SESTŘIHY: Lídr z Třince přejel Liberec, Spara umí na Hradec. Motor zabral

Voženílek odvrátil další zkrat Motoru

Zápas začali lépe hosté. Soupeře sevřeli v obranném pásmu, Martin Novák ale se střelou z ostrého úhlu neuspěl. Berani si jako první zahráli přesilovku, Honejsek však z levé strany minul.

České Budějovice pak měly znovu více ze hry. Voženílek při přečíslení přestřelil, Pavel Novák trefil z úniku levou tyč. Skóre otevřel Motor až při čtyřminutovém vyloučení Vopelky, které ranou příklepem potrestal Doležal.

V úvodu druhé části hosté nevyužili další přesilovku. Vyrovnat se pokoušel bek Novotný, Strmeň jeho skrytý pokus vyrazil. V polovině zápasu přidali Jihočeši druhý gól, regulérnost Beránkovy dorážky bruslí po akci Gilberta musel určit videorozhodčí. Zlínský kouč Svoboda si ještě vzal trenérskou výzvu, ta ale Beranům nepomohla. V oslabení ujel do šance Sedláček, po otočce nakonec nezakončil.

Třetí třetinu zahájil Zlín v početní výhodě, Šlahař ale mířil jen do Strmeňovy výstroje. Českobudějovičtí zanedlouho podnikli brejk, pas Martina Nováka tečoval těsně vedle levé tyče Toman. Domácí ve 47. minutě snížili, Strmeně bekhendem překonal Šlahař. Motoru mohl vrátit dvougólový náskok Pavel Novák, ale neuspěl a Berani vyrovnali. Z mezikruží rozvlnil síť Fořt.

V závěru České Budějovice hrály přesilovku, kterou zblízka využil Voženílek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:12. Šlahař, 53:22. Fořt Hosté: 17:12. Z. Doležal, 29:07. Beránek, 59:24. D. Voženílek Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Ferenc, Gazda, Nosek (A), Suhrada – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Köhler, Honejsek, Dufek – J. Ondráček, P. Sedláček, Šlahař – Sebera, Karafiát, Dobiáš. Hosté: Strmeň (Čiliak) – Vydarený (C), Plášil, Štencel, Slováček, Lytvynov, Kubíček – M. Novák (A), Toman, Z. Doležal – Jonák, D. Voženílek, Holec – Beránek, R. Přikryl, Gilbert – Karabáček, P. Novák, Alderson. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Čtvrtý skalp Východočechů zařídil Řepík dvěma góly

Start do zápasu potvrdil sebevědomí Pražanů v duelech s Východočechy. Hned ve druhé minutě se dostala Sparta k přesilovce. Ukázala svou sílu a útočník Řepík proměnil početní výhodu po devíti sekundách. Brankář Lukeš neměl na jeho ránu bez přípravy nárok. Branka předznamenala průběh první třetiny. Hosté byli lepší, nebezpečnější. V páté minutě mohl zvýšit Horák. Byla před ním prázdná branka, ale v poslední chvíli mu zabránil ve skórování obránce Čáp.

Královéhradečtí měli prakticky jen jednu šanci. Kapitán Smoleňák objel branku, puk se poté odrazil přímo před jeho spoluhráče Lva, jenže jeho pokus chytil Salák, jenž tentokrát naskočil místo Machovského.

Ve druhé třetině se Východočeši zvedli a začali se hnát za vyrovnáním. Úplně vyložené šance si však nevytvořili. Dvakrát pálil útočník Růžička, ale bez efektu. Stejně dopadl Lvův pokus z dobré pozice. Ránu vyrazil ramenem Salák a potvrdil, že po návratu ze zahraničí chytá velmi dobře.

Sparta se zvedla až v přesilovce. V ní se dostala do tlaku, domácí držela minutu a půl v pásmu. Jenže Lukeš, který nastoupil podruhé po sobě, byl výborný. Velkou šanci měl Tomášek po Sobotkově nahrávce, hradecký gólman však zasáhl v poslední chvíli lapačkou. Duel byl bojovný, na hraně, což potvrdila také nerozhodná bitka mezi Perretem a Formanem.

Třetí část se vyvíjela lépe pro Hradec. Domácí se dostali do tlaku, dobře forčekovali. Aktivita a také tahy kouče Růžičky, jenž změnil složení útoků, se jim vyplatily ve 44. minutě. Mountfield držel hosty v obranném pásmu, z čehož vyplynula akce celého útoku. Jergl zachytil puk, poté Lev poslal křížnou nahrávku a kapitán Smoleňák, nejlepší střelec mužstva, zakončením bez přípravy vyrovnal.

Branka ještě více zvýšila tempo domácích, ale hosté odolávali. Tým Mountfieldu měl dvě stoprocentní možnosti. Růžička nahrál zpoza brány Zacharovi, ale Salák zasáhl. Poté Perret už gólmana překonal, ale bek Dvořák vyrazil puk letící do branky rukou.

Hosté se probrali v přesilovce. V 52. minutě měl nejprve v početí výhodě dvě gólovky Tomášek, ale Lukeš měl navrch. Chvíli nato však už nestačil na Horákovu dorážku Košťálkovy střely. Sparta navíc domácí dorazila. A opět to bylo v nerovnovážném stavu. V 55. minutě udeřila v oslabení. Matador Pech předvedl skvělou akci a bek Polášek poslal puk do prázdné branky. O vítězi bylo jasno, sparťanský úspěch už jen potvrdil čtvrtým zásahem Řepík.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Samozřejmě to bylo těžké, stála proti nám Sparta. Zápas bych rozdělil na dvě fáze. Hra pět na pět byla docela slušná, hlavně ve třetí třetině, kdy jsme vyrovnali a měli pak i spoustu šancí. Jenže potom je druhá fáze: přesilovky, oslabení, speciální týmy. Bohužel jsme to nehráli dobře. Dostali jsme dva góly v přesilovce soupeře, jeden v jeho oslabení. Speciální týmy máme bohužel slabší než Sparta.“

Josef Jandač (Sparta): „Myslím, že to bylo oboustranně velice dobré utkání. I s ohledem na fakt, že bylo čtvrté obden. Obě mužstva hrála velmi dobrý bruslivý hokej. První třetina byla z naší strany výborná, ve druhé jsme byli do poloviny bez pohybu a dali jsme soupeři nějaké šance. Ve třetí třetině jsme si pomohli přesilovkou a pak už jsme to nějak dohráli. Byl to opravdu výborný zápas, podali jsme úplně jiný výkon než v posledním domácím utkání. Opřeli jsme se také o výborného gólmana Saláka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:26. Smoleňák Hosté: 01:17. Řepík, 51:19. Horák, 54:33. Polášek, 58:12. Řepík Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Váchal – Perret, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pilař, Kevin Klíma, Kelly Klíma. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Polášek, Němeček, O. Němec, M. Jandus – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Pech (A), Forman – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch. Rozhodčí Hodek, Šindel – Brejcha, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Nula pro Štěpánka i jubilejní trefa Vrány

Shodně třemi body za gól a dvě přihrávky se pod výhru Ocelářů podepsali útočníci Petr Vrána a Matěj Stránský. Pro Vránu šlo o 100. extraligovou branku. Gólman Jakub Štěpánek vychytal své druhé čisté konto v sezoně.

Úvodní minuty zápasu se nesly v opatrném duchu a hra se odehrávala především ve středním pásmu. První větší příležitost měl až v polovině první třetiny domácí Birner, v úniku ale nechal vyniknout Štěpánkovu lapačku. Skóre se tak poprvé měnilo na druhé straně, když Růžička našel před brankou Stránského a nejlepší kanonýr soutěže zaokrouhlil svůj gólový účet na 30 branek.

Bílí Tygři mohli odpovědět v přesilovce, sehráli ji však špatně a Štěpánka vůbec neohrozili. Vzápětí měl na hokejce druhý gól Ocelářů Vrána, Kváča se ale blýsknul skvělým zákrokem. V 19. minutě už však byl liberecký brankář krátký na střelu Růžičky, kterého v přečíslení ke skórování krásně vybídnul Vrána. Domácí se mohli ještě v závěrečných vteřinách první části dostat na dostřel, jenže Rosandičovu střelu zastavila horní tyčka.

Na začátku druhé části dostal Třinec po faulech Hanouska a Jelínka k dispozici více než minutovou dvojnásobnou početní výhodu a nabídnutou šanci dokázal využít. Na rozdíl tří branek zvyšoval dorážkou Hrňovy střely pohotový Vrána. Pro třineckého kapitána to byla jubilejní stá branka v extralize.

Ocelářům dodal třetí gól klid a hráli tak ve velké pohodě. Čtvrtý gól Slezanů mohl po pěkné akci přidat Dravecký, Kváča jeho střelu s obtížemi vyrazil. Severočeši mohli snížit v početní výhodě, s dobrými šancemi Birnera a Lence si ale výborně poradil Štěpánek.

Také do třetí třetiny vstupovali domácí v přesilové hře, Birnera však v gólové šanci vychytal Štěpánek. Na opačné straně se do úniku dostal Růžička, také Kváča se zaskvěl výtečným zákrokem. Ve 46. minutě se ale domácí obranou prosmýknul Kurovský a bekhendovým blafákem už Kváču počtvrté překonal.

Oceláři už se poté nikam nehnali a v poklidu bránili své vedení. Bílí Tygři se snažili alespoň o čestný úspěch, všechny jejich šance však ztroskotaly na spolehlivém Štěpánkovi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:23. M. Stránský, 18:45. Martin Růžička, 23:42. P. Vrána, 45:31. Kurovský Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – Průžek. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Lhotský, Svoboda. Stadion Home Credit Arena, Liberec

Čtyřbodové show Lakatoše a Hrušky

Vítkovičtí potvrdili vzestup formy a do zápasu vstoupili aktivně. Jejich úsilí přetavil v sedmé minutě ve vedoucí gól Krenželok, kterému po nevyužitém průniku Hrušky od zadního mantinelu ideálně přihrál Lakatoš.

První vítkovická formace i poté s chutí útočila a kombinovala a ve 13. minutě podruhé rozebrala karlovarskou obranu. Lakatoš už sám před Habalem poslal puk ještě pod sebe na Hrušku, který už jen doklepl do síťky.

Vítkovická převaha přinesla před koncem úvodní části ještě jedna branku. Za faul na Kaluse ve vyložené příležitosti jel Svačina trestné střílení a bezpečně ho proměnil v 18. minutě v gól na 3:0.

Dění mohl v nástupu do prostřední části oživit Kohout, ale po akci s Koblasou ve velké šanci ztroskotal na Svobodovi. Toho překonal až Černoch, který v oslabení z brejku usměrnil do branky Kohoutovu přihrávku.

Vítkovice ale hbitě odpověděly znovu zásluhou první řady. Lakatoš si obhodil ve středním pásmu obránce a z dlouhého sóla pokořil Habala počtvrté. Byl to jeho jubilejní dvacátý zásah v sezoně. Domácí kanonýr měl v závěru druhé třetiny na holi i další gól, ale v přečíslení tentokrát trefil brankáře.

Svůj velký zápas elitní vítkovická formace vyšperkovala čtvrtou brankou v závěru. Lakatošovu přihrávku z brejku zužitkoval Krenželok a brankáře Habala vyhnal na závěrečnou desetiminutovku na střídačku.

Západočeši v závěru dokázali v přesilovce díky Černochovi, který tečoval Šenkeříkovu ránu, snížit na konečných 2:5.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Základ jsme položili v první třetině. Tam jsme byli jasně lepší, byli jsme silní na puku, dobře jsme bruslili, hráli dobře z obrany a vyjádřili jsme to třemi góly. Ale ve druhé třetině jsme od toho upustili. Dali jsme dost prostoru, aby Vary výsledek korigovaly. Podržel nás naštěstí Svoboda. Ve třetí třetině jsme zkušenou hrou podrželi výsledek. Pomohla nám velice dobrá produktivita prvního útoku.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jednoznačně rozhodla první třetina. Za to, co jsme předvedli, jsme si nezasloužili ani bod. Domácí byli lepší. My jsme se zlepšili až ve druhé třetině, ale z těch šancí, které jsme si vytvářeli, jsme nebyli dostatečně produktivní a nedokázali jsme se přiblížit domácím. To, jak jsme nastoupili do utkání, se ale nesmí stávat. V tom byl největší rozdíl. Od druhé třetiny už se tam objevovaly věci, které bychom si představovali, ale Vítkovice jsme si nechali odskočit příliš.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:46. L. Krenželok, 13:32. Hruška, 17:25. Svačina, 35:36. Lakatoš, 49:18. L. Krenželok Hosté: 33:28. Černoch, 51:59. Černoch Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Dej, Stach, Schleiss. Hosté: Habal (50. Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – T. Mikúš, Vildumetz, Flek – Hladonik, Kulich, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Rozhodčí Lacina, Hejduk – Kajínek, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Straka i Malát šli předčasně do šatny, nula pro Klimeše

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji. Již ve druhé minutě musel gólman Klimeš vyrazit střelu mezi kruhy nekrytého Kodýtka. Povedený úvod Indiánů ukončil útočným faulem na pět minut a do konce utkání kapitán Straka. Dlouhou početní výhodu však hráči Komety promarnili, když v největší příležitosti neprostřelil gólmana Frodla z dobré pozice volný Schneider.

Na začátku prostřední části nevyužili domácí početní výhodu. Poté dvakrát neuspěli v přesilovce také hosté, převzali však iniciativu a před polovinou utkání uchránil Plzeň od inkasované branky zákrokem proti teči Střondaly jen skvělý Frodl.

Do vedení pomohl Kometě až dalším plzeňským nedovoleným zákrokem na pět minut a do konce utkání Malát. Ve 35. minutě nejprve Holík svižnou střelou z pravého kruhu trefil tyč, vzápětí ale vybídl přihrávkou Zámorského k nechytatelné ráně bez přípravy. Zbytek trestu už Indiáni do pauzy ubránili.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí se snahou o vyrovnaní, ale naráželi na pozornou obranu soupeře. Naopak hosté vyráželi do rychlých brejků, ve 48. minutě po rychlé kombinaci protáhl Frodla pokusem z prostoru mezi kruhy Klepiš. Indiáni si největší šanci skórovat připravili až v 59. minutě, kdy po spolupráci s Kantnerem nepřekonal Kodýtek tváří v tvář Klimeše. Hosté odolali i závěrečné plzeňské power play.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 34:44. Zámorský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Budík, L. Kaňák, Vráblík, Jiříček, Houdek – Suchý, P. Musil, Pour – Straka (C), Kodýtek, Malát – Kantner, Kracík (A), M. Lang – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Rozhodčí Šír, Úlehla – Bryška, Axman Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Hanzl pečetil výhru Vervy dvěma góly

Do první vážnější šance v utkání se dostali hokejisté ze severu Čech. Ti nejprve nevyužili přesilovku, v následné hře pět na pět se do zajímavé příležitosti propracoval Zygmunt, proti Kloučkovi ale neuspěl. S druhou početní výhodou se Verva popasovala lépe: Demelova rána od modré čáry se od tyčky odrazila před branku, puk v nepřehledné situaci zasáhl Hanzl a poslal jej do sítě. O chvíli později mohl náskok hostí zvýšit Jarůšek, samostatný úprk se mu ale nevyvedl podle jeho představ.

Dynamu, které hrálo bez potrestaného útočníka Kosticyna, pomohla ke srovnání vývoje skóre přesilová hra, tu využil tři sekundy před Heltovým návratem mezi mantinely Blümel svou 15. brankou v sezoně, tentokrát se pardubický mladík prosadil po přesné Paulovičově pobídce. Ve 33. minutě mohl Pardubicím získat vedení čerstvý otec Zohorna, jeho únik ale vyrážečkou zneškodnil Godla. V závěru prostřední dvacetiminutovky ve velké šanci po Camarově pasu minul litvínovskou branku Kousal.

V úvodu třetí části hry měl zajímavou možnost Hübl, jeho nebezpečnou ránu vykryl Klouček. Litvínov opět nabyl svůj náskok ve vlastním oslabení, na trestné lavici sice seděl Jarůšek, ale i on pozoroval, jak Gerhát obral za pardubickou brankou o puk Kousala, kotouč předložil Látalovi a ten se z mezikruží trefil přesně k tyči. Verva se ve čtyřech proti pěti prosadila vůbec poprvé v sezoně. V téže početní nevýhodě ještě mohl udeřit Zygmunt, polský útočník ale svůj únik nedotáhl.

V 54. minutě měl blízko k úspěchu Ďaloga, z mezikruží však skvělou přihrávku do jízdy nezužitkoval. Dynamu nepomohla ani přesilovka po Ščotkově podrážení Camary. Pardubičtí odvolali v poslední minutě brankáře Kloučka, pořádně se ale nedostali ani do pásma. Naopak se do opuštěné branky podruhé v utkání trefil Hanzl a potvrdil cenné vítězství Vervy.

Ohlasy trenérů

David Havíř (Pardubice): „Byl to remízový zápas, který rozhodovaly přesilovky a oslabení. Bohužel jsme inkasovali ve vlastní početní výhodě, to byl rozhodující moment utkání. Na jeden vstřelený gól doma se těžko vyhrává, musíme být produktivnější a více využívat šance.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Bylo to bojovné utkání, po sérii proher jsme získali cenné vítězství. Dnes rozhodovaly speciální týmy, vstřelili jsme jednu branku v přesilovce, což se podařilo i soupeři, my jsme ale dokázali skórovat i v oslabení. Ubojovali jsme to, získali jsme důležité body a jedeme dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:13. Blümel Hosté: 12:43. M. Hanzl, 51:50. Látal, 59:12. M. Hanzl Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, Bučko – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Pochobradský – Zeman, Rohlík, Kusý. Hosté: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, L. Stehlík – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka – Slavík. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion enteria arena

Olomouc - Mladá Boleslav 1:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:12. Kolouch Hosté: 04:51. J. Strnad, 40:58. Flynn, 46:17. Jääskeläinen, 57:50. Cienciala Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, Handl – Burian, Kolouch, Olesz – Gřeš. Hosté: Krošelj (44. J. Růžička) – Ševc (C), Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Moravec – P. Kousal, Najman, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský (A) – Flynn, G. Szturc, Kotala. Rozhodčí Daniel Pražák, Adam Kika – Michal Zíka, Petr Šamánek Stadion Zimní stadion Olomouc