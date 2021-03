Odejdou ze Sparty? Okolo Kudrny a Sukeľa mlsně krouží Litvínov

V úterý na jihu Čech to byl zápas Andreje Kudrny, minimálně po té ofenzivní stránce. Slovenský útočník zatížil budějovické konto dvěma góly, navrch přidal asistenci. A nebyly to trefy do počtu, Sparta díky nim utekla z remízového stavu do klíčového náskoku 3:1 a k vybudování jasného vítězství 7:2. Produktivní slovenskou náladu podpořil i Matúš Sukeľ dvěma gólovými nahrávkami. Dost možná si mnou ruce i v Litvínově, odkud je evidován silný interes o oba útočníky.