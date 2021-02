ONLINE + VIDEO: Sparta - Třinec 4:2. Souboj titánů! Hradec padl s Brnem

Sparta - Třinec

Góly Domácí: 10:27. Řepík, 19:55. Sobotka, 24:59. Sukeľ, 51:56. Forman Hosté: 14:50. O. Kovařčík, 21:34. Kundrátek Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Kalina – Rousek, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Sukeľ, Forman. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Zahradníček, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Verva ve formě! Čtyřmi body řádil Lukeš

V úvodu utkání se hosté bránili při Bernadově vyloučení, ale Ščotka ani Hübl své šance neproměnili. Na druhé straně zahrozil Jääskeläinen a v polovině úvodní části se Mladá Boleslav dočkala vedení. Kousal ještě z levé strany Godlu z úhlu nepřekonal, ale puk prošel na druhou stranu k Flynnovi, který už zamířil přesně. Vzápětí mohl zvýšit Stránský. Hosté odolali při Szturcově trestu.

Litvínov odpověděl ve 22. minutě, kdy se dostal puk za pravý kruh k Lukešovi, který trefil přesně k protější tyčce Růžičkovy branky. Ve 25. minutě vrátil hostům vedení střelou od modré čáry přes clonu před Godlou bek Fillman. Za 28 sekund ale odpověděl obránce Irving, jenž se trefil z pravého kruhu.

Při Dlapově trestu se domácí neprosadili, ale ve 31. minutě se dostal sám před Růžičkou k puku Hübl a otočil stav. Hned za 11 sekund mladoboleslavského gólmana překonal od modré čáry Irving a připsal si už 11. trefu v sezoně.

Mladé Boleslavi nepomohl k návratu do hry Zemanův trest a ve 35. minutě už Středočeši prohrávali o tři branky. Jarůškovo nahození se vydal za branku zachytit Růžička, ale puk se odrazil od mantinelu ke Zdráhalovi, který snadno skóroval do prázdné branky. Při Šcotkově trestu se nepodařilo snížit Ciencialovi ani Bičevskisovi.

Domácí si hlídali náskok a navíc mohli ve 46. minutě zvýšit, ale Lukeš trefil tyč. O chvilku dříve měl šanci i Hanzl. V 56. minutě při Lukešově vyloučení snížil Jääskeläinen. O chvíli později pomohla hostům tyčka po Zygmuntově zakončení. Při power play Středočechů dovršil výsledek do prázdné branky Pospíšil.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Pro nás je to důležité vítězství, protože jsme chtěli potvrdit doma body, které jsme dovezli z venku. První třetina nebyla z naší strany úplně ideální. Chtěli jsme hrát profesorský hokej a nahrávat si do prázdné branky. Chyběl nám drajv a větší agresivita. Ve druhé třetině nám to tam napadalo, jsme za to rádi. Ve třetí třetině jsme to už kontrolovali.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Myslím si, že vyhrál zaslouženě lepší tým. My jsme úplně vypadli z role ve druhé třetině, kdy jsme dostali pět branek. To se nám stalo poprvé v sezoně a doufám, že naposledy. Vedli jsme 2:1, ale dostali jsme góly na 2:2 a 2:3 a v ten moment jsme byli všude o krok později. Soupeř toho maximální měrou využil, dal nám další branky a to rozhodlo o zápase. Náš výkon nebyl vůbec dobrý. Chyběly nám důraz, osobní souboje a hra do těla, prostě taková tvrdá fyzická práce, která je potřeba. Bez ní proti takovému soupeři, jako je Litvínov a v jaké je formě, nemá mužstvo šanci na úspěch.“

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 6:3. Kanonáda ve druhé třetině zlomila hosty

Góly Domácí: 21:17. F. Lukeš, 25:00. Irving, 30:39. V. Hübl, 30:50. Irving, 34:04. P. Zdráhal, 59:49. Pospíšil Hosté: 09:23. Flynn, 24:32. Fillman, 55:54. Jääskeläinen Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Látal – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Šír, Pilný – Bryška, Axman Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Liberec - Plzeň 2:1p

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 2:1p. Bulíř gólem vrátil Tygry do elitní čtyřky

Góly Domácí: 35:22. Gríger, 62:36. Bulíř Hosté: 24:13. Kodýtek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Král) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – A. Dlouhý. Hosté: Pavlát (Frodl) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – M. Lang, P. Musil, Gulaš (C) – Kantner, Kracík (A), Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Michnáč, Přikryl, Rob. Rozhodčí Hradil, Vrba – Ganger, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků diváků

Schneider se rozstřílel, Mueller rekordmanem

Hosté byli v úvodním dějství o něco aktivnějším celkem a vyjádřili to také gólově. Ve 14. minutě otevřel se štěstím skóre kanonýr Mueller, jehož zásah sudí potvrdili až po přezkoumání videa. Pro amerického snajpra šlo 61 kanadský bod v sezoně, čímž překonal extraligový rekord Slováka Libora Hudáčka. Domácí brzy nato mohli srovnat v přesilovce, jenže nebyli úspěšní. Hosté naopak stejnou situaci zvládli a zásluhou Schneidera vedli už 2:0. Jen sedm sekund před přestávkou ale kontroval rovněž v početní výhodě Jergl.

Ve druhé dvacetiminutovce Východočeši promarnili přesilovku. Před polovinou základní hrací doby usedl k trestoměřičům Kučeřík a Klimeš se měl co ohánět, aby uhájil svou branku od pohromy před dotírajícím útočníkem Růžičkou. Právě Klimeš se hodně zapotil ve 38. minutě při Smoleňákově ráně. A když chybělo do druhé přestávky odehrát jen 48 sekund, vrátil Brňanům dvoubrankový náskok Bartejs.

Na začátku třetí třetiny Lukeš fantasticky vychytal Zaťoviče. Hostům udržel naději na zvrat i v 55. minutě, když se vyznamenal proti zakončení Vincoura. V 56. minutě navíc fauloval Lev a jeho trest byl nakonec o půl minuty kratší: Královu parádní nabídku zužitkoval Schneider. Domácí už neměli na zdramatizování koncovky čas ani síly, hráči Brna si cennou výhru bezpečně pohlídali.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 1:4. Rekord Muellera! Hosté drží osmé místo

Góly Domácí: 19:53. Jergl Hosté: 13:12. Mueller, 18:46. Schneider, 39:12. Bartejs, 56:53. Schneider Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Graňák, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Kukla – M. Zachar, V. Růžička, J. Sklenář – Kelly Klíma, Lev, J. Veselý – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – Jergl, Kevin Klíma, Perret. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Bartejs, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Trška – Mueller, P. Holík (A), Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, Valský – Schneider, Kusko, Bondra – Malý, Střondala, Plášek ml.. Rozhodčí Pražák, Kika – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Zlín - Vítkovice 4:6

Góly Domácí: 06:52. Šlahař, 11:54. Vopelka, 41:31. Ferenc, 58:59. Vopelka Hosté: 01:54. L. Krenželok, 02:27. M. Kalus, 09:12. Irgl, 17:32. Hruška, 30:30. Lakatoš, 45:54. L. Krenželok Sestavy Domácí: Kořének (Huf) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Okál, Honejsek, Šlahař – Chludil, P. Sedláček, J. Ondráček – Sebera, Karafiát, Luža. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Galvinš, R. Černý, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, Stach, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Pardubice - České Budějovice 5:1

Góly Domácí: 22:24. Nakládal, 34:42. Camara, 39:19. R. Kousal, 46:04. Poulíček, 55:17. L. Horký Hosté: 06:15. Slováček Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Mikuš, Ďaloga, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – A. Kosticyn, R. Kousal, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Pochobradský – Zeman, Rohlík, Costa. Hosté: Strmeň (Maleček) – Vydarený (C), Plášil, Slováček, Štencel, Lytvynov, Kubíček – Jonák, D. Voženílek, Holec (A) – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – Karabáček, Gilbert, Alderson – Beránek, Toman, P. Novák. Rozhodčí Svoboda, Sýkora – Frodl, Kajínek Stadion enteria arena

Olomouc - Karlovy Vary 4:3p

Góly Domácí: 28:38. Dujsík, 58:40. Nahodil, 59:39. Olesz, 60:58. Strapáč Hosté: 00:37. Flek, 22:16. Kohout, 44:40. Kohout Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Strapáč, Kolouch, Olesz – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Burian, Handl, Bambula – Gřeš. Hosté: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Osmík, Vildumetz, Kulich – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Rozhodčí Roman Mrkva, Tomáš Veselý – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Zimní stadion Olomouc