Třinec sčítá odchody, přijde i o Kanaďana. Lanaří ale obránce z NHL

Třinečtí Oceláři, úřadující extraligoví šampioni, rozjeli suchou část přípravy na nadcházející ročník. Zatím bez zkušeného slovenského obránce Martina Marinčina (29 let), který by měl být náhradou za Martina Gernáta. Po sedmi odehraných sezonách v NHL by měl Marinčin vyztužit zadní řady Ocelářů. Novým členem realizačního týmu je asistent Aleš Krátoška.

Kádr pro nadcházející sezonu Oceláři stále budují. Zatím počítají spíš ztráty. Už dřív bylo jasné, že přijdou hned o čtveřici reprezentantů. Nejlepší střelec uplynulé sezony Matěj Stránský jde do Davosu, Michael Špaček do švédského Färjestadu, Martin Gernát podle všeho do švýcarského Lausanne a Ralfs Freibergs do Dinama Riga. Odejít by měl i kanadský útočník Jack Rodewald, má namířeno do Finska.

Střelce za Stránského Oceláři zatím na trhu hledají. Mají hned několik tipů, ovšem anglická senzace z mistrovství světa, sedmigólový Liam Kirk, mezi nimi nebyl. Za Gernáta už náhradu našli. Do Třince má přijít další košický rodák - zkušený Martin Marinčin.

Devětadvacetiletý Marinčin, kterého si v roce 2010 vybral Edmonton na draftu jako číslo 46, byl v zámoří posledních jedenáct let. V NHL odehrál za Oilers a Toronto celkem 227 zápasů (5+29), dalších devět ve Stanley Cupu. V uplynulé sezoně už si místo v Maple Leafs nevybojoval, na farmě v AHL odehrál za Marlies 14 zápasů (1+4). Se stejným klubem v roce 2018 slavil vítězství v Calder Cupu.

Marinčin má podobnou figuru (192 cm/ 95 kg) i herní styl jako Gernát. Také umí výrazně podpořit ofenzivu. Na domácím mistrovství světa v roce 2019 nasbíral v 7 zápasech 7 bodů (3+4). Světový šampionát hrál za Slovensko celkem třikrát, reprezentoval na olympiádě, býval i stálým členem mládežnických reprezentací (3x MS do 20 let, 2x MS do 18 let). Ještě v Edmontonu se potkal s obráncem Davidem Musilem, hrávali spolu na farmě za Oklahoma City Barons a krátce i v NHL za Oilers.

K týmu by se měl Marinčin připojit během soustředění na Slovensku. Hráčům byl zatím oficiálně představený nový asistent trenéra Aleš Krátoška (46). Doplní stávající tandem Václav Varaďa - Marek Zadina. S Varaďou v Třinci naváže na spolupráci u reprezentací do 19 a 20 let.

„Aleš je kvalitní trenér a bývalý výborný útočník,“ říká sportovní ředitel Jan Peterek. „Jako trenér má dlouholeté zkušenosti jak z dospělého, tak i z mládežnického hokeje. Věřím, že společně s asistentem Markem Zadinou a trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem pomůžou Vencovi Varaďovi v nadcházející náročné sezoně. A vážím si toho, že Aleš projevil zájem vypomáhat ve volném čase v naší akademii s rozvojem individuálních dovedností mladých. Rádi jeho zkušenosti využijeme.“

Bývalý útočník, rodák z Pacova, má z extraligy kompletní sbírku medailí. Zlato se Slavií (2003), stříbro s Vítkovicemi a Slavií (1997 a 2004) a bronz s Vítkovicemi (1998). „Aleš je velmi zkušený trenér, kterého velmi dobře znám a vím, jak pracuje a co od něj čekat,“ pochvaloval si Varaďa. „Cítím a věřím, že naší organizaci může hodně pomoci.“

Kromě extraligy Oceláře v nadcházející sezoně znovu čeká i Liga mistrů. V ní měli ve skupině potkat i běloruský tým Junosť Minsk, ale vedení CHL ho ze soutěže vyřadilo. „Vývoj posledních událostí v Bělorusku přináší doposud nejasné komplikace s cestováním do a z Minsku,“ píše se v oficiálním prohlášení CHL. „Předpokladem naší celoevropské soutěže je, aby týmy, fanoušci, zástupci soutěže, partneři a další mohli do země odcestovat a být tam bezpečí. V současné době neexistuje jistota, že by bylo možné do Běloruska cestovat.“

Oceláři s tím počítali. „Tohle řešení je vzhledem k okolnostem pochopitelné,“ přitakal Peterek. „Teď nezbývá než čekat, zda místo ve skupině zaplní jiný tým nebo přijdou pořadatelé soutěže s nějakým jiným řešením.“ Ocelářům ve skupině zůstal švédský Leksand a švýcarský Fribourg-Gottéron.

