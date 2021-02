Mocný sponzor žádá změny v Motoru: Prohráváme a nikoho to nevzrušuje

Nenechte se mýlit, že v nesestupové extraligové sezoně to je samá pohoda, jazz. Určitě ne ani v Českých Budějovicích, které jsou poslední. „Plním roli, která spočívá v charitě – každý měsíc odevzdat klubu peníze. Mělo by mi stačit, že hokejisté mají na zádech logo Madety,“ ozval se Milan Teplý, ředitel největší české mlékárny, která je generálním partnerem Motoru. V regionálním tisku vyjádřil nespokojenost. Zvažuje, zda má smysl do klubu dál dávat peníze.

Madeta spolupracuje s českobudějovickým hokejem osm roků. Její 71letý šéf Milan Teplý měl čas od času podobné výstupy už v minulých sezonách. Třeba když se Motoru opakovaně nedařilo vrátit mezi elitu, což se mu nakonec povedlo až po sedmi letech úsilí. Jako každý srdcař svému klubu přeje, ale není spokojen. Tentokrát byly jeho výroky nejostřejší.

Vizi a větší transparentnost při nakládání vložených peněz by uvítala taky českobudějovická radnice. Ani představitelům města se nelíbí, že management Motoru nešetří. Ani na sobě. Šéf soukromé firmy, která dává prostředky ze svého, je ve svých postojích radikálnější.

„Já neberu peníze ze státního rozpočtu, abych je poslal dál, do hokeje. Ale rozhoduji se třeba o tom, jestli za peníze, které vyděláme, koupíme auto, nebo je dáme hokejistům. Jenže tuhle sezonu už v klubu nikdo neřeší. To, že třeba před půldruhým měsícem šlo ještě něco změnit a výsledky vylepšit, nikoho nezajímalo. Všichni se zabývají příští sezonou, která bude podstatně dražší. Ale nevím, kdo ji bude platit,“ prohlásil ředitel Madety.

O další rozhovor neměl zájem. Výroky šéfa Teplého v regionálním Deníku v zájmu jinak dobrých vztahů nekomentoval ani klub. Jindy sdílný generální manažer klubu Stanislav Bednařík mluvil stručně: „Přes média nic řešit nebudeme. Sedneme si spolu a věci si vyříkáme.“ Ke schůzce údajně už došlo, karavana jde dál.

První sezona po návratu mezi elitu bývá kritická. Nováček se na vyšší úrovni většinou trápí, než se stačí dát víc dohromady a z lavice pro propadlíka se vyškrábe na důstojnější pozice. Mladé Boleslavi taky trvalo několik let, než se jí místo Bruslařský klub přestalo posměšně říkat Barážový.

Celek z jihočeské metropole má výhodu, že se v tomto ročníku z extraligy nepadá. Může pracovat na posilování kádru do budoucna, stáhnout zpátky ztracené syny, kteří se rozutekli do světa a působí u konkurence. Už se šveholí o jménech jako Milan Gulaš, Rudolf Červený, Tomáš Mertl či Marek Mazanec…Poměrně v klidu může zbrojit a budovat pro budoucnost, aby až se sestupovat opět bude, měl vyšší ambice, než se jen zachránit.

Jenže současný odstup 23 bodů od poslední pozice play off není deset kol před koncem základní části taky žádná hitparáda. Jen o něco líp je na tom pouze Zlín, naděje na postup do vyřazovacích bojů čistě teoretická.

„Do řízení klubu opravdu nemám co mluvit, mělo by mi stačit, že hokejisté mají na zádech logo Madety. Ale nestačí mi to. Jednak o reklamě pro naši firmu nemůže být v této sezoně řeč – na hokej nechodí žádní diváci. Rozumím, že to není vina klubu. Co je ale horší – na poslední místo v tabulce se blbě dělá reklama. Góly nám dávají hráči, které jsme z Motoru vyhodili, prohráváme jeden zápas za druhým a nikoho to nevzrušuje. Mě tedy ano,“ uvedl Teplý.

Madeta sype do Motoru podle slov jejího ředitele sedm milionů korun za sezonu. V minulém roce měl činit obrat potravinářského gigantu 5,6 miliardy korun a zisk po zdanění 208 milionů. Už během podzimu se však objevily informace, že kvůli zavřeným restauracím však přichází o 1,2 milionu korun denně, tržby klesly o pětadvacet procent. Teplý o utahování kohoutků ovšem mluvil v minulosti už víckrát. „Jasně mi bylo řečeno, že nemám jako generální partner do ničeho kecat, ale pravidelně platit. Že bych nedal vůbec nic, to se nestane. Ale taky můžu koupit 40 permanentek a dát Motoru půl milionu na rok, a ne sedm milionů,“ řekl v rozhovoru.

K tomu, aby pokračoval, ho přesvědčí prý změna přístupu. Jak si ji představuje? „Nespoléhat jen na svazové a sponzorské peníze, klub by si mohl vydělat i sám výchovou a prodejem mladých hráčů. Chybí vize toho, jaký hokej s jakými hráči chceme hrát. Nevím, zda se něco změní. Tuto sezonu doplatím, ale uvidíme, co bude dál. Třeba část peněz, které teď dáváme Motoru, pošlu do budějovického fotbalu, to by možná mělo větší smysl,“ pravil Teplý.

