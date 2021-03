Vítr v Plzni: zájem o Bulíře i návrat gólmana, kam míří Frodl a spol.?

Situace by vypadala stejně, i kdyby Škodovka přes Olomouc postoupila, tyhle věci se řeší dlouhodobě, jen se o nich nesmí mluvit. „Kádr se určitě promění, jednáme o hráčích z jiných klubů. Doufám, že mužstvo kvalitu zase mít bude. Jestli to přijde letos, nebo za rok, musíme se s tím srovnat, když budu mluvit třeba o Gulim. Musíme se na to připravit a najít jiné alternativy, pokud to nastane. Ale ještě k tomu nedošlo,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Narážel na hodně propíraný případ kapitána Milana Gulaše, který touží po návratu domů do Českých Budějovic. Řešilo se odstupné, protože je dál pod smlouvou v Plzni. Změn však ve Škodovce nastane víc. „Už proto mám k příští sezoně velký respekt. Kvůli tomu, jak se mužstvo obmění, nebo proto, že zatím nikdo nedokáže říct, jak příští sezona bude vypadat, protože situace (kolem pandemie) je pořád stejná a nevíme, jak to bude dál,“ řekl Sportu Vlasák.

Brankář Dominik Frodl se měl už dohodnout s