Vítkovice černým koněm play off? Můžeme udělat úspěch, věří Irgl

Zbyněk Irgl si poprvé od svého odchodu z Olomouce zahrál v „plecharéně“. Vstřelil jeden gól a do Ostravy si se svými spoluhráči odvezl jasnou výhru 4:0. Rozjeté Vítkovice se nenápadně stávají černým koněm pro finiš sezony. „Kéž by to tak bylo,“ usmíval se čtyřicetiletý útočník, jenž na ledě strávil téměř sedmnáct minut a objevil se i v dalších šancích.

Jaký byl po roce návrat do plecharény?

„I díky výsledku pěkný. Kdyby tady byli lidi, bylo by to ještě lepší, ale i tak jsem cítil pozitivní emoce. Bylo to fajn. Do Olomouce jsem se těšil, nebudu lhát, že ne.“

Jenže – baví vás to vůbec bez lidí?

„Je to samozřejmě trošku jiné, ale všichni máme stejné podmínky. Buďme rádi za to, že vůbec můžeme hrát. Aspoň tak.“

Třeba se olomouckým fanouškům ukážete ještě v příští sezoně...

„To nevím, to je strašně daleko.“ (úsměv)

(Do toho promlouvá vedle stojící trenér Olomouce Zdeněk Moták: „Zbyňo, ty jsi nesmrtelný, budeš hrát i dál.“)

Moru jste porazili rozdílem třídy nejen výsledkově, ale i výkonnostně. Souhlasíte?

„Jo, myslím, že od začátku jsme hráli to, co jsme chtěli. Soupeře jsme snad ani do ničeho nepustili. Bylo to díky dobrému pohybu a hlavně tím, že jsme hráli v pěti dopředu, v pěti dozadu. Když je to takhle, soupeř nemá prostor, nestíhá bruslit. Dostane puk, ale hned má na sobě hráče, je těžké si s tím poradit.“

Vy jste k vítězství přispěl jednou brankou. Přichází forma v pravý čas?

„Doufám a věřím v to. Mikuš (Josef Mikyska) už asi mohl střílet, ale huknul jsem na něj a vrátil mi to. Braňo (Konrád) tam měl hráče, asi nic neviděl. Ale pořád je na čem pracovat, protože jsem stál dlouhou dobu. Mám před sebou kus cesty ještě.“

Druhý gól jste mohl přidat pak po samostatném úniku, ale asi vám poskočil v klíčovou chvíli kotouč, že?

„Kluci tam naházeli sníh, ať ho nedám.“ (smích)

Zdravotně jste už stoprocentní?

„To bych neřekl, chybí mi v noze síla. Ani vytrvalost není, jaká by měla být. Pomaličku jdu nahoru.“

V čem je momentálně největší síla Vítkovic, že takto šlapete?

„Když přišel Miloš (Holaň), začali jsme mít intenzivní tréninky. Krátké, ale opravdu intenzivní. Makání se samozřejmě odráží na výsledcích a na to se navazuje pohoda, že si pak na ledě dovolíte něco víc.“

Že byste byli černým koněm play off?

„Kéž by to tak bylo! Kdyby to tak dopadlo, byli bychom jenom rádi. Momentálně hrajeme dobře, pokud se nám bude dařit v play off i střelecky, můžeme udělat úspěch.“

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 0:4. Hosté těžili z přihrávek Mikysky, drží osmé místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:52. Dej, 08:57. M. Kalus, 31:44. L. Kovář, 38:11. Irgl Sestavy Domácí: Konrád (41. Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek (A), Valenta, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Olesz, Kolouch, Kunc – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Burian, Handl, Bambula – Gřeš. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – R. Polák (C), Pyrochta, R. Černý, Galvinš, L. Kovář, Koch, L. Doudera – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Irgl (A), J. Mikyska, Svačina – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva bez diváků diváků

