moment, takový ten svůj. Do prodloužení poslal zápas Aleš Jergl 0,2 sekundy před koncem.

Rozhodčí jeli kontrolovat časomíru na video, vůbec si nebyli jisti, jestli puk skončil v bráně před úderem 60. minuty, nebo ne. „Už na dva kluky tam křičeli, ať vystřelí. Já to dostal jako třetí a vůbec jsem čas nevnímal, prostě jsem jen vypálil. Štěstí, že to vyšlo,“ komentoval střelu hradeckého vysvobození Jergl.

Ale tentokrát z kabiny Motoru neznělo nic o bandě nazdárků. Tým se nezhroutil, s výborným Janem Strmeněm v bráně došel k nájezdům, které zvládl lépe. „Stejně jsme našli způsob, jak to zase nedotáhnout ke třem bodům. Ale kluci opravdu teď pracovali, pro nás je to odměna, vítězství je vítězství,“ po zápase pronesl kouč Václav Prospal.

Mountfield HK - České Budějovice: Jergl srovnal vteřinu před koncem. Jde se do prodloužení, 1:1

Jeho tým je daleko od play off, nemáte z něj ale pocit, že by něco zabalil. Rve se. „Většina hráčů nemá smlouvy na příští rok, takže hrajeme o kontrakt. To je určitě jeden z důvodů, proč nic nevypustíme až do konce sezony. Pak máme trenéra Václava Prospala, to je druhý důvod, on nás nenechá nic vypustit,“ usmál se Daniel Voženílek, jediný střelec Motoru ze základní hrací doby.

Herní zaujetí jste viděli i u něj. Po jeho trefě bylo patrné, jak něco huláká směrem k hradecké lavičce. Byl to vzkaz pro Radka Smoleňáka, který si ho na ledě dobíral, jestli si od něj přeje podpis. „Jo, v tu chvíli jsem mu říkal, jestli si nemůžu pro ten podpis přijít,“ pobavil Voženílek.

Taky kouč Prospal po pěti porážkách ocenil, že jeho hráči nic neodpískali. „Do každého zápasu bychom měli jít s čistou hlavou. Kluci hrají o kariéru. Chtěl bych, aby se etablovali v extralize a našli tady práci. Je strašně jednoduché to zabalit, ale kluci jsou prostě profíci,“ uznal trenér.

Když pak posloucháte jeho hráče, nezní ani žádné, že kouč u týmu stejně od května nebude, tak co. K čemu se dřít. „Tohle rozhodně neplatí. Pan Prospal je na nás pořád stejně náročný, nikdo si pod ním nedovolí nic vypustit,“ dodal Voženílek. Takže pozor na Motor, ještě někoho asi kousne!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:59. Jergl Hosté: 45:44. D. Voženílek, . Jonák Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), Jank, Gaspar, Šalda, Čáp – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák (C), Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl. Hosté: Strmeň (Čiliak) – Slováček, Plášil, Vydarený (C), Kubíček, Štencel, Lytvynov – Jonák, D. Voženílek, Holec – Forman (A), Toman, Z. Doležal – M. Novák (A), R. Přikryl, Alderson – Beránek, P. Novák, Ville. Rozhodčí Micka, Šindel – Rampír, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

