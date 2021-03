Sparta převzala „Prezidenta“: Mazlit se nebudeme. Co zraněný Němec?

Na závěr základní části padli s Mladou Boleslaví 2:3, mrzelo je to ale jen minimálně. Hned po závěrečném gongu se stejně všichni sparťani usmívali. Na led se rozbalil červený koberec, na stůl pak přistál Prezidentský pohár. Převzal ho majitel Karel Pražák spolu s generální manažerkou Barborou Snopkovou-Haberovou. Ti vzali stříbrnou mísu do ruky, kapitán Michal Řepík se jí vyhnul.

Radost, úsměvy. Foto s pohárem. Velké křepčení ale podle očekávání nepřišlo. „Je to fajn, je to ocenění za výkony v 52 kolech. Nějaké velké hogo fogo bych z toho ale nedělal. Už tady v minulosti bylo několikrát, že se základní část vyhrála o deset bodů a pak se vyhučelo v play off. Až na tom všechno záleží,“ říkal bezprostředně po utkání narovinu obránce Sparty Adam Polášek.

„Nechci to nijak shazovat, ale šest měsíců dřeme proto, co přijde až teď za dva týdny. Je to fajn, ale play off je fakt úplně o něčem jiném. Je to boj. Letos to bude ještě víc specifické, protože chybí fanoušci. Přes sezonu jsme si na to nějak zvykli, člověk už to tolik nevnímal. Ale teď v klíčové fázi sezony to bude hodně chybět,“ přidal.

Na ledě na Prezidentský pohár nikdo z hráčů nesahal. Dodrží sparťané z pověrčivosti starou tradici? „Ani nevím, kde ten pohár je. Bude na každém, jestli si na něho šáhne, nebo ne. Na ničem jsme se nedomlouvali. Pokud někdo řekne, že se na něho šahat nebude, tak to tak bude. Mazlit se s ním asi nebudeme, raději bych se mazlil s velkým pohárem na konci dubna,“ usmíval se Polášek. Sparta získala tuhle trofej po sedmi letech.

V závěrečném utkání základní části s Mladou Boleslaví už ani jednomu týmu o nic nešlo. „Bylo vidět, že obě mužstva už nemají o co hrát. Pořadí bylo dané. Jsme hlavně rádi, že se nikdo nezranil,“ hodnotil duel domácí kouč Miloslav Hořava.

Případná tříbodová výhra Sparty by však znamenala nový bodový rekord klubu. „Chtěli jsme ho, samozřejmě. Chceme ale vyhrát každý jeden zápas. Snažíme se o to od prvního tréninku, který jsme měli v létě. Dneska se to bohužel nepovedlo,“ krčil rameny trenér.

V brance Mladé Boleslavi se poprvé v sezoně objevil zkušený 34letý gólman Marek Schwarz. Ten za celý ročník odchytal pouze osm utkání za Ústí nad Labem v Chance lize. Z 31 střel pochytal 29. „Nebylo to lehké. Musím říct, že jsem dokonce trochu hůř spal. Strašně jsem se ale těšil. V zápase už vůbec o nic nešlo, takže jsem si to chtěl hlavně užít. Jsem rád, že to nakonec takhle dopadlo,“ culil se po utkání.

A přidal také jednu vzpomínku. „Vzpomněl jsem si, jak jsem tady seděl na střídačce před patnácti lety, kdy jsme se Spartou hráli finále proti Slavii a nakonec vyhráli titul. Projelo mi to hlavou, vzpomínky tam byly. Obecně mám na O2 arenu dobré vzpomínky,“ říkal brankář, který v minulosti v rudém dresu odchytal celkem 32 utkání.

Spartu teď čeká 12 dnů pauza. Mladou Boleslav o dva dny méně. Výhoda odpočinku? Oba kluby by raději hrály dřív. „Je to spíš na škodu, než na užitek. Doléčíme nějaká malá zranění, orazíme si. Na druhou stranu z toho nemůžeme vypadnout. Je to zrádné,“ doplnil Polášek.

Jedním z oněch zranění je například bek Pražanů Ondřej Němec. Tomu v minulém duelu s Kometou nešťastně přisedl nohu soupeř Dávid Bondra. Podezření na přetržené vazy se naštěstí nepotvrdilo. „Podle doktorů je to zhruba na dva týdny léčení. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ popsal Hořava.

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 2:3. Prohra na konec základní části pro Pražany, rozhodl Cienciala

