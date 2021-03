Hradec rezignoval na aktivitu, pak sledoval obrat Tygrů: Jen jsme koukali

Tohle je pravé play off! Emoce od první minuty, vydatné souboje doplněné o nadávky a peprné hlášky. Čtvrtfinálová série play off mezi Libercem a Mountfieldem hned od prvního duelu napověděla, že oba celky jsou hodně hladové po skalpu svého soupeře. Úvodní bitva nabídla skvělý, atraktivní hokej. Z první výhry se na konec radují Bílí Tygři. Díky vítěznému gólu Michala Birnera protivníka udolali 4:3 v prodloužení.

Hradecký beton? Ale kdeže. Jako by trenér Mountfieldu Vladimír Růžička chtěl názorně podpořit své výroky po postupu z předkola a předvést, že jeho svěřenci dovedou kohokoliv přetlačit napadáním, a ne jenom nezáživným zanďourem. Tahle strategie fungovala. Minimálně polovinu utkání určitě.

Pak se však navrátily staré noty. Hosté po třetí vstřelené brance nepochopitelně vyklidili led. V podstatě ho soupeři darovali, kompletně rezignovali na jakoukoliv aktivitu. Spoléhali jen na protiútoky, což se vymstilo. „My jsme na ně od poloviny utkání vlastně jenom koukali,“ kroutil hlavou hradecký Jakub Orsava.

„Polovinu utkání jsme jen zjišťovali, co je to play off. Tahle výhra pomůže především z regeneračního hlediska. V pátek v pět hodin odpoledne nás čeká další utkání, a to se začne hrát od stavu 0:0. A všichni čekáme, že fyzicky to bude podobně náročné,“ popsal po utkání kouč vítězů Patrik Augusta.

Liberec - Mountfield HK: Nedáš - dostaneš! Po tyčce Rosandiče využil přečíslení Orsava, 0:3

Protože jestli něco první klání potvrdilo, tak že tyhle bitvy budou sedět borcům s kvalitní fyzickou dispozicí. Lze čekat, že důležitost Richard Nedomlela s Radkem Smoleňákem na straně jedné, nebo Jaroslava Vlacha a Ondřeje Vitáska na straně druhé jedině vzroste. Především pro Smoleňáka budou nadcházející dny velkou libůstkou. Na ledě v podstatě nezavře ústa, neustále něco pronáší směrem k soupeřům a snaží se je jakkoliv rozhodit. K tomu jen tak mimochodem rozdá i mraky hitů. Právě souboje s Vlachem budou častou záležitostí celé série.

„Každý zápas bude v tomhle duchu. Celá série bude taková. My musíme především dát pozor, aby nám jely nohy celý zápas, což se dnes nepovedlo,“ dodal na tohle téma Orsava. Ten svou parádní brankou v polovině druhé třetiny přiřkl svým kamarádům už třígólové vedení. Už zmíněná pasivita zapříčinila, že především třetí třetina patřila Liberci.

„Ano, měl jsem dobrý pocit, hlavně v té druhé polovině utkání. Snažím se dělat věci, kde si myslím, že jsem silný. Dnes se to povedlo,“ říkal viditelně spokojený Adam Musil, jehož aktivita byla zásadním důvodem, proč Bílí Tygři začali sérii vítězně. Třiadvacetiletý forvard úžasně doplnil elitní útok Liberce s Michalem Birnerem a Radanem Lencem. Právě tato trojička měla prsty ve všech brankách svého týmu.

„Ale bylo by předčasné tvrdit, že jeden zápas zásadně ovlivní vývoj celé série. Na to je ještě brzo,“ uzavřel povídání kouč domácích. Psychologickou výhodu to však jeho celku rozhodně dalo. Přeci jen prohrávat po špatném výkonu 0:3 a otočit vývoj ve svůj prospěch, navíc v prodloužení, kde měl soupeř několikrát na holi vítěznou branku, to v hlavách hráčů rozhodně žádnou škodu neudělá. „Souhlasím, strašně nás to psychicky zvedne. Dokázali jsme to otočit týmově, nepoložili jsme zbraně. Věřím, že nás to nakopne,“ doplnil střelec první liberecké branky Dávid Gríger.

Liberec - Mountfield HK: Domácí obrat završil v prodloužení Birner, 4:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:10. Gríger, 53:51. Lenc, 58:48. A. Musil, 76:10. Birner Hosté: 16:29. Kelly Klíma, 24:04. V. Růžička, 28:01. Orsava Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Graňák – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, M. Zachar – R. Pilař, Koukal, Smoleňák – J. Veselý. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Brejcha, Špringl Stadion Návštěva Bez diváků diváků

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE