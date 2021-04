Návrat po 30 letech! Baďouček si Říhu přál. Úspěch je víc než kulatiny, říká

Plzeň po konci Ladislava Čiháka už představila nové náčelníky. Tým povede trenérská dvojice Václav Baďouček – Miloš Říha, asistentem bude sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Pokud chceme dobře fungovat, musí to být zdola nahoru a všichni pohromadě. Náš společný zájem je postavit co nejsilnější mužstvo a odehrát co nejlepší sezonu,“ řekl při včerejším chatu s médii 59letý Baďouček, který se po třiceti letech vrací do týmu, z nějž vyšel.

Narodili se 9. února, tedy ve stejný den, jen je od sebe dělí dvacet let. Václav Baďouček jako ligový obránce hrál ještě proti otci Miloše Říhy, přímo s ním se potkal na jedné střídačce začátkem sezony 2015/16 v Pardubicích. Naposledy šéfoval prvoligovému Vrchlabí, s nímž prodloužil smlouvu. Jeho osud se však mezitím rychle změnil.

Hned po vyřazení v play off se Vsetínem měl telefonát od sportovního manažera Tomáše Vlasáka, jestli by šel do Plzně. Rozhodl se po první schůzce, oslovil Vlasáka, aby se na vedení mužstva podílel. Říha bylo první jméno, které ho napadlo, když přemýšlel, koho přizvat ke spolupráci.

„Bylo to moje velké přání. S Milošem máme na hokej hodně podobný názor, on má přehled o hráčích, v hokeji se pohybuje dlouho, jsem rád, že na to kývnul. Už jsme spolu dělali, bohužel jen krátce, dostali jsme se do mocenského soukolí, které nás spláchlo. Ale to bych nerozebíral,“ připomněl pardubickou zkušenost Baďouček. Říha byl tehdy po devíti zápasech odvolán.

„Od té doby jsme byli pořád ve spojení. Prvotní kontakt s Plzní proběhl přes Badiho. Vzhledem k pokročilé době jsem řešil ještě jiné možnosti. Ale tohle mě hodně oslovilo. Badiho dobře znám, zamlouvá se mi vize Plzně i to, že tam s námi bude Tomáš Vlasák. Po pár dnech jsem měl jasno,“ přiznal Říha, jenž byl na radaru Českých Budějovic a pak Hradce Králové.

Posledních pět sezon působil v první lize. Z Pardubic zamířil do Litoměřic, trénoval pražskou Slavii, taky českou devatenáctku a dělal asistenta u reprezentace.

„Volba byla jednoznačná, v Plzni jsem se narodil, naučil se tady hrát hokej a třicet let byl pryč,“ řekl Baďouček. Příležitost postavit se na plzeňskou střídačku se mu naskytla už dvakrát. Poprvé, když tým trénoval Marek Sýkora, podruhé, když končil Michal Straka.

VÁCLAV BAĎOUČEK Narozen: 9. února 1962 (59 let) Trenérská kariéra: Karlovy Vary, Znojmo, Kometa, Most, Pardubice, Vrchlabí MILOŠ ŘÍHA Narozen: 9. února 1982 (39 let) Trenérská kariéra: Pardubice, Hradec Králové, Litoměřice, reprezentace, Slavia

„Volal mi Martin Straka (GM a jednatel klubu), jestli jsem na zimáku, abych hned přišel, že se budou měnit trenéři. Působil jsem v té době v Karlových Varech, řekl, že sednu do auta, ale než jsem dojel, vzal to on sám s Tomášem Vlasákem. Až třetí pokus vyšel. Byl jsem hrozně překvapený, popravdě to nečekal, ale hrozně mě to oslovilo, vazby k Plzni mám velké. Jsem rád, že k tomu došlo,“ líčil.

Škodovku tak dosud netrénoval. Na letní soustředění na Šumavě jezdil místo toho s týmem Karlových Varů, s nímž zažil v roce 2008 finále extraligy. Působil rovněž ve Znojmě, Brně, Pardubicích. Ale už jako hráč patřil deset sezon ke stálicím plzeňské obrany, než v roce 1991 zamířil do Zlína. Přišel tak o ligové stříbro, které Západočeši v následující sezoně vybojovali.

„Napadlo mě to, ale nejsem člověk, který by se ohlížel přes rameno. V té době jsem dostal nabídku, v Plzni byli váhaví, v odchodu mi nebránili. Dění jsem dál sledoval a byl tu, když se udělala medaile a hořela střecha, běhal jsem s hasičákem po hledišti a pomáhal to hasit,“ vybavil si. Po pěti letech se na jeden zápas ještě vrátil.

Nyní budou u mužstva s Říhou působit coby dva hlavní trenéři. „Shodneme se, máme podobný pohled a názor na hokej. Je to týmová práce, zažil jsem to u nároďáku, kde byly kompetence přesně rozdělené,“ zdůraznil Říha. Plzeňský kádr se však rodil ještě v době, kdy byli oba indiánskému táboru vzdáleni stovky mil. Taky proto mají ve štábu Vlasáka.

„Mužstvo projde změnami, nějaké odchody už se zveřejnily. Je poměrně mladé, pracujeme i na dalším posílení. Tomáš byl výborný útočník, má hráčům co říct, jako sportovní manažer bude s týmem v každodenním kontaktu. Vytvoří větší tlak na hráče a zároveň víc pozná naši práci. Chceme se prezentovat aktivním hokejem, nepříjemným pro soupeře, skladba by na takovou hru mohla být dobrá,“ naznačil Říha.

bilance v extralize v roli hlavního kouče VÁCLAV BAĎOUČEK 2010/11 Karlovy Vary 8 zápasů 3 výhry/5 proher 2011/12 Karlovy Vary 34 zápasů 11 výher/23 proher MILOŠ ŘÍHA 2015/16 Pardubice 9 zápasů 3 výhry/6 proher

„Je lepší, když do toho v průběhu tvorby můžou trenéři říct víc, ale kádr kvalitu má a ještě máme nějaká okénka otevřená. Proto je přínosná i funkce Tomáše Vlasáka. Mužstvo zná, s nějakým záměrem ho skládal. Tím, že bude s námi dole v šatně, je větší zpětná vazba. Mužstvo je dost mladé, příští sezonu se sestupuje. Junioři budou hrát o udržení akademií, s dalším nástupem mladých to bude komplikovanější. Máme jich dost, i když jde o kluky, kteří to hrají třetí, čtvrtou sezonu. Pomalu by měli začít přebírat role lídrů,“ přidal se Baďouček.

Otázkou je, čí slovo rozhodne, když Vlasák bude jejich asistentem, ale zároveň z pozice manažera nadřízeným. „Jsme na něj dva, navíc jsme stejně narození,“ usmál se Říha. „Ale ne, nebál bych se toho,“ dodal.

„Trenéři se sportovním manažerem úzce spolupracují, ať je nahoře v kanceláři, nebo v našem případě s námi dole na střídačce. I pro Tomáše je to trošku výhoda, protože každodenní práce je jiná, než když se na to díváte z druhého patra. Třeba s Milošem oslavíme společně naše kulatiny, ale nechci nic zakřiknout. Už jsme se na to jednou chystali a nedopadlo to… Ale hlavně chceme být úspěšní. A uděláme pro to všechno,“ dodal Baďouček.

