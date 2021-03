Sparta spláchla Kometu a má „Prezidenta“! Chceme víc, zní z týmu

Hotovo, dvacet. Sparta dominantně zvládla poslední krok a získala Prezidentský pohár. První místo v základní části urvala poprvé po sedmi letech! „Máme radost. Víme ale, co nás ještě čeká a co všichni tak hrozně moc chceme,“ pravil odhodlaně směrem k play off trenér Josef Jandač. Euforie po demolici bezbranné Komety a výsledku 5:0? Kdepak. Pražané vědí, že jsou teprve v prvním patře. Na střechu zbývá ujít kus cesty.

Poslední trofej, ke které Sparta došla, se datuje na březen 2014. Ziskem 110 bodů pro sebe uzmula vítězství v základní části. Stejně jako nyní byl tehdy hlavním koučem Josef Jandač. Aktivními hráči ještě byli současní manažeři Petr Ton a Jaroslav Hlinka . Z aktuálního hráčského kádru triumf pamatují Jan Piskáček, Adam Polášek , Miroslav Forman, Lukáš Pech a Jan Buchtele .

Pocity tehdy byly podobné jako nyní. „Super, paráda. Pro tenhle pohár ale tu denní lopotu nepodstupujeme.“ Chtěli být prvním týmem, který získá pohár T. G. Masaryka za výhru v play off. Nestalo se. V sedmizápasovém semifinále jízdu utnula Kometa.

Oba rivalové na sebe měli narazit ve čtvrtfinále před rokem. „Máme to v hlavě, chceme jim to vrátit,“ hlásil Jandač. Jenže ročník utnul koronavirus. Teď se může stát, že se Sparta s Brnem konečně opravdu v klíčové fázi ročníku potkají. Kometa však bude muset projít předkolem. Pokud budou hrát do not i další výsledky, je možné, že půjdou proti sobě.

V lepší náladě by do případného souboje šel klub z metropole. Teď v utkání 51. kola rozdrtil Moravany 5:0! „Chtěli jsme ty poslední zápasy odehrát opravdu naplno, abychom se pořádně připravili. To se nám povedlo. Ještě nás čeká jeden zápas, ten budeme chtít taky vyhrát a dobře se připravit na finální část sezony,“ usmíval se po sladkém vítězství útočník Lukáš Rousek, který se blýskl čtyřmi body! Jednou se trefil, tři branky pak připravil.

Díky tříbodovému zisku a zároveň prohře Třince získala Sparta po sedmi letech znovu Prezidentský pohár. „Chutná to skvěle, ale pořád to není ta trofej, kterou bychom opravdu chtěli získat. Je to pro nás jeden z krůčků za cílem, za kterým si postupně jdeme,“ dodal přímě Rousek.

Kometa v utkání kladla minimální odpor. Od prvního buly se hrálo podle rytmu pražské kapely. „Od naší čtvrté trefy už se zápas jen dohrával. Upřímně bych řekl, že pak už se Brno malinko šetřilo na předkolo play off,“ hodnotil duel Jandač.

Vítězství v dlouhodobé soutěži ho těší, volil však podobná slova jako Rousek. „Máme radost, samozřejmě. Jsme první po základní části, ukazuje to naši dlouhodobě dobrou výkonnost. Víme ale moc dobře, co nás čeká a co všichni hrozně moc chceme.“

Že by je páteční galapředstavení automaticky zvýhodňovalo i pro případný střet ve vyřazovací fázi, odmítá. „Teďka je to úplně něco jiného, v play off to může být jinak, pokud na sebe tedy vůbec narazíme. Kometa velké zápasy umí hrát, mají výbornou první lajnu. Nechtěl bych tenhle zápas spojovat s play off, tam se začne úplně od nuly,“ přidal.

Radost z trofeje vzdáleně kalí pouze rodinná tragédie, která ve finiši soutěže ochromila Oceláře. „V Třinci se stala obrovská tragédie, nám je to strašně líto. Zažil jsem si to kdysi v Liberci, když se oběsil hráč Pavel Kábrt. Vím ale, že ten příměr není úplně přesný. Opakuju, strašně nás to mrzí, ale nic s tím neuděláme. Máme radost, že jsme první, to, jakou cestou jsme k tomu došli… tak to je. Soustředili jsme se jen na sebe a takhle to dopadlo,“ řekl Jandač

Teď čeká sparťany dlouhá pauza. Po nedělním závěrečném duelu s Mladou Boleslaví budou mít 12 dnů pauzu. První čtvrtfinále je na programu až 20. března. Jako výhodu Jandač přestávku určitě nebere. „Hráči vypadnou z tempa. Musíme se s tím popasovat, výhoda to není. Pauza je hrozně dlouhá. Je potřeba se nad tím zamyslet, zvýhodnit víc první a druhý tým tabulky, aby do play off naskočili jako první. My budeme ještě čekat, až si zahrají třetí a čtvrtý, to je špatně. Takový je na to náš názor v klubu. Termínová listina je ale daná, musíme se s tím vypořádat.“

