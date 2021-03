Hruška jde s Vítkovicemi proti svým. S Kometou má tituly i fotky do ložnic

Jan Hruška s Kometou slavil úspěchy, ovšem body sklízel i za klubové kalendáře. Ukázku jedné z fotografií v jednom z nich nedávno na Twitteru připomněl jeho bývalý spoluhráč Jakub Koreis, který je v současnosti expert a komentátor O2 TV Sport. „No ty krabe!“ zněl Koreisův komentář ke společné fotografii na níž jsou svlečení do půl pasu. „Pár ohlasů přišlo, myslím, že to mělo velký úspěch,“ smál se Hruška. „Tenhle kalendář jistě visí ještě ve spoustě ložnic.“

Jména soupeřů byla do posledního kola otevřená, počítal jste s tím, že si hokejový osud klasicky zalaškuje a pošle vám do cesty právě Kometu?

„Trošku jsem v to doufal. Musím říct, že jsem za Kometu rád. Už jenom kvůli tomu, že tam pořád mám ještě pár kamarádů. Je to vždycky takové speciální, proti nim nastupovat. Bude to těžké. Na druhou stranu to není nic, co by se nedalo zvládnout.“

Vítkovice se s Brnem ve vyřazovacích bojích střetly jen jednou, ve čtvrtfinále 2018. Tehdy jste hrál za Kometu, co se vám z této série vybaví jako první?

„Hladký postup. (usmívá se). To je první, na co si vzpomenu. Teď jsem na druhé straně a doufám, že to bude podobné. I když vím, že to bude daleko, daleko těžší.“

Myslel jsem, že vám nejvíc utkvěla hádka Martina Erata s Peterem Trškou mezi kabinami...

(zasměje se) „To ne. To je právě něco, čeho se musíme vyvarovat. Zbytečných emocí. Je třeba se soustředit na sebe, nenechat se rozptylovat ničím jiným. A hlavně ne soupeřem.“

Brno se bude spoléhat na palbu Petera Muellera, historicky prvního cizince, který vyhrál bodování základní části. V čem je jeho síla?

„Je to komplexní hráč, který má fantastické spoluhráče. První lajna je už tři roky pospolu, v tom je jejich obrovská výhoda. A mají dobře rozdělené role. Každý umí něco trochu jiného a když se to spojí dohromady, je to hodně velká zbraň. Ale na každou se dá najít protizbraň. To se nám doufám povede a dokážeme je zastavit.“

Z mnoha play off bitev máte bohaté zkušenosti. Co je klíčem k úspěchu?

„Strašně důležité je, aby všichni táhli za jeden provaz. I když to zní jako klišé, tak individuální úspěchy musí stranou, každý se musí podřídit týmovému úspěchu. Jednotlivce musíte vyřadit z hlavy, musíte fungovat společně dohromady. Je úplně jedno, kdo bude dávat góly, když budeme kompaktní a trpěliví, tak se úspěch dostaví.“

Kometa historicky umí útočit ze zadních pozic, čím to je?

„To, co jsem zmínil. Vždycky, od prvního zápasu, je potřeba být na stejné lodi, stejně naladění. Chtít úspěch a vědět, co všechno je potřeba pro něj udělat a obětovat. Veškeré osobní statistiky nebo úspěchy je třeba podřídit týmu. Jen takhle je možnost se dostat co nejdál. Bude to těžké. Kometa má bohaté zkušenosti s vyřazovacími boji. Vždycky tam bylo jádro, které umělo tým strhnout. Je tam takový klid, nebo vždycky byl, a sebedůvěra v tým. Že začíná nová soutěž a všichni se dokázali úspěchu podřídit. Nečeká nás nic jednoduchého, na druhou stranu věřím, že my budeme plnit co máme a budeme určitě vyrovnaným soupeřem. Uděláme vše pro to, abychom jejich auru playoffového týmu zlomili.“

Předkolo se hraje na tři vítězné zápasy, jakou roli hraje domácí začátek?

„Je potřeba se tím tolik nezaobírat, protože když jsem hrával za Brno, říkali jsme si, že je příjemnější začínat venku. Vyhrát první zápas, pak je na domácích tlak, že musí. Byla to pro nás vždycky výhoda. Teď začínáme doma tak je třeba z toho udělat výhodu, i když zatím nevím jak. (usmívá se) Možná tím, že celá sezona je specifická, takže domácí a venkovní prostředí nebude hrát až takovou roli.“

