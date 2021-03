Vítkovice jdou do války s Kometou. Pomůže jim i „rozbitý“ Lakatoš?

Kometa Brno v čele s vítězem bodování základní části Peterem Muellerem. To je soupeř Vítkovic v předkole play off. První dva zápasy hrají Ostravané doma ve středu (19) a ve čtvrtek (17.30). Pevně věří, že i se svým nejproduktivnějším hráčem Dominikem Lakatošem, který nedohrál poslední zápas s Libercem. „Válka začíná!“ říká trenér Miloš Holaň. „My do ní jdeme s tím, že ji chceme vyhrát. Tohle mužstvo sílu má, když bude v plné sestavě, věřím, že přejdeme.“

Do posledního kola Tipsport extraligy byla paleta možných soupeřů do předkola pro Vítkovice pestrá. Z rulety nakonec „vyskočila“ Kometa Brno. „Dá se s nimi hrát,“ reagoval lakonicky zkušený útočník Lukáš Krenželok. „Mají výbornou přesilovku, to si musíme pohlídat, nesmíme být vylučovaní. Jdeme hrát, jdeme postoupit. Určitě je lepší začínat doma, než jezdit do Brna. Povedl se nám závěr základní části, jsme spokojení, ale teď to všechno smažeme, jdeme od nuly. Zápas od zápasu.“

Že mají Vítkovice s Kometou v play off historicky negativní bilanci 0:4? Tomu Krenželok váhu nepřisuzuje. „To jsme měli i s Libercem a taky jsme je v semifinále porazili. Každá sezona je jinačí, dá se nachystat, jednou se musí bilance změnit.“

Zdravé sebevědomí by podle Krenželoka mohl týmu dodat i vydařený finiš základní části. Ostravané skončili osmí, dostali se i před Kometu. „To není špatné. Při tom, jak je liga vyrovnaná, je to dobrý výsledek. Začínáme předkolo doma, to se povedlo, delší dobu to nevypadalo. Výsledky nám vyšly, hráli jsme dobře, šli si za tím. Teď jdeme do play off a chceme jít dál. Tak uvidíme, bude to boj, ale jdeme do toho.“

Vítkovice se po prosincovém příchodu nových trenérů Miloše Holaně, Radka Philippa a Romana Šimíčka herně i výsledkově zvedly. „Opticky ani začátek nevypadal špatně, ale dostávali jsme zbytečné góly, byli vylučovaní,“ připomněl Krenželok. „To nás sráželo. S novými trenéry se hra začala zrychlovat, beci nepředržovali kotouče, puky chodí rychle odzadu, to dělá všem problémy. Když puk neveze jeden, ale jde to bek - bek, nahoru s kotoučem. Získávali jsme i sebevědomí, dokázali otáčet zápasy. Věřili jsme si, psychika má na tohle velký vliv.“

Vítkovicím pomohly i změny v kádru. Chytili se důrazní útočníci Robert Flick a Marek Kalus. Filip Pyrochta kromě obrany výrazně podpořil i ofenzivu, v extralize není moc obránců, kteří umí tak suverénně zavézt kotouč do útočné třetiny. Hodně pomohl i defenzivní pitbul Guntis Galvinš nebo Petr Gewiese, „překvapení“ z prvoligového Šumperka. Galvinš i Gewiese ovšem poslední zápasy kvůli zranění nehráli.

Obzvlášť pikantní bude bitva s Kometou pro Filipa Pyrochtu. Do Ostravy přišel v sezoně právě z Brna. „Je to speciální, znám ty kluky, ale jede se dál, už tam nejsem,“ komentoval blížící se bitvu. „Kvalitní soupeř, v play off je ale potřeba porazit každého. Jediné pozitivní na tom je, že nemusíme cestovat daleko. Chceme navázat na výkony, co jsme teď předváděli.“

Také Pyrochta nahlíží na soupeře s respektem. Především na první lajnu s Peterem Muellerem. „Víme, co umí. Dokazují to celou sezonu, musíme se na ně pořádně připravit, rozebrat si jejich přesilovku, to je jejich zbraň.“ O další zbraň, bouřlivé diváky, ovšem Kometa přišla. Stejně jako všichni ostatní. „Co si vzpomínám, domácí zápasy v Brně byly specifické, lidi je dokážou popohnat,“ přitakal Pyrochta. „Ale to platí i pro nás. I tady bývali fanoušci v play off výborní, i pro nás je to ztráta. To je pro oba stejné.“

Ostravané věří, že v předkole nepřijdou o klíčového útočníka Dominika Lakatoše. Hraje životní sezonu, ve 48 zápasech nasbíral 42 bodů (23+19), premiérově se prostřílel i do národního týmu. V neděli nedohrál po faulu kolenem libereckého Ondřeje Vitáska.

„Snad bude v pohodě,“ doufá Lakatošův spoluhráč z první formace Lukáš Krenželok. „Neví se, na vyšetření teprve půjde. Ale odešel po svých. Trochu tahá nožku, ale má dva dny, tak ať nedělá divadlo. Snad to bude v pohodě.“

Vítkovice - Liberec: Vitásek sundal Lakatoše. Domácí útočník opustil led jen s pomocí spoluhráčů

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 1:4. Tygři si vítězstvím zajistili čtvrtfinále

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:5. Omlazené Dynamo překvapilo soupeře. Kometa končí devátá

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE