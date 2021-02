ONLINE + VIDEO: Sparta - Litvínov 0:1. Historický bod a ceremoniál pro Hübla!

Hokejisté Sparty budou mít v předehrávce 48. kola proti Litvínovu příležitost opět snížit ztrátu na vedoucí Třinec. Za lídrem extraligy zaostávají o čtyři body a stejně jako Pražané i Oceláři sehrají do konce základní části ještě pět utkání.Litvínovští půjdou do bitvy tradičních rivalů povzbuzeni dvěma výhrami s plným bodovým ziskem. S jistotou už mohou vyhlížet předkolo play off. Duel začne v 18:00 a sledovat ho můžete v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.